Itaú Cultural financiará dois espetáculos do País para temporada de estreia em São Paulo

Quantos trabalhos teatrais do Brasil já foram interrompidos por falta de verba para a finalização? Difícil de responder, a pergunta dialoga com a nova proposta do Itaú Cultural, que anuncia oficialmente nesta quinta-feira (5), em São Paulo, a primeira edição da convocatória Fomento à Criação Teatral: Montagem.

A iniciativa, de abrangência nacional, contemplará dois grupos com sete anos ou mais de histórico comprovado, para fazer uma curta-temporada de estreia, em novembro deste ano, na sede da Instituição, na capital paulista. Cada selecionado poderá receber até R$ 200 mil para a execução da montagem (totalizando R$ 400 mil de recurso), além do valor das passagens, hospedagens e alimentação da equipe, também custeadas pela empresa proponente.

"O cachê também será um valor a parte. Dignidade, né, gente?", destacou o diretor do Itaú Cultural, Eduardo Saron, em coletiva de apresentação do edital, cujas inscrições ficarão abertas, no site da Instituição, de 10 de março até 18h do dia 10 de abril. O respeito para com a classe artística evidenciado nesse discurso chamou a atenção da cearense Monique Cardoso, diretora do Festival das Artes Cênicas - FAC - Cena Ceará, e integrante dos grupos Manada Teatro, em Fortaleza, e Ninho de Teatro, no Crato.

A atriz cearense Monique Cardoso em cena com o espetáculo "Poeira", do Grupo Ninho de Teatro, que já foi contemplado pelo edital Rumos, do Itaú Cultural

"Todos os editais em sua natureza têm que prever o mínimo. É o nosso trabalho. A gente precisa ser pago por isso. Essa cultura do pires na mão não existe mais, tem que ser remunerado. Os grupos estão se organizando, do ponto de vista da gestão, produção, pensando outras formas de operar para além da criação", observa ela, uma das convidadas, entre jornalistas, críticos e gestores teatrais do País, para discutir a convocatória. Vale ressaltar ainda que, neste caso, os grupos poderão acumular outros mecanismos de fomento.

Inquietação

O ator, diretor, dramaturgo e fundador do Coletivo Negro, Jé Oliveira, teve papel fundamental na criação desse edital. Ele foi o primeiro a receber aporte financeiro espontâneo do Itaú Cultural para uma montagem, e o trabalho contemplado foi o espetáculo "Gota D'Água {PRETA}".

A estreia dessa peça aconteceu em fevereiro de 2019 e, até dezembro, já tinha passado por três estados, em 53 apresentações, somando quase 20 mil espectadores. "A gente fica marcado na história da Instituição de modo muito bonito e eles também na nossa. Os dois lados ganham e a sociedade também", acredita.

O espetáculo "Gota D'Água {PRETA}", de Jé Oliveira, serviu de incentivo para a criação desta nova convocatória do Itaú Cultural FOTO: EVANDRO MACEDO

A convocatória surge, assim, como um desdobramento dessa possibilidade, mas ressaltando agora "o caráter nacional da Instituição" e a "diversidade de territórios e linguagens", como aponta a gerente do Núcleo de Artes Cênicas do Itaú Cultural, Galiana Brasil. Sendo assim, além dos dois espetáculos selecionados por uma curadoria da Instituição, o edital deve ainda aproveitar-se das inscrições para criar um mapeamento desses trabalhos, que encontram na montagem um de seus principais gargalos.

"Essa fricção, este encontro de desejos, ideias, vontades, não só nos alimentará na decisão final, dos dois escolhidos, mas acima de tudo nos oxigenará no projeto a_ponte, voltado para produções universitárias, e na programação anual do nosso teatro", evidencia Saron.

O que eles esperam, afinal, é serem surpreendidos, sem restrições temáticas. Questionado pela cearense Monique Cardoso sobre censura, o diretor do Itaú Cultural foi enfático: "Respeitamos o Artigo 5º da Constituição. Ou como diria Mário Pedrosa, em tempos de crise, fique perto dos artistas".

*A repórter viajou para São Paulo a convite do Itaú Cultural