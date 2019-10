Ilustrações de artistas visuais ganham vida ao serem incorporadas às coleções de grifes

Cores, traços e movimentos. Na moda, essas características são presenças marcantes em forma de estampas. Os artistas por trás dessas obras têm a capacidade de incorporar identidade e personalidade às grifes.

Designer de moda por formação, a relação de Juliana Azevedo com a arte manual veio a partir de um estágio que realizou na França, onde teve contato com a ilustração feita com tintas e pincéis. "A partir de estudos, vou buscando caminhos, elementos e temáticas que tenham a ver com meu contexto imagético. Eu consigo pensar em todos os outros, do desejo da imagem, não necessariamente me prendo a padrões", conta sobre o processo criativo.

O contato com o mundo da estamparia veio ainda na faculdade a partir do desenvolvimento de pinturas para objetos de decoração.

Juliana Azevedo trabalha produzindo estamparias Divulgação

"Fazia muita pintura à mão, pintava tecidos, eu gostava bastante. Foi onde eu me encontrei dentro da moda, como pude me expressar melhor artisticamente". O processo de suas obras começa de próprio punho, depois são feitos ajustes graficamente para então serem impressos no tecido.

O processo criativo de Juliana funciona no 'feeling' e a partir de pesquisas de filmes e músicas por exemplo. "Eu estou o tempo inteiro pesquisando, tem frases que me levam a uma imagem, pesquiso muito também na própria arte e em outros trabalhos", explica.

A designer Juliana Azevedo usa formas geométricas e abstratas na produção de estamparias Divulgação / Juliana Azevedo

A artista visual costuma também montar painéis de inspiração, em que reúne capturas de elementos que podem servir como base. O resultado é composto por elementos geométricos e abstratos que são transformados em vestidos, blusas e shorts.

Curiosamente, apesar de ser designer de estampas, Juliana conta que não costuma usar roupas com padrões e sempre opta pelas peças lisas. Para ela, o melhor é poder ver alguém vestindo suas criações. "Eu acho incrível como vão contando a história daquilo, acho muito vivo. Gosto de ver a interpretação que vai ganhar".

De movimento

Desde criança, o desenho esteve presente na vida de Giovanna Sampaio como uma forma de expressão. A arte sempre a acompanhou sejam pelas pinturas na cerâmica, nas telas ou nas madeiras. "Comecei como hobby, presenteando, porque é uma forma de sua expressão para alguém. Sempre gostei de me colocar à disposição das múltiplas formas de arte e, há um ano, depois da aposentadoria, eu passei a me entregar mais ainda", conta a artista plástica.

O trabalho de Giovanna é marcado pela simplicidade. Ela mesma o define como orgânico, "não tem começo nem fim, é um movimento contínuo. Eu não gosto das linhas retas, eu gosto de sair da casinha, eu tenho que dar curva". Além da pintura, a artista gosta de desenhar por cima das aquarelas, o que ela considera como um diferencial.

Aquarela de Giovanna Sampaio Divulgação / Giovanna Sampaio

A nova aventura da vez foi aplicar a aquarela às roupas. O convite partiu do estilista Francisco Matias, do Matias Ateliê, que enxergou essa possibilidade no trabalho de Giovanna. Da parceria, surgiram shorts, camisas, saídas de banho e t-shirts que misturam, em suas padronagens, cores e formas.

As artes partem de elementos da natureza, sejam eles reais ou não. O apreço de Giovanna é criar as próprias flores, as próprias plantas. "Eu vou pela cor e depois o traço vem. Essa desordenação, eu coloco no traço", explica sobre como funciona o processo de criação. E não seria diferente com a Coleção Cardume que tem como base, como o próprio nome diz, peixes em constante movimento. O lançamento acontece nesta quarta-feira (30), na Casa Bendita. "O que a gente quer mostrar com a nossa parceria é que existe uma acessibilidade da arte, tanto da arte plástica e da modelagem da roupa", explica Matias. O designer explica ainda que a proposta da coleção é de despertar também para a consciência ambiental.

Toques regionais

Assim como Giovanna, Lu Santiago tem interesse pelo desenho desde criança e resolveu unir o talento ao lado profissional, quando precisou escolher uma carreira. As estampas do designer se relacionam com o seu universo pessoal e traz toques de regionalidade e de misticidade. "Fui construindo minha identidade criativa, os signos com os quais eu me relacionava, o que se relaciona com o meu universo e que pode ser expressado artisticamente", explica.

As artes de Lu Santiago refletem elementos do universo pessoal do artista com toques de regionalidade Divulgação / Lu Santiago

As obras de Lu ganham elementos praianos, florais e místicos. Em uma delas, por exemplo, está presente o ícone de Canoa Quebrada, formado pela estrela e pela lua, bem como o típico bar de reggae localizado na famosa praia a cerca de 178km da Capital cearense.

Além desses elementos, o designer também aplica a linguagem do cearense nas padronagens, sejam por meio de tipografias, de cartazes nas feiras ou de expressões. Todas essas unidades são transformadas em camisas de botão, vestidos longos, croppeds e mais. Para ele, seu trabalho é contar histórias pelas estampas.

Estampa de Lu Santiago incorporada em um vestido Divulgação

"Gosto quando eu consigo fazer as pessoas embarcarem naquela aventura que ela representa", diz.