Jornalista José Teles lança livro em alusão aos 25 anos do álbum de Chico Science & Nação Zumbi

Em abril passado, o lançamento de "Da Lama ao Caos", primeiro álbum de Chico Science & Nação Zumbi (CSNZ), completou 25 anos. A lembrança do disco - um clássico na história da música brasileira - ganhou relevo a partir da publicação de "Da Lama ao Caos: que som é esse que vem de Pernambuco?" (Edições Sesc), de autoria do jornalista José Teles, um dos especialistas no cenário do mangue beat.

O livro faz parte da coleção "Discos da Música Brasileira", e revisa a trajetória de Chico Science (1966-1997) e do início da projeção da Nação Zumbi. Por ora, o material só está disponível no formato de e-book, pelo catálogo de lojas virtuais.

Autor de outras publicações sobre o tema, como "Do frevo ao manguebeat" (Ed. 34, 2012), José Teles identifica que a principal contribuição da nova publicação é a correção de alguns episódios que foram mal narrados, por ele mesmo, antes.

Teles encontrou Liminha, produtor do disco clássico, e escutou a fita original das gravações, no estúdio Nas Nuvens (RJ), onde CSNZ gravou o repertório. A irmã de Chico, Goretti França, contou ao jornalista histórias curiosas, como a do verso "fui no mangue/ catar lixo/ pegar caranguejo/ conversar com urubu", do hit "Manguetown".

"Ele (Chico) bem garoto ia até lá (no mangue, em Olinda/PE), cascavilhava o lixo, e provavelmente dizia alguma coisa para os urubus que pousavam. Na letra fica meio como uma metáfora. E não é", explica.

Outro esclarecimento do novo livro toca na influência de Josué de Castro sobre Chico Science. "Que absolutamente não houve. Os dois só tinham em comum o amor pelo Recife", detalha o autor.

Foto: Reprodução/Internet

Revisando as faixas do disco, a primeira metade de "Da Lama ao Caos", sobretudo, traz a formação pernambucana em um de seus momentos de ápice criativo. A introdução com "Monólogo ao Pé do Ouvido" mostra a citação "Modernizar o passado é uma evolução musical", que se tornou uma das frases mais emblemáticas de Chico Science.

A ótima faixa "Banditismo por uma questão de classe" aparece na sequência e, talvez pela ausência de um refrão mais fácil, nunca caiu no gosto do público do mangue beat em geral, com exceção dos fãs de CSNZ.

Parceria com Fred 04 (Mundo Livre S/A), "Rios, Pontes & Overdrives" é uma das músicas mais potentes da Nação Zumbi, e reúne a guitarra suingada de Lúcio Maia, o minimalismo do baixo de Dengue, toda a pressão dos tambores e a voz de Chico evocando imagens do mangue.

A letra do hit "A Cidade" traz uma crônica sobre o que é uma grande cidade litorânea e uma levada pop que transformou a música em um grande clássico do rock nacional.

Na mesma linha pop, "A Praieira" é ainda mais simples. Não por acaso, virou trilha da novela global Tropicaliente (1993), gravada parcialmente nas praias do Ceará. A faixa-título, "Da Lama ao Caos", sempre teve muita força com Chico Science no palco e, até hoje, é um dos pontos altos do show da Nação Zumbi.

SERVIÇO

"Da Lama ao Caos: que som é esse que vem de Pernambuco?"

José Teles

Edições Sesc São Paulo

2019, 136 páginas

R$15