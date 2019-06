Inspirado por Madonna, artista plástico cearense cria arte urbana reflexiva

Conhecido pelas pinturas inspiradas em Madonna, o artista plástico Wanderson Petrova ganhou reconhecimento internacional após a própria rainha do pop divulgar uma das artes do cratense. A linguagem visual foi preponderante na relação do cearense com o mundo. "Era uma criança tímida. Quando queria algo eu desenhava", resgata.

Pintar, assim, materializou a necessidade de falar. De projetar angústias e denunciar injustiças. Nas paredes do Crato desenvolveu inúmeras Madonnas. Trouxe cor onde antes existia indiferença e abandono. Movido pela música da artista preferida, repercute empoderamento nas ruas. Leva uma mensagem de resistência à comunidade onde vive.

Com a positiva repercussão nas redes sociais da publicação feita em 2015, Wanderson foi chamado pela própria cantora a pintar painéis no recém construído hospital pediátrico Mercy James, fundado pela cantora no Malawi. A experiência, divide, foi um momento especial de empatia e cuidado com o outro. A dedicação do artista também rende um longo processo de atuação com jovens que cumprem medidas socioeducativas em Juazeiro do Norte e Fortaleza.