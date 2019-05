Locais pouco explorados nos roteiros turísticos a Salvador garantem vista privilegiada do pôr do sol

Retornar a Salvador tem sido um dos maiores desafios para este que vos escreve: é sempre difícil a despedida. Deve ser o mar sempre à espreita ou o cheiro de gente, de Brasil, a invadir as narinas; deve ser a gastronomia diversificada e o ruído onipresente (e muito bom) de berimbau, do jogo de capoeira; deve ser o simples estar lá e perceber a vastidão da terra imortalizada por Jorge Amado e tantos. Corta o coração partir. Tudo dá saudade.

Incluir nesse pacote de encantos a apreciação do pôr do sol, então, é rota direta para fazer com que cada coisa fique mais especial. Para além dos tradicionais pontos turísticos da capital baiana, há outros locais cujo despertar para o crepúsculo aponta novidades no movimento de agradecer pelo dia vendo o astro-rei se despedindo. Espaços poucos explorados pelos roteiros de viagem e que, a custo quase nulo, nos põem em contato com a exuberante natureza a partir de ângulos privilegiados.

Vista do terraço do Espaço Itaú de Cinema - Glauber Rocha: na mira solar, a Baía de Todos os Santos Foto: Vitor Hugo Gil

Um deles fica no Espaço Itaú de Cinema - Glauber Rocha. Localizado próximo à Praça Castro Alves, no Centro, o ambiente reúne uma programação artística que agrada a todos os públicos, de quem procura blockbusters hollywoodianos a produções do circuito alternativo. Antes ou depois da sessão - vale muito a pena se programar para reservar esse tempo - a melhor pedida é avistar o sol se pondo do terraço, tendo como cenário a Baía de Todos os Santos.

Vitor Hugo Gil, o amigo soteropolitano que me acompanhou e foi o verdadeiro guia para a descoberta de cada cantinho retratado nesta matéria, primeiro me levou a este e não poderia ter escolhido melhor. A estrela suprema sumindo no firmamento, observada do alto com o oceano feito tapete azul, colore a inevitável alegria que brota ao contemplar paisagem tão bela.

A estátua do poeta Castro Alves apontando para o horizonte é uma das surpresas do local Foto: Vitor Hugo Gil

Entre os mais atentos, feito meu companheiro de viagem, é fácil perceber ainda a estátua do poeta Castro Alves (1847-1871), três andares abaixo, como que apontando para o céu, sinalizando: "Olhem isso!". E o melhor: conferir esses detalhes é superacessível. Várias linhas de ônibus passam pelo equipamento e, se a opção for chegar lá em veículo particular, também não é difícil.

Moldura

A cerca de dez minutos dali, em ainda maior altitude, o Cafélier, no bairro Santo Antônio, Centro Histórico, também possui semelhante convite para eternizar os últimos instantes naturalmente iluminados do dia. Tão aconchegante quanto a região onde está sediado - conhecida pelo calçamento antigo e o aspecto de vila - o estabelecimento é disputado entre quem descobre esse oásis para a apreciação do pôr do sol.

Isso porque o amarelo do céu é emoldurado, no local, por uma charmosa sacada, com galhos de bougainville se esparramando pelo anteparo. Ao esticar o pescoço e olhar para a esquerda, dá até para visualizar o Elevador Lacerda, um dos principais pontos turísticos da Bahia. É impossível não fazer um clique logo depois de mirar o horizonte assim, cheio de ternura. Programa, no mínimo, imperdível para quem gosta de uma aura simultaneamente simples e sofisticada de curtir o entardecer.

Para mirar o belo entardecer no Cafélier, é recomendável reserva no local Foto: Diego Barbosa

O destaque vai também para os pratos servidos no ambiente, algo que muito satisfaz aos clientes que por lá passam, seja pelo preço camarada ou o jeito afetuoso como tudo chega à mesa. No nosso caso, optamos por provar a Tartalete Cafélier, espécie de minitorta com recheio de vários sabores - pedimos o de chocolate.

O fato de o Café ser disputado para esse que é um dos melhores momentos do dia deve ser levado a sério para quem deseja visitá-lo. Hugo, enquanto morador da cidade, já testemunhou filas enormes no local, atentando para a informação de que é possível reservar, de forma gratuita, uma mesa. Basta ligar com um ou dois dias de antecedência e conferir a disponibilidade. Todo o esforço para vivenciar a experiência é válido e surpreenderá pelo afeto embutido em cada instante.

Miragem

É também oportuno incluir nesse tour solar uma visita ao Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM). Construção do século XVI, outrora no foyer do Teatro Castro Alves, o equipamento cultural é sediado atualmente no Solar do Unhão, complexo arquitetônico que reúne, entre outros elementos, um cais privativo, um aqueduto e a Capela Nossa Senhora da Conceição.

Vitor Hugo Gil registrando famoso ponto do MAM Foto: Diego Barbosa

Em reforma até julho, quando deve ser entregue ao público com melhorias estruturais, o MAM possui entrada gratuita nos dias de funcionamento e há muito é consolidado como um dos mais privilegiados locais para passar o fim de tarde. A peculiaridade reside já na entrada do museu. Grades com formas de aves e entrançado de ferro possibilitam uma vista diferenciada do momento, além de render fotografias com maior teor artístico.

Mas é já bem próximo ao mar, no estacionamento, que a despedida do sol rouba o fôlego. É automático fechar os olhos e sentir o vento a dissipar qualquer preocupação, emendando, na sequência, o apreciar arrebatador do sol mergulhando no oceano. Aos sábados, a programação do museu inclui, no fim de tarde, apresentação de músicos de jazz, deixando a aura ainda mais intimista.

A beleza do entrançado nas grades do museu Foto: Diego Barbosa

É por essas e outras que retornar a Salvador é imperativo, tanto mais quando as lembranças que ficam dessa incursão pela cidade de todos os santos e credos têm como roteiro o astro venerado em tantas culturas. Fica a saudade? Sem dúvida. Mas que privilégio é sentir o coração palpitar por saber que aqueles momentos ficarão guardados na faixa cor de fogo a sumir no horizonte baiano.

> Para ver o sol

COMO CHEGAR: De Fortaleza a Salvador tem voos diretos pela Gol e Latam. Com escalas, tem pela Azul.

Espaço Itaú de Cinema - Glauber Rocha: Praça Castro Alves, s/n - Centro, Salvador. Entrada gratuita (programação de cinema, contudo, é paga).

Cafélier: Rua do Carmo, 50 - Santo Antônio, Salvador. Funcionamento a partir das 14h. Contato: (71) 3241-5095. Para ver o pôr do sol no estabelecimento, recomenda-se reserva por telefone.

Museu de Arte Moderna da Bahia: Av. Contorno, s/n - Solar do Unhão, Salvador. Funcionamento: de terça a sábado, das 13h às 18h. Entrada gratuita. Contato: (71) 3117-6139.