Lançamentos musicais movimentam sexta-feira (13) em Fortaleza

A sexta-feira (13) promete reverberar as muitas sonoridades da urbe alencarina. Shows de duas forças musicais distintas evidenciam o lançamento de registros fonográficos. No Porto Dragão, às 20h, a Viramundo debuta com o EP "Fortalezas". Por sua vez, às 20h30, na Casa Absurda, Berg Menezes festeja a chegada do primeiro disco ao vivo da carreira.

Vic Andrade e Bruno Esteves integram o universo da Viramundo. Reunindo seis canções, o trabalho de estreia foi produzido com recursos próprios. É fruto também da premiação conquistada no Festival de Música da Juventude de Fortaleza (2019).

Com seis canções, o EP celebra o encontro da dupla com o Ceará e narra as descobertas de ambos na cidade do sol. Trata de olhar cuidadoso e fértil de dois pesquisadores que escolheram o Estado como casa.

Vic é paulistana. Bruno, por sua vez, capixaba. Os estudos uniram estas mentes. Respectivamente, os cursos de Dança e Música, da Universidade Federal do Ceará (UFC). O projeto começou a se desenhar no fim de 2018 e o trânsito entre as duas linguagens é uma das forças do duo.

Conecta ancestralidade e contemporaneidade, materializada nos arranjos percussivos e nos temas abordados. "É importante dizer que nós entendemos e cuidamos muito desse lugar de fronteira que ocupamos para que todas essas profusões criativas sejam feitas com muitíssimo respeito", detalha Vic Andrade.

Mestre Marcello Santos, Bruno Esteves e Vic Andrade: Viramundo completo

Assim, Maracatu Cearense, Maracatu Pernambucano, Ciranda e alguns toques de Candomblé de Ketu são costurados com respeito. Gerando um apelo acústico tocante. Violão, percussão e a harmonia de vozes criam a chama da Viramundo. Crias do EP, "Iara" e "Amanhecer" nos dão estas credenciais.

Vic e Bruno desenvolvem pequenas cartas de amor às Fortalezas que cada um carrega. "Esse território de fronteira é pulsante. Dele emergem questões que sempre nos acompanham como o fato de termos nascido no Sudeste e nos mudado para o Nordeste, enquanto nossos próprios familiares, há duas gerações atrás, terem feito esse mesmo movimento migratório de maneira inversa, saindo do Nordeste em direção ao Sudeste", divide a cantora.

Olhares

O samba de "Contento em Cantar" atua pela delicadeza, figurando registro comovente e melancólico. "Seca 17" denuncia o que cada encontro, andança e mergulho em uma nova cidade pode propiciar. O violonista compartilha o processo.

"Fortaleza tem muitas contradições, o que me leva a ver também muita resistência e luta. É desse grito que conheço culturas que não conhecia, aqui eu aprendi (aprendo ainda) sobre brincadeiras e manifestações populares e sobre nossa história. Isso me faz ver minha terra com outros olhares também, quero voltar para Vitória pra assistir a um cortejo de congo, coisa que nunca fiz", esmiuça o entrevistado.

Vic defende que a capital cearense lhe deu a oportunidade de aprofundar as poéticas estéticas da tradição brasileira. "Penso que esse primeiro trabalho do Viramundo dá continuidade a essa possibilidade de trazer essas questões. Penso nas nossas canções, a princípio, como uma forma de acesso ao diferente, mas a intenção mesmo é passar desse primeiro contato e promover diálogos, trocas e aprendizados", afere.

Completa o jogo cênico musical da Viramundo a presença do mestre Marcello Santos. "A sonoridade pediu mais um percussionista, pois o mundo da percussão é coletivo e surgiu aquela dúvida de quem chamar, quem poderia abraçar, entender e até mesmo contribuir", aponta Bruno.

Em trio, cada vez mais famintos a criar e comover, a Viramundo se consolida no mapa artístico do Ceará. "Fortalezas" entrega tal querer.

Metrópole

Atuante na cena musical cearense há mais de 10 anos, Berg Menezes celebra o primeiro álbum ao vivo de sua estrada. O material traz o repertório da apresentação no programa Release Showlivre, realizada em São Paulo. Além do disco inédito, a turnê pela Terra da Garoa rendeu o videoclipe da faixa "Qual é a sua Revolução?".

Clipe filmado no calor da avenida

O vídeo promocional reúne imagens do cantor e sua banda em plena Avenida Paulista. Recurso importante ao trabalho de Berg, o audiovisual mais uma vez amplia o potencial da música criada pelo também produtor.

A parceria dos músicos Artur Guidugli (percussão e vocais), Álvaro Abreu (bateria), Daniel Calvet (baixo e vocais) e Pedro de Farias (guitarra) completam o cenário.

"Ter um trabalho ao vivo representa mostrar todo o vigor do show e consolidar um material audiovisual para conseguir circular em festivais, mostrar aqui e fora da cidade", descreve Berg.

Como artista solo, o músico já lançou os EP "Imperfeito" e "Vagabundo". Na sequência chegaram os álbuns "Pedra" (2016) e "Qual é a sua Revolução?" (2018).

Berg Menezes, por sua vez, entende a riqueza da relação entre viajar pelas cidades e criar música Pedro de Farias

Este último, assume o cantor, traz inspirações em outras idas à metrópole paulista. Historicamente, a ida de artistas do Ceará ao Sudeste era a forma de consolidar carreiras. Berg divide outra perspectiva.

"Acho que hoje precisamos menos dessa residência física em SP. Mas, ainda é muito estratégico. Hoje, uma grande parte dos artistas de lá se mantém circulando também por aqui. Músico é que nem andarilho, vendedor de porta em porta. Parado o efeito é pequeno. O negócio é circular e não importa de onde você vem nem pra onde você tá indo. SP ainda tem um circuito muito grande de casas, eventos, festivais. Acho que gostaria de passar temporadas em lugares ao invés de estabelecer uma base sólida aqui ou acolá. O negócio é estar em vários lugares mesmo", finaliza.