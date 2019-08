Intolerantes à lactose ganham mais alternativas nos cardápios de restaurantes de Fortaleza

Já sentiu vontade de comer algo e não pôde? Essa é a realidade de muita gente. As restrições alimentares, como a intolerância à lactose ou ao glúten, reduzem significativamente as opções de refeições e lanches para quem sofre com essa condição. Foi pensando nisso que a dupla de nutricionistas Juliana Braga e Jade Nobre decidiu investir na culinária saudável.

A Let's Fit, além do cardápio regular, traz propostas livres de lactose e glúten para almoço, jantar, lanches e sobremesas. O strogonoff e o molho de camarão, por exemplo, sem a proteína do leite, são destaques para os amantes de uma refeição mais cremosa. Já as coxinhas e empadinhas são carros-chefes da casa para o lanche.

As "formiguinhas" de plantão também têm alternativas, que vão desde o doce de leite low carb a bolos diversos. O destaque fica para o cupcake de limão, feito com farinha de amêndoas, xilitol com cobertura cremosa e raspas da fruta.

Doce sem lactose da Let´s Fit

Mão na massa

As pizzas também não ficam de fora para os intolerantes à lactose. Na Freezone Calzoneria e Pizzaria, o cardápio todo foi pensado para se adaptar às restrições alimentares. O proprietário José Porto, 39 anos, explica que o propósito é escolher o sabor preferido e experimentá-lo sem medo e sem culpa.

A ideia, segundo ele, foi criar um espaço em que essas pessoas se confraternizassem com os amigos e familiares e pudessem se alimentar. "Vários clientes chegam arrumados, passam para jantar e seguem para a festa, porque sabem que lá provavelmente não vai ter comida para eles", diz.

A massa produzida pela Freezone é feita à base de batatas doce e inglesa, leva azeite e tem fermentação especial, mas precisa de ter o seu processo de feitura iniciado até dois dias antes de ser servida. Com prazo de validade de 90 dias, as pizzas também podem ser levadas para casa.

Segundo José, o sabor mais pedido é o Tropical free, que leva abacaxi, uva passa, peito de peru defumado e molho de tomates frescos. Os clássicos como calabresa e mussarela também saem bastante.

Pão dos deuses

Os fãs de salgado tem outro "point". Na Forrados Burguer, do professor Diego Colares, 35, além das alternativas para veganos e vegetarianos, o cardápio contempla intolerantes à lactose. Por isso, o pão orgânico é feito de batata-doce com cúrcuma, e a fermentação natural com levain, sem acréscimo de leite. Além do pão, os ingredientes são pensados dessa forma, o molho pesto, por exemplo, não leva queijo ralado.

Dentre as nove opções de hambúrguer, feitos com diferentes cortes de carne, o destaque fica para o de picanha com vinho e geleia de bacon. Para os veganos, a dica é o de lentilha com cebola caramelizada, acelga e tomate ao chimichurri. "A ideia foi promover e incentivar uma alimentação saudável num lugar acolhedor, intimista e com produção artesanal", explica Diego.

Sobremesa sem lactose da Let´s Fit

Engana-se quem pensa que, com o diagnóstico da intolerância, nunca mais poderá tomar sorvete. A Belucci Gelateria é uma das que oferece a sobremesa livre de lactose. A proprietária Afra Belucci, 31, conta que a ideia veio a partir da própria vivência com a restrição, já que o marido sofre com essa condição.

A produção da gelateria é dividida em três: à base de água - que são os de fruta -, de leite de vaca e de leite de castanha, este foi implementado para possibilitar variedade aos intolerantes à lactose. Segundo Afra, o sabor pistache é um dos mais pedidos, o de morango também. Já na linha de chocolate, o destaque fica com o aranciocco, feito de um blend de cacau orgânico com laranja cristalizada.

Serviço

Let's Fit

De segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábado, das 9h às 14h. Rua Edgar Damasceno, 56, Meireles. (98899.5986)

Freezone Calzones e Pizzas

De quinta-feira a domingo, das 18h às 23h. Av. Oliveira Paiva, 261, Cidade dos Funcionários. (3034.5847 / 99805.9592)

Forrados Burger

De sexta a segunda-feira, das 18h30 às 22h30. Rua Alisson Batista de Medeiros, 700, Cidade dos Funcionários. (98687.6727)

Belucci Gelateria

De segunda-feira a domingo. Shopping Iguatemi e Rua Frederico Borges, 624, Meireles.

(3039.7719)