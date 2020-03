Home office: veja dicas para um bom desempenho trabalhando em casa

Em pouco menos de uma semana, a pandemia de coronavírus tem mudado radicalmente a rotina das pessoas. Desde a suspensão de aulas até o cancelamento de eventos, ter novos hábitos tem sido parte dos desafios dos últimos dias. Entre eles, está o de trabalho. Como forma de diminuir os riscos de infecção, empresas tem optado pelo estilo "home office", na qual o profissional executa suas atividades dentro de casa.

Porém, como a mudança de forma brusca, pessoas acostumadas a realizarem suas atividades profissionais de forma tradicional estão tendo que adaptar a suas funções dentro da própria residência, tornando o lar um ambiente de trabalho. Para lidar com essa nova relação, profissionais já adeptos ao expediente remoto recomendam, entre outras dicas, estabelecer uma comunicação efetiva com os colegas de equipe e foco na organização pessoal e do ambiente.

A forma como iniciar o dia no trabalho remoto tem influência na execução das atividades programadas, segundo Laura Bandeira, adepta ao home office há cinco anos. A empresária aconselha manter o hábito de acordar cedo, além de definir uma rotina diária. "Assim o dia rende mais e você pode ter mais controle e lucidez do que, de fato, é prioridade para você. Comece o dia com uma rotina bem desenhada, mas também esteja preparado para possíveis imprevistos", indica.

Todos os funcionários da empresa de Laura também realizam home office. Para atender as demandas dos seus assessorados, os profissionais se reúnem virtualmente uma vez por semana, além de reuniões presenciais a cada 15 dias. A empresária afirma que o uso de aplicativos de conversa são fundamentais no trabalho remoto para manter a comunicação entre os clientes e otimizar a execução dos trabalhos. "Durante esse meu tempo de home office eu fui compreendendo que o meu cliente não necessita de mim em um espaço físico, mas que eu consiga ter uma disponibilidade de ir até eles", diz.

Outra dica de Laura é realizar um "check list" de ações que precisam ser concluídas e, ao final do dia, ver o que conseguiu realizar. "A gente começa a fazer uma listagem das demandas que temos. Se for começo de semana, fazemos uma lista de sugestões de pautas, além de uma reunião virtual. A partir dessas atividades, vamos marcando encontros presenciais com os clientes", completa.

Agenda

O hábito também é realizado pela psicóloga Nartécia Sampaio, que recomenda o uso de quadros em formato de agenda na parede do escritório de casa para lembrar o que deve ser feito. Adepta ao trabalho remoto há cinco meses, a psicóloga indica o uso de aplicativos de gerenciamento de atividades para ter uma visão mais completa das pendências da profissionais. "Minha primeira atividade do dia se resume em atualizar meu quadro de atividades (físico e virtual). Costumo seguí-lo por ordem de prioridade, considerando urgência e importância dos afazeres", comenta.

Um dos desafios do home office é compartilhar o mesmo ambiente para trabalho e descanso FOTO: CLARA DOURADO

O home office praticado por Nartécia é dedicado à gestão da clínica e da empresa que administra. O atendimento dos pacientes ainda é realizado de forma presencial, mas a possibilidade de consultá-los on line já é um anseio da psicóloga.

"Eu atendo e volto imediatamente para casa e já começo a fazer gestão de presença. Se recebi naquele dia eu já anoto em uma planilha, por exemplo", conta.

Para manter a disciplina e o ritmo de execução do trabalho, a psicóloga aconselha informar os parentes sobre a modalidade de trabalho remoto para evitar distrações. Uma forma de resolver esse problema é criar símbolos para que outros moradores da residência saibam que o funcionário está em horário de trabalho, como fechar a porta do cômodo ou colocar fones de ouvido, por exemplo.

"Alguns parentes, por não entenderem como funciona nosso trabalho, acabam interferindo na produtividade e desviando nosso foco. Além disso, por trabalhar no mesmo ambiente em que se descansa, principalmente no início, pode ser um pouco confuso", diz.

Comportamento

Para melhorar seu desempenho no trabalho, a arquiteta Isabelle Diocleciano precisou eliminar alguns hábitos, como executar suas atividades deitada ou de pijama, além de desligar a televisão e evitar receber visitas durante o horário reservado para o expediente. Adepta ao home office desde que completou a graduação, e 2016, a arquiteta organizou um espaço fora do quarto para tornar seu trabalho mais produtivo e eficiente.

A arquiteta Isabelle Diocleciano diz ter abandonado o hábito de trabalhar de pijamas. Hoje organizou um espaço fora do quarto e aproveita toda a casa de forma produtiva FOTO: GIOVANNA THAYNA

Isabelle também recomenda manter a mesa de trabalho organizada e apenas com itens necessários para a realização das atividades profissionais. A iluminação do local também deve ser observada e ela indica o uso de abajures e luminárias de mesa.

Estabelecer horários para realizar as refeições é outra dica. Para manter um ambiente de trabalho limpo e organizado, é importante alimentar-se em outros espaços. Outra recomendação importante é tirar o pijama antes de começar o home office.

"É preciso preparar o ambiente para que o trabalho seja produtivo e eficiente. Ter um check list, um local certo para trabalhar, cultivar a disciplina de que estar em casa não é sinônimo de folga já é um início", finaliza.

Dicas

Mantenha o hábito de acordar cedo e não trabalhe de pijamas, muito menos na cama. Tenha um espaço dentro de casa que seja totalmente dedicado ao trabalho. Estabeleça uma rotina de trabalho. Trace as metas do dia e organize as demandas, seja manualmente ou pelo computador. O importante é ter um check list do que deverá ser feito e riscar ao longo do expediente. Se você não mora sozinho, converse com as pessoas com as quais divide a casa para que respeitem seu horário de trabalho e não tirem o seu foco. Você pode até criar um código interno que demonstre que você não está disponível para conversa. Tenha um horário definido para trabalhar, com início, pausa e fim. Determine o começo do expediente, obedeça as pausas para alimentação (almoço e lanche, por exemplo) e encerre. Dessa forma você não trabalha nem de mais, nem de menos. Organização é a palavra chave. Tanto nas demandas, como no espaço físico. Mantenha na mesa somente o essencial para a sua atividade, esteja atento à iluminação e não descuide da limpeza. Faça as refeições em outro local.

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.