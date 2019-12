Kayro Oliveira, sanfoneiro cearense, grava o primeiro DVD

Quem vê somente o rostinho angelical de Kayro Oliveira, nem imagina que por trás há uma potência musical. Nesta terça-feira (10), o sanfoneiro mirim grava o primeiro DVD da carreira na Rede Cuca, localizada no bairro Mondubim, com participações especiais, como as do artistas Waldonys, Chambinho do Acordeon, Marcos Lessa, Francimar do Acordeon, Binha Cardoso, Ingrid Sales, Neo Pineo e David Valente.

O novo trabalho, que é edição especial do projeto Encontros Musicais, reúne 18 faixas e 10 delas contam com participações dos artistas acima. Entre as canções selecionadas estão 'Se eu puder voar', 'Eu vou para vaquejada', 'Sanfona choradeira', 'De Coração para Coração', 'O morro não tem vez', 'Forró de mané vito', 'Como nossos pais' e mais.

A escolha do repertório ficou por conta do próprio músico, e o convite aos artistas teve uma boa receptividade. "Kayro tem o carinho de diversos artistas e seu carisma e talento somados à cearensidade de sua música tem trazido fortes aliados em sua carreira", celebra Erandir de Lima, pai do menino.

A ideia, no início, era realizar um show solo de Kayro com uma estrutura maior, diferente das outras apresentações em que o menino fez somente participações e, então, surgiu a chance de gravar o DVD, conforme explica o pai do músico.

As expectativas de Kayro e da família para a realização do novo trabalho estão altíssimas e ele se prepara para "fazer uma excelente apresentação ao lado de seus convidados", afirma Erandir. Ele conta ainda que um ônibus levará os habitantes da Reserva Indígena Taba dos Anacé, onde moram, para prestigiar o momento.

Carreira

Com apenas 12 anos, Kayro já participou da edição de 2018 do programa The Voice Kids e atuou em "Légua Tirana" como Luiz Gonzaga quando criança. O filme, que conta com a direção de Marcos Carvalho e Diogo Fontes, apresenta a vida do Rei do Baião e tem estreia prevista para o primeiro semestre de 2020.

Multi-instrumentista e autodidata, o menino toca sanfona, teclado, cavaquinho, bateria e violão desde os seis anos de idade. Natural de Caucaia e de origem indígena, entretanto, foi no gibão, sandálias de couro e sanfona que Kayro se encontrou.

As inspirações do pequeno, portanto, não poderiam ser outras. Luiz Gongaza, Dominguinhos, Sivuca e Waldonys estão entre os nomes de referência para o garoto.

O projeto

Encontros Musicais é uma ação que promove shows de bandas e artistas reconhecidos local, regional e nacionalmente. Mais de 5 mil pessoas foram beneficiadas com o projeto no primeiro semestre de 2019.

Iara Pâmela e Anthony Carvalho, Banda Donaleda, Os Muringa e MC Mah estão entre os nomes das atrações que já passaram pela iniciativa.