Lenine faz show pela primeira vez no Carnaval de Fortaleza

A fala cuidadosa de Lenine mira o Carnaval, datas de vida simbólicas e o desejo de salgar o corpo na Praia de Iracema. "Eu sempre faço isso", reforça o pernambucano. O cantor é uma das atrações da folia em chão fortalezense. No sábado, às 22h30, sobe ao palco localizado no Aterrinho e o sabor dessa volta à capital guarda tempero inédito. É sua primeira apresentação na cidade no período momino.

Na estrada com o audacioso projeto "Lenine Em Trânsito" e com ideias adiantadas (e guardadas) para um futuro álbum, Lenine resgata o instante no qual o Carnaval cruzou sua carreira. O especial momento em que deixou de ser folião e passou a ser um trabalhador da festa. "Foi uma surpresa. Começou mais ou menos 20 anos atrás, em Recife. Isso tem muito a ver com a diversidade que sempre povoou o Carnaval de rua de lá. Eu, Naná Vasconcelos, Geraldo Azevedo, Nação Zumbi, pessoas que não necessariamente trabalhavam com a música carnavalesca tiveram essa oportunidade pela adequação de suas próprias canções à festa popular do reinado de momo", comenta.

Lenine defende a expressão popular do Carnaval FLORA PIMENTEL

Daí em diante, o compromisso em cada ano é preparar uma apresentação capaz de abraçar o espírito da época. O artista debulha o quanto essa expressão popular é cheia de "congraçamento e de consagramento". Interessa o aspecto popular, o pé na rua, de graça, sem essa de cordão de isolamento. A pista, a avenida, o meio da rua são palco e cenário de todo um extravasar.

"No Carnaval, no calor dessa grande comemoração popular também se faz muita reivindicação, se fala do País que vivemos e o que se vive hoje. Fala de uma crônica, mesmo com esse tom galhofeiro que é característico, estamos aí fazendo a nossa crônica, se apropriando desse período para também cantar canções que não só levem as pessoas a pular, a se extasiar e se celebrar, mas também a pensar", defende o artista.

Na pressão

O show em Fortaleza acompanha o compasso de algumas datas felizes na trajetória do músico. Lenine completou 61 anos no último dia 2 de fevereiro e a conotação numerológica (2 do 2 de 2020) ganha ares de celebração. Outra alegria fincada no calendário é a comemoração do lançamento do álbum "Na Pressão" (1999). Tais coincidências, repletas de paixão, prometem reverberar no repertório a ser tocado em Iracema. Quem ganha certamente é a plateia.

"2020 tem uma comemoração por parte minha e dos meus, de quem está próximo de mim há muitos anos que é a celebração da maioridade do 'Na Pressão'. Um projeto muito carinhoso que faz 21 anos esse ano. Eu priorizo o disco inteiro, mas vou tocar um pouco de tudo. Evidentemente, nessa hora, ali, na rua, na comoção com o público, mais do que tocar para as pessoas, eu quero tocar com elas. Portanto, o repertório está recheado de todas as minhas composições, de todos os projetos, é um pouco de tudo", promete Lenine.

Serviço:

Carnaval de Fortaleza

Polo Aterrinho da Praia de Iracema

Av. Beira Mar, S/N – Meireles

De sexta a terça-feira (21 a 25/02)

Das 18h à 0h. Gratuito

Sexta-feira (21/02)

Sambadelas (18h), Baile Preto com Luiza Nobel (19h30), Bloco das Travestidas (21h), Mart’nália (22h30). Djs: DJ Fish e Bloco do Vinil.

Sábado (22/02)

Casa Maré (18h), Superbanda (19h30), Preto e Café (21h), Lenine (22h30). Djs: DJ Gomes e Bloco do Vinil.

Domingo (23/02)

Roberta Fiúza (18h), Luxo da Aldeia (19h30), Os Transacionais (21h), Gilberto Gil (22h30). Djs: DJ Bruna Queiroz e Maestro Mecânico e Bloco do Vinil.

Segunda-feira (24/02)

Banda Dubaile (18h), Pedro Falcão e Sertônica (19h30), Camaleões Selvagens (21h), BaianaSystem (22h30). Djs: DJ Adrian Brasil e Bloco do Vinil.

Terça-feira (25/02)

Renno (18h), Renato Black (19h30), Os Alfazemas (21h), Bloco do Silva (22h30). Djs: DJ Bruna Queiroz e Maestro Mecânico e Bloco do Vinil.