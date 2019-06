História e folclore da Romênia integram trio de livros do escritor Luciano Maia

O empenho em esquadrinhar as peculiaridades da Romênia integra o expediente de Luciano Maia desde muito cedo, quando ainda estudava no Colégio Diocesano de Limoeiro do Norte, município onde nasceu. A memória não falha: nas aulas, o Padre Pitombeira sempre fazia questão de mencionar quais eram as línguas continuadoras do latim falado no Império Romano, não sem antes deixar entrever uma observação importante.

"Ele dizia: português, francês, espanhol, italiano e? romeno. Esse 'e romeno' sempre parecia um apêndice, o que me acendeu uma curiosidade desgraçada para saber mais sobre essa língua", conta o poeta e estudioso, membro da Academia Cearense de Letras e cônsul honorário da Romênia em Fortaleza. Na década de 1960,já na Capital, passou a atravessar as peculiaridades do romeno de modo a abrir as veredas para maior conhecimento sobre o tema.

Desta feita, o livro "A Língua Romena (breve apresentação)", de autoria do escritor, faz uma apresentação sumária do assunto, com ênfase nos aspectos históricos e étnicos. Sem a pretensão de ser obra acadêmica nem manual de linguística, divide-se em três partes: a primeira sobre generalidades, em que estão incluídos aspectos evolutivos; a segunda com foco em breves noções gramaticais; e a terceira reúne textos em romeno, de cunho linguístico e literário.

Tradição

De certa forma, a obra é porta de entrada para outras duas, traduzidas por Luciano: "A Lenda do Mestre Manole" e o combo "Miorita (A Cordeirinha)" e "Caprioara (A Corça)", reunidos em um único volume. Os livros trazem à superfície lendas tradicionais da Romênia, com temas que merecem reflexões atemporais.

Luciano Maia é cônsul honorário da Romênia em Fortaleza Foto: Fabiane de Paula

A resignação diante da morte integra o primeiro; por sua vez, o rito do sacrifício para que construções arquitetônicas perdurem fazem parte do segundo. Os três títulos serão lançados na terça-feira (18), a partir das 19h, no Ideal Clube.

Ao considerar os paralelismos entre Brasil e Romênia, o escritor sublinha aspecto importante: as surpreendentes semelhanças que em determinados contextos encontramos entre uma língua e outra.

"Mas é algo enganoso. Há problemas envolvendo o vocabulário e léxico romeno, as chamadas esquinas eslavas, que não conferem uma equivalência total", pondera Luciano.

Também merece atenção a força incomum de um povo que resiste para que a própria cultura seja preservada. Que não se desdobra diante do extraordinário. Fatos que os exemplares darão conta de ampliar.

Serviço

Lançamento dos livros de Luciano Maia

Dia 18 de junho (terça-feira), a partir das 19h, no Ideal Clube (Av. Monsenhor Tabosa, 1381, Meireles). Entrada pela Avenida Rui Barbosa. Contato: (85) 3248-5688

A Língua Romena (breve apresentação)

Luciano Maia

Academia Cearense de Letras e Consulado Honorário da Romênia em Fortaleza

2019, 116 páginas

R$ 40

Miorita (A Cordeirinha) e Caprioara (A Corça)

Tradução de Luciano Maia

Academia Cearense de Letras e Consulado Honorário da Romênia em Fortaleza

2019, 67 páginas

R$ 20

A Lenda do Mestre Manole

Tradução de Luciano Maia

Academia Cearense de Letras e Consulado Honorário da Romênia em Fortaleza

2019, 60 páginas

R$ 20