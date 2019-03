Leveza de espírito: conheça o jeito de viver da baiana Gil Santos

A paixão pela receptividade do povo cearense. Ou porque não dizer, o amor pela esposa Denise Bezerra, foram os principais motivos que levaram a soteropolitana, Gil Santos, 50 anos, a fechar sua empresa em Salvador para firmar residência e desenvolver seu talento como decoradora em Fortaleza.

Há dez anos morando na terra do sol, Gil se tornou uma profissional bastante requisitada nas organizações de eventos no Ceará. Isto faz com que ela jamais considera a possibilidade de deixar de desfrutar dessa natural hospitalidade e, por tabela, levar uma vida ao seu estilo, leve, solto e descontraído.

O colar é do designer baiano Carlos Rodeiro. A coleção é uma homenagem aos Orixás. "Eu adoro búzios, comprei a coleção inteira". Foto: Camila Lima

"Gosto de morar de frente para o mar, porque falo muito com Iemanjá. Adoro acordar cedo, caminhar na praia. Meu primeiro bom dia é para agradecer à Rainha do Mar, falar com Deus e meus guias espirituais. Se tenho um evento importante ou uma concorrência vou falar com Iemanjá", destaca.

A escultura de baiana ganhou do irmão no seu aniversário de 40 anos Foto: Camila Lima

O apartamento à beira-mar é um projeto do arquiteto Marcos Novaes. Os ambientes são fiéis ao estilo descontraído da decoradora. Tudo que Gil pediu ao amigo na criação foi que deixasse os ambientes espaçosos.

Luminária Zeppelin, da marca italiana Flos. Criação do holandês Marcel Wenders, "o designer mais descolado do momento". Foto: Camila Lima

"Trabalho com eventos, mas não gosto de sair. Fico muito em casa, sou noveleira, sei todos os capítulos, uso bastante a varanda, aqui tomo meu vinho e durmo cedo", ressalta. Gil também gosta de acordar cedo. Seis da manhã já está dando bom dia aos seus seguidores.

"Meu sonho era ter uma cadeira Sérgio Rodrigues. Hoje tenho três, uma em cada casa. Essa tem dois anos". Foto: Camila Lima

Como uma boa baiana, toda sexta-feira, Gil usa roupas brancas. "Sexta é dia de Oxalá, Nosso Senhor do Bonfim e a cor dele é branca, então, a gente usa para atrair coisas boas, bons fluidos", revela Gil Santos.