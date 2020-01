Jornalista Raíssa Câmara estreia como apresentadora do Bom Dia Ceará nesta segunda-feira (13)

Assim como o início de todo ciclo é cercado de expectativas, a chegada de 2020 também traz novidades para as manhãs da TV Verdes Mares. A partir da próxima segunda (13), a jornalista Raíssa Câmara estreia como âncora do Bom Dia Ceará, ao lado de Leal Mota Filho. Das 6h às 8h, de segunda a sexta-feira, a dupla levará para os lares cearenses informação com agilidade, credibilidade e focada na rotina do telespectador. A proposta é dar ainda mais dinamismo para a apresentação do conteúdo jornalístico.

Escolhida por sua experiência, Raíssa descobriu a relação com as câmeras, aos poucos, quando já estava no mercado de trabalho. Nascida no Rio de Janeiro, cresceu em Fortaleza desde os cinco anos e foi também por aqui que firmou seus passos profissionais na mídia cearense.

Após receber o convite para integrar a equipe, feito pessoalmente pelo diretor de Jornalismo da TV Verdes Mares, Gustavo Bortoli, Raíssa começou a fase definida por ela como árdua e de dedicação constante, mas também de engrandecimento. "Eu fiquei muito feliz e empolgada, então foi natural começar a fazer planos, em pensar o que poderia ser feito de legal nesse novo passo dentro do jornal", explica.

Em meio à surpresa, a nova âncora também sentiu o reconhecimento. Dentro do Sistema Verdes Mares desde os últimos semestres da faculdade de Jornalismo, a jornalista atuou em diversas áreas da profissão. Reportagem nas ruas, apresentação e edição de telejornais na TV Diário e produção de conteúdo para mídias digitais foram algumas das experiências antes de ingressar na equipe do BDCE.

"Ano passado eu estava fazendo algumas matérias para a TV Verdes Mares e veio essa conversa com o Bortoli. Nesse dia, já sentamos para entender o estilo do programa, que tem essa ideia de atenção constante voltada para quem assiste", relembra Raíssa, que em 2020 completa 10 anos de trabalho no SVM.

Imersão

Com a nova missão, veio o período de entender melhor a dinâmica específica da produção do Bom Dia Ceará e os comportamentos do público que acompanha o noticiário todas as manhãs. De passagem pelo Rio de Janeiro durante as férias que antecederam a estreia, por exemplo, Raíssa aproveitou para ter contato com o formato utilizado em outro Estado e unir referências de apresentação no Ceará.

"Assisti muito aos telejornais enquanto estive fora justamente para pegar outras ideias e inspirações. Acabou sendo uma oportunidade para definir minha postura. Na minha volta, tive alguns dias antes dessa estreia para me preparar, gravar piloto e continuar acompanhando de perto o funcionamento do estúdio".

Quem também está na expectativa para a companhia na apresentação é Leal Mota Filho. A conexão da dupla diante das câmeras, de acordo com o âncora, fluiu de maneira natural. "Tudo continua até o último segundo antes de entrar no ar. E é sempre muito bom ver a chegada de uma pessoa nova. Como a maior parte do nosso conteúdo é ao vivo, com essa segunda apresentadora podemos mostrar essa variedade, fazer uma reflexão mais profunda dos assuntos abordados", opina ele.

A torcida, explica o jornalista, foi e continua sendo grande. "É uma parceria mesmo, então a expectativa é a melhor. Nós já conhecíamos o trabalho da Raíssa de outras experiências e estamos muito empolgados para entregar um produto cada vez melhor".

Enquanto isso, Raíssa já aguarda a segunda-feira como um medidor do que vem pela frente. "Eu estou bem curiosa para saber qual será a reação do público e já tenho um pouco da ideia de que é uma audiência bem receptiva", opina. Além disso, enxerga na equipe formada do BDCE um apoio para ir mais além. "Vejo tudo como uma oportunidade incrível e é muito bom ter todos ao meu lado", finaliza ao deixar claro o desejo de começar com o pé direito.