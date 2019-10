Influenciadoras digitais escolhem looks criativos para as festas de Halloween

A variedade de personagens inspira diferentes ideias na preparação da maquiagem para quem curte o Halloween. Por isso, com muita criatividade, as "bruxinhas" de ocasião podem investir em visuais inusitados.

Segundo os beautys designers Eduardo Freire e Susu Gomes, as combinações com cores fortes são essenciais na criação de visuais dramáticos. "O importante é ser criativo e se divertir", diz Eduardo.

As maquiadoras e influenciadoras digitais Carol Militão e Vanessa Andrade se inspiraram nas produções de fadas e sereias para desenvolver suas makes exclusivas.

Produções

Na construção da caveira mexicana, tema escolhido pela influenciadora Ariane Pontes, a beauty designer Susu Gomes trabalhou uma maquiagem para valorizar o olhar. Para dar dramaticidade na composição, a profissional criou um fundo com tinta preta antialérgica e específica para maquiagem.

A junção das gelatinas de morango e uva, glicerina e água, dão o efeito sangue falso no rosto da palhaça das trevas

Nas maçãs do rosto, traço retilíneo até o sentido do maxilar e esfumado para dar profundidade à make. A linha feita com tinta branca, do canto da boca ao início do traço esfumado, associada aos pequenos desenhos em volta dos lábios dão a impressão de uma arcada dentária macabra.

Os olhos preenchidos em toda a região também com o auxílio da tinta preta, garante um efeito fashion no olhar. O desenho segue do rosto até o colo nas cores preta e branca.

Na proposta de "Palhaça das Trevas" idealizada pelo beauty Eduardo Freire, o efeito de sangue falso no rosto da influenciadora Maquellen foi realizado por meio da mistura das gelatinas de morango e uva, glicerina e água.

Em seguida, os ingredientes foram levados ao micro-ondas, entre 20 a 30 segundos e aplicadas na pele após esfriar. Na finalização da make, Eduardo optou por batom escuro e gloss incolor.

A mistura de cola com glitter prata forma o delineado Camila Santos

Caso prefira algo mais discreto, use delineador líquido marrom e faça traços no centro do rosto em direção a boca. "

Aproveite a ocasião para apostar em outras cores mais escuras, valorizando o impacto do visual com batons metalizados ou se jogue no acabamento vinílico", ressalta Eduardo.

Nos looks da fada e da sereia escolhidos por Carol Militão e Vanessa Andrade, as duas abusaram do glitter, esfumados e efeitos iluminados. O diferencial na produção de Camila são os adesivos autocolantes 3D. Um opção prática e eficaz.

Carol apostou na aplicação do glitter por cima do delineador. Para evitar que o brilho se espalhe na pele do rosto já pronto, ela indica começar a maquiagem pelos olhos.

Outros segredinhos da influencer para a durabilidade da sombra é aplicar o corretivo em toda a pálpebra, o que garante a durabilidade da sombra. Depois basta esfumar a sombra, concentrando a cor mais nas pálpebras móveis, suavizando do côncavo até a pálpebra fixa.

No próximo passo, uma mistura de cola com glitter prata forma o delineado. Com um pincel fino e bastante cuidado, Carol aplicou mais glitter para deixar a make mais fixa e com brilho.

Na produção da caveira, a maquiagem valoriza o olhar e apaga os lábios com corretivo

Os cílios postiços e máscara específica alongou ainda mais os fios. Com os olhos quase finalizados, ela usou uma sombra roxa na parte de baixo da língua d' água, esfumando e seguindo até o delineado de glitter.

O blush rosado, iluminador nas têmporas e no nariz foram complementados com batom vermelho. A finalização com gloss deu um glow na make", destaca Carol.

Para o look sereia, Vanessa Andrade fez uma camada a mais da base usada como corretivo, nas olheiras, nariz e queixo, partes mais oleosas do rosto. O truque garante maior durabilidade a maquiagem.

Com a pele úmida, a influenciadora fez o contorno em pó, dando leves batidinhas com o pincel para não tirar o produto de baixo. "É bom fazer o contorno antes de selar a pele pois ele gruda na pele e fica super pigmentada", recomenda Vanessa.

Uma camada a mais, da mesma base usada como corretivo, nas olheiras, nariz e queixo, partes mais oleosas do rosto, garante maior durabilidade da maquiagem Camila Santos

O blush foi aplico nas maçãs do rosto, esfumando para cima do contorno. O iluminador, na ponta e no meio do nariz, no queixo e no osso zigomático. As borrifadas com bruma é uma sugestão para retiram o aspecto de pó solto na pele.

Os olhos foram marcados com sombra verde-musgo fixadas com pincel fofinho e leves esfumadas com os dedos para não deixar marcações. “