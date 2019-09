Hidratação e preparação: descubra como escolher o primer ideal

Rosto limpo e hidratado são requisitos necessários na hora de realizar uma boa maquiagem. Para quem deseja potencializar os resultados, a especialista Lívia Parente recomenda o uso do primer, sempre antes de iniciar a produção. "O cosmético se apresenta em diferentes fórmulas e versões específicas para o rosto, incluindo a área dos lábios, dos olhos e até dos cílios", explica.

Por isso, antes de sair por aí comprando o produto aleatoriamente, é importante ficar atenta às informações prescritas na embalagem do produto e checar se ele atente às necessidades da sua pele.

Segundo a especialista, a maioria das versões desenvolvidas para o rosto tem o papel de minimizar os poros abertos, atenuar linhas de expressão, nivelar a pele, corrigir imperfeições, proteger contra os raios UVA e UVB e controlar a oleosidade fazendo com que a base dure por mais tempo.

Os mais indicados para as peles mista e oleosa são os primers siliconados, líquidos ou sprays. A primeira versão deve ser aplicada com os dedos e leves batidinhas no rosto. Isso favorece a penetração nos poros e evita o esfarelamento do produto.

Já os sprays geralmente garantem maior durabilidade da maquiagem, mas não trazem grandes benefícios para a pele. De acordo com Lívia, o spray líquido pode ser aplicado diretamente na pele sem medo. Ele hidrata e forma uma fina película protetora. "É o mesmo caso da água dermatológica ou termal, mas é preciso esperar a pele absorver antes de aplicar o próximo produto. Ao aplicar o spray seco, pode-se em seguida usar a base ou corretivo".

Cautela

O uso frequente do primer siliconado pode entupir os poros, arrastando a sujeira e a poluição junto com ele. Por isso, a maquiadora recomenda utilizá-lo somente em ocasiões especiais. Quando há uma necessidade de maquiagem mais elaborada ou que precise permanecer perfeita por muito tempo. "No dia a dia, opte pelo hidratante ou protetor solar como primer", aconselha.

Uma opção bastante indicada para hidratar a pele é o primer cremoso e umectante. A versão pode ser aplicada com pincéis ou mãos em movimentos de rotação ou deslizamento, da mesma forma que se aplica o hidratante. "A composição com D-pantenol na fórmula, com vitamina E, entre outros componentes hidratantes e impactantes é a mais recomendada para pele seca".

Conforme a maquiadora, o filtro solar é um tipo de primer. Cada marca traz benefícios diferentes mas, em geral, eles apresentam ação hidratante e protegem a pele. "Há também os primers coloridos, a exemplo do verde, amarelo e o perolado. Esses promovem uma correção leve na pele e devem ser usados antes dos corretivos ou da própria base. As versões iluminadoras ajudam a manter o viço natural da pele", conclui Lívia Parente.

Benefícios

- Produto: o primer deve ser aplicado antes da base e do corretivo. Ele reduz os poros, amplia a durabilidade da maquiagem e evita o aspecto de pele oleosa;

- Poros: mesmo para quem não tem poros muito abertos, ao usar a base líquida, eles ficam mais evidentes, mas o primer ajuda a disfarçá-los;

- Líquido: o spray líquido pode ser aplicado diretamente na pele. A versão hidrata e forma uma fina película protetora;

- Seco: já o spray na fórmula seco deve ser utilizado diretamente na pele e tanto a base quanto o corretivo podem ser aplicados em seguida;

- Cremoso: a forma ideal de colocar o primer cremoso é com pincéis ou com as mãos em movimentos de rotação ou deslizamento. A versão com D-pantenol, vitamina E entre outros hidratantes é indicada para pele seca;

- Coloridos: os primers em cores também apresentam diferentes funcionalidades. O verde, ameniza manchas avermelhadas. O amarelo, as arroxeadas e as varizes no rosto. Já o perolado, ilumina e deixa a pele com viço natural. Ideal para peles maduras;

- Regiões: o produto pré-maquiagem possui diferentes fórmulas e apresenta versões específicas para o rosto e áreas dos olhos, lábios e cílios;

- Primer: nos olhos, o cosmético potencializa o efeito das sombras. Nos lábios, a função é hidratá-los, e ainda favorece o deslizar e a durabilidade dos batons;

- Pelos: nos cílios, o primer deve ser usado antes de aplicar a máscara. O produto hidrata e protege os pelos, principalmente das máscaras à prova d’ água que são à base de petrolato.