Irmãos Aniceto e Marimbanda apresentam o espetáculo "Dança do Marimbondo" na Caixa Cultural

A Dança do Marimbondo já envolve a tradição da Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto há três gerações. Número criado pelos avós da geração atual do grupo caririense, o movimento agora batiza o encontro entre os Aniceto e a Marimbanda. A banda instrumental de Fortaleza usufrui de um segundo momento ao lado dos mestres do pífano.

Há um ano, os músicos fortalezenses e o carioca Carlos Malta, referência no pífano moderno, realizaram o show "Epifania Kariri" com os Irmãos Aniceto. De sexta (18) a domingo (20), o espetáculo "Dança do Marimbondo" unirá quase a mesma formação - sem Malta - na Caixa Cultural Fortaleza (Praia de Iracema).

Os músicos também terão oportunidade de trocar conhecimentos no centro cultural. No sábado (19), das 10h às 20h, os irmãos Aniceto Joval e Adriano Santos conduzirão a oficina "Construção de Pífano" (10 vagas). No mesmo dia e horário, Heriberto Porto (flauta) e Thiago Almeida (teclados), da Marimbanda, apresentarão a "Prática de Pífes" (20 vagas). A banda de Fortaleza ainda é formada por Miqueias dos Santos (baixo) e Luizinho Duarte (bateria).

Segundo Heriberto, a Marimbanda e os Aniceto devem conservar alguns arranjos consolidados no espetáculo "Epifania Kariri". O DVD deste show, gravado no último mês de janeiro no Theatro José de Alencar, será lançado na próxima terça (22), no Cineteatro São Luiz.

"Tem essas músicas, mas estamos pensando em outras também. A gente está compondo. Devemos experimentar algo deles, e composições nossas também", antecipa Heriberto.

Além de Fortaleza, o espetáculo Epifania Kariri, endossado pelo programa Rumos Itaú Cultural, passou por São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Crato (CE) e Nova Olinda (CE). E depois de uma série de encontros entre os dois grupos, Heriberto, músico de formação erudita, observa qual é o desafio de se fazer música com os Aniceto.

O encontro dos Irmãos Aniceto com a Marimbanda se fortaleceu em 2018, com a agenda do projeto “Epifania Kariri”

"Eles têm uma tradição muito oral. Quando, por exemplo, surgiu a ideia de fazer a música 'A briga do cachorro com a onça', eu pedi pra eles tocarem como tocam hoje. As gravações antigas têm outras afinações e maneiras. Mas o desafio é a gente olhar pra essa tradição e interferir de uma forma autêntica", reflete o flautista.

Sem perder o respeito pela raiz da manifestação dos Aniceto, Heriberto acrescenta que a fusão entre o instrumental elétrico e a "pifarada" dos caririenses é uma oportunidade distinta. "Todo músico tem o sonho de encontrar esses mestres, dialogar com eles e fazer algo juntos", sintetiza.

Serviço

Dança do Marimbondo

Show dos Irmãos Aniceto (Cariri) com a Marimbanda (Fortaleza). Sexta (18) e sábado (19), às 20h; e domingo, às 19h, na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). As inscrições para as oficinas estão abertas em bit.ly/OficinaPraticaDePifes. Contato: (85) 3453.2770