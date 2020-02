Influenciadoras dão dicas de maquiagens para curtir o pré-Carnaval

Pedraria, glitter e paleta de makes nas cores quentes e vibrantes são requisitos fundamentais na composição do figurino de quem deseja brilhar nos bloquinhos, nas ruas e avenidas de Fortaleza, e também em outras cidades que festejam o pré-carnaval.

A festa, que começou em janeiro, exige disposição e muita imaginação dos foliões para desfilar maquiagens irreverentes, divertidas e bem produzidas até o fim de fevereiro, quando acontece o tradicional período momino.

Delineado puro poder para mulheres que desejam atrair holofotes e não ficar tão caricata, sombra forte da cor que te valoriza e bochechas rosadas com ar de bronzeada Foto: Dacostafotos

Para as carnavalescas que pretendem colecionar elogios durante o divertido percurso em 2020, o ideal é se aliar a quem está antenado com as produções. Uma sugestão que pode favorecer as foliãs nessa prazerosa tarefa são as dicas de maquiagens apresentadas pela influenciadora Aline Lima, a personal stylist Laura Julyana e a cabeleireira Natiele Freitas.

Além de modernas e descontraídas, as apostas das experts garantem um visual fashion, glamouroso e muito alegre. Na hora de montar o look para curtir o pré-carnaval, a influencer Aline Lima se apropriou da paleta de sombras coloridas para produzir a proposta arco-íris.

Olho tudo

A criação, além de alegre e ideal para o momento, é simples de realizar. "

Deixar os olhos com o efeito arco-íris não tem mistério, a grande sacada é preparar as pálpebras com um primer de sombra, antes de aplicar o mix de cores. Isso ajuda a manter e a intensificar os tons", revela Aline.

Outro detalhe importante no desenvolvimento da make é evitar o uso de pincel sujo ao colocar cada uma das cores e, em seguida, deve-se esfumar bem. Para finalizar, a influencer substitui o lápis pela paleta de sombras em tons fortes e uma generosa máscara para cílios, garantindo efeito original.

A produção de palhacinha apresentada pela personal stylist Laura Jullyana é inspiração para as foliãs mais irreverentes e ousadas Foto: Dacostafotos

Os olhos coloridos de Aline dispensam trabalhar o restante do rosto. Por isso, ela aposta na pele natural e iluminada. O gloss, cor de boca, dita o tom do look perfeito para os dias de folia.

Outro look pura sensação é o escolhido pela personal stylist Laura Jullyana Chaves que abusa das cores, brilho e adesivos para dar vida a uma palhacinha megaproduzida. O delineado e a sombra forte complementam a aposta no bicolor utilizado na boca, uma tendência para o Carnaval 2020. "

Nessa make, a mistura de cores dos olhos, associada ao verde e ao vermelho, aplicadas nas sobrancelhas e na boca, revelam uma palhacinha cheia de personalidade".

Radiante

Já a opção da cabeleireira Natiele Freitas, produzida por sua irmã, a maquiadora Daniele, é uma inspiração para quem prefere o brilho do glitter e da pedraria em vez de destacar o look apenas com predominância na maquiagem.

Os tons de roxos da maquiagem se juntam à discreta aplicação do glitter e da pedraria para garantir o look fashion de Natiele Freitas Foto: Daniele Freitas

"A ideia é unir o roxo néon da sombra, que está super em alta, ao brilho das pedrarias e do glitter aplicados nas laterais dos olhos e no topo das maçãs do rosto. Isto dá um toque de charme e glamour na produção de maneira fashion e elegante", ressalta Natiele.