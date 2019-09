Ícones LGBTQIA+ nos jogos eletrônicos, Samira Close e Rebeca Trans se apresentam em Fortaleza

Para se juntar à efervescência das batidas do pop na pista de dança, Samira Close e Rebeca Trans chegam a Fortaleza hoje (14), para a festa "Fica, Vai Ter Pop!". No entanto, o reconhecimento das duas vai além: na internet, são destaques pelas milhares de visualizações que acumulam em vídeos sobre jogos online.

A drag queen cearense Samira e a transexual paulista Rebeca passaram a ser sinônimo de representatividade em um universo até então bastante masculino. Aos poucos, viram os números de seguidores crescerem e começaram a ganhar espaço na categoria dos streamers, influenciadores conhecidos por transmitir partidas de jogos ao vivo, seja em plataformas especializadas ou nas redes sociais, como Instagram e Youtube.

Começo da carreira

Em um processo natural desde a infância, quando as locadoras e casas de amigos constituíam uns dos lugares favoritos, Samira percebeu o hobby se transformar, aos poucos, em uma oportunidade de trabalho.

"Depois de mais velho, participei de alguns vídeos dos meus amigos e fui recebendo elogios nos comentários de quem assistia. Quando pessoas mais próximas começaram a falar a mesma coisa, decidi começar de verdade e investir nisso", comenta.

Rebeca Trans também coleciona fãs nos jogos on line

De espectadora à criadora de conteúdo. Esse foi o início de Rebeca Trans no meio dos streamings. O que não passava de brincadeira com amigas acabou se tornando uma trajetória profissional da jovem. "É tudo muito forte para mim. Hoje, isso é minha vida, o que me mantém", comenta com orgulho.

Na web

De forma divertida e engraçada, elas têm ganhado cada vez mais fãs entre os gamers. Nessa perspectiva, também falam sobre a questão de trazer mais representatividade ao público LGBTQIA+, que forma grande parte dos números das duas.

"É importante não só para mim ou para Rebeca. Essa visibilidade abre muitas portas para pessoas como nós. Mesmo que não seja um nicho tão grande, estamos aqui e buscando respeito e consideração pelo nosso trabalho", reitera.

Segundo Rebeca, a importância fica exatamente nessa questão. "Acredito que todo mundo está se encontrando nesse espaço. Estamos lutando para conseguir esse respeito tão desejado por nós", finaliza.