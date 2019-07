Gustavo Mioto e Léo Santana estreiam no corredor do Fortal 2019

Dois nomes da música nacional estrearão no corredor da folia do Fortal 2019. No evento, Léo Santana e Gustavo Mioto animarão o público de cima dos trios elétricos pela primeira vez. Neste ano, a festa chega à 28ª edição com uma programação especial. De 25 a 28 de julho, o evento traz novidades em todos os setores, com artistas nacionais animando a pista, o Camarote Mucuripe e o Palco Avenida. Além disso, a edição promove diversas experiências até a data da festa com ações de responsabilidade social por meio das campanhas Fortal Solidário e Fortal Games.

O sertanejo Gustavo Mioto canta pela primeira vez em uma micareta no Nordeste. No Fortal 2019, ele se apresenta no Bloco Eh Loco no dia 26 de julho. Aos 22 anos, ele conta ao Verso que, na adolescência, até tentou ir em uma festa do tipo, mas os pais dele sempre proibiam. "Nunca fui curtir uma micareta como folião, pois quando eu comecei a cantar eu estava tocando nelas. Quando completei mais idade até tentei em ir uma, mas meu pai e mãe não me levavam. Na época, eu era muito guri", relembra.

Fora do Ceará, ele já realizou micaretas em São Paulo e no interior de Minas Gerais. "O repertório sertanejo iremos manter como ele é. Faremos algumas alterações de ritmo e de levada. É tudo mais dinâmico no show. Acrescentaremos algumas coisas novas que não usamos. Não posso contar muito", conta Mioto, guardando segredo.



Neste ano, o primeiro evento de Gustavo no Ceará aconteceu na virada do ano em um Réveillon no Porto das Dunas. No São João, ele se apresentou em praça pública em São Gonçalo do Amarante, Região Metropolitana de Fortaleza. Em julho, ele tem agenda para o Crato. "Esse avanço para o corredor da folia é uma oportunidade que a galera do Fortal me deu para mostrar nosso trabalho de outro jeito. Já viram nosso trabalho no Camarote Mucuripe", explica o sertanejo.

Nas rádios cearenses, ele se classifica na 10ª posição dos dez mais tocados no Estado no primeiro semestre de 2019, segundo ranking da empresa Connectmix. A composição "Solteiro Não" conta com 10.937 execuções. A música também faz parte do repertório de nomes como Ávine Vinny, Jonas Esticado, Wesley Safadão, Solange Almeida e Xand Avião.

O baiano Léo Santana é um nome presente nas principais micaretas do País Foto; Thiago Gadelha

Gingado

A malemolência do cantor Léo Santana estará presente no bloco "Vem com o Gigante" dentro do Eh Loco. No Ceará, a música "10 Beijos De Rua" é uma das mais tocadas do cantor nas rádios. Nome conhecido por todo swing e agito, ele sobe ao trio embalado por sucessos, como "Crush Blogueirinha" e "Solinho da Rabeta".

"Estou ansioso demais. Pelo que eu soube, no Fortal vem gente do Brasil inteiro prestigiar esse Carnaval fora de época. Eu, pela primeira vez, tenho que apresentar o que a gente vem fazendo para que no próximo ano a gente permaneça nessa folia", brinca o cantor baiano.

O Fortal 2019 será a quinta apresentação de Léo Santana em 2019, no Ceará. Em fevereiro, ele fez show na capital cearense com o bloquinho de Carnaval. Em abril, o baiano foi atração do Garota Vip Fortaleza. Neste mês, ele participou do Festeja e é atração confirmada da Expocrato amanhã (18). "Quando estou no Ceará, me sinto em casa. É uma grande honra".

Abadás

Para poder curtir os blocos, os brincantes precisam retirar os abadás. A entrega das peças de roupa para o Fortal 2019 ocorre a partir do dia 23 de julho, de 11 às 21h, no Centro de Eventos do Ceará, e se estende até o dia 26 deste mês. O participante deve ficar atento à ordem alfabética. Estandes dos blocos Sirigüela, Village, Largadinho, Eh Loco, Eh Loco/Vem Com o Gigante e Eh Loco/Vai Safadão serão montados no equipamento, além do Camarote Mucuripe. No local, além de garantirem o passaporte para a festa, os foliões são recebidos com música ao vivo e ações especiais dos patrocinadores do evento.

A entrega dos abadás é um dos momentos mais esperados pelos brincantes que aguardam o ano inteiro o Fortal, para colecionar as emoções e os momentos que só o evento proporciona. Anualmente, os participantes se reúnem na casa de amigos ou em costureiras para customizar as peças, que chamam atenção no corredor.