Iracema do Vale: desembargadora cearense implantou a Casa da Mulher Brasileira

Desembargadora Iracema do Vale Foto: José Leomar

A desembargadora Maria Iracema Martins do Vale é formada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e em Administração Pública pela Universidade Estadual do Ceará (Uece). Especializou-se em Direito Público pela UFC e em Processo Civil pela Escola Superior do Ministério Público (ESMP).

Começou sua carreira como ouvidora do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). Atuou como presidente e corregedora do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRECE) e presidente do TJCE, entre 2015 e 2017.

Uma de suas ações mais conhecidas é a implantação da Casa da Mulher Brasileira, a partir da necessidade de combater a violência contra as mulheres. Hoje, exerce as funções de Conselheira e Ouvidora Geral do Conselho Nacional de Justiça, em Brasília. Emocionada em receber o Sereia de Ouro, a cearense, que nasceu em Fortaleza, discursou em nome dos homenageados.

“Senti-me imensamente honrada, recompensada e feliz por saber que, de agora em diante, meu nome também constará na galeria dos cearenses que se destacaram pelo trabalho árduo. Dedico este prêmio aos meus filhos e familiares que aprenderam a entender minhas ausências ao longo de suas vidas. Seguirei lutando por uma justiça célere e imparcial”.

João Soares Neto, Cláudio, Iracema e Paulo do Vale Fotos: Camila Lima/ Gustavo Pellizzon/ Saulo Roberto

A desembargadora Iracema do Vale recebeu o Troféu Sereia de Ouro das mãos do ministro João Otávio de Noronha Fotos: Camila Lima/ Gustavo Pellizzon/ Saulo Roberto

Ministro Raul Araújo e Marieta Araújo Fotos: Camila Lima/ Gustavo Pellizzon/ Saulo Roberto

Ticiana Rolim Queiroz e Edson Queiroz Neto Fotos: Camila Lima/ Gustavo Pellizzon/ Saulo Roberto

Paula Queiroz Frota e Silvio Frota Fotos: Camila Lima/ Gustavo Pellizzon/ Saulo Roberto