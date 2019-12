Guias do futuro: astrólogos e numerólogos apontam tendências para o próximo ano

O encerramento do ciclo de 365 dias traz uma série de reflexões: a necessidade de balanço dos velhos hábitos, a consciência do que é preciso mudar e a urgência por saber, ainda que em poucos detalhes, o que está reservado para a nova fase. Exatamente por isso, o mês de dezembro é tão movimentado quando se fala em astrologia, numerologia e afins.

Um novo momento inicia-se e, junto a ele, outras perspectivas podem se desenhar. Segundo a astróloga Roxane Sales, a transição entre 2019 e 2020 será repleta de significados: se antes a energia era de leveza, agora os meses trazem consigo a sensação de uma caminhada mais dura, focada nos planos de crescimento, configurando um ano de dedicação.

Como um prenúncio, passamos 12 meses plantando sementes e fazendo planos. É chegada a hora de visualizarmos esses resultados. "Nós teremos a capacidade de colocar esses planos em prática. Seremos chamados a realizar um trabalho que exige muito esforço para que os nossos sonhos se tornem realidade. Isso desencadeia um importante processo de mudança nas variadas estruturas de vida", revela, ao citar transformações estruturais da sociedade como um grande marco do ano vindouro.

Esse processo não será exclusivo do campo social. No âmbito econômico, também fará a diferença, além de perpassar todas as questões materiais e de dinheiro.

Entre os astros do céu, será o Sol o grande destaque. Ele, inclusive, se mostra como o responsável por conceder o senso de clareza e exatidão. "Essa regência do Sol nos faz enxergar a vida de uma maneira muito mais clara, nos dá energia em dobro pra poder lidar com os acontecimentos. 2020 é um ano que mostra nossa força, mostra as áreas nas quais queremos brilhar. É necessário investir no autoconhecimento para sabermos quais áreas subirão, de fato, no palco das nossas vidas", comenta Roxane Sales.

Nos números

Seguindo a linha das estrelas e planetas, os números também apontam uma tendência cada vez maior para o aparecimento da verdade e a prevalência do aperfeiçoamento. De acordo com a numeróloga Yllana Carneiro, este também será um período aberto para possibilidades. Por ser um ano de número 4, resultado obtido por meio da soma dos algarismos contidos em 2020, temos um quadrado perfeito, indicando que as novas vivências pendem para a excelência.

"Vai ser um ano de leitura do panorama geral, do que já foi feito e do que falta para aperfeiçoar na busca dessa excelência na vida. É principalmente um momento regido pela justiça e pelo Sol", observa a profissional. Exatamente por isso, será bem balanceado. "Não há dificuldade no quadrado, tudo é simples, então vai surgir essa necessidade de deixar as coisas mais claras e manter-se fiel a sua verdade", afirma.

Além disso, os números sugerem uma tendência importante na hora da tomada de decisões. "É interessante porque é um ano que marca o início de uma década. Um ano de visão de oportunidades que intuitivamente reverberarão por muito tempo. Questionamentos como: será que é isso que eu quero? É isso que pretendo seguir para a minha vida? Serão bem comuns", finaliza.

Nas cartas

As cartas também apontam uma série de aspectos capazes de definir as linhas da vida no período que está por vir. Silvia Teixeira, que é taróloga e jornalista, afirma a necessidade, a partir de agora, de prudência e análise. Caso os nossos potenciais estejam sendo realmente utilizados, a atenção deve ser para direcioná-los no sentido das boas ações.

"A carta da Papisa, uma das que vai reger nosso próximo ano, questiona se estamos usando nossos talentos e habilidades nos colocando a serviço da humanidade. Seja em qual setor da vida for: familiar, afetivo, relacionamentos sociais, profissionais, estamos sempre sendo convidados a empregar essas ferramentas que nos dotou a Fonte Criadora (ou Deus) para nos conduzir no mundo", diz.

Um abalo nas estruturas já conhecidas poderá ser sentido em diversos âmbitos. Silvia conta ver nas cartas um pedido pela proliferação de novos estilos de vida. "Podemos esperar a queda de velhas estruturas para o surgimento de outras mais alinhadas com o propósito espiritual de união e fraternidade. Governos podem cair, uma nova ordem mundial pode surgir e até mesmo nascer uma nova abordagem dos sistemas financeiros", completa.

Em geral, as previsões apontam para uma característica: o Sol, as constelações e as entidades pedem mais de nós e devem presentear em troca.