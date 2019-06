Grupo Lume Teatro (SP) é um dos destaques no aniversário do Theatro José de Alencar

Como parte das comemorações dos 109 anos, o Theatro José de Alencar recebe o grupo paulista Lume Teatro com uma vasta programação incluindo workshop, demonstração técnica e espetáculos. As apresentações ocorrem a partir desta quarta-feira (26) de junho a 1º de julho. As atividades contam com a parceria da Fac- Festival das Artes Cênicas e produção da Ato Marketing Cultural. Confira a lista dos eventos:

Espetáculos

O solo de Ana Cristina Colla, “SerEstando mulheres” acontece dia (28) de junho, às 20h, na Sala de Teatro Nadir Papi Saboya. A apresentação é uma história “dançada” contada pela atriz, sobre si mesma e outras mulheres. Uma colcha de retalhos, pedaços conhecidos e ressignificados, espalhados por diversos espetáculos. A matéria que o compõe surge de momentos distintos do seu caminhar de atriz e mulher no Lume Teatro. Um encontro forte e delicado com o feminino.

O solo de Ana Cristina Colla, “SerEstando mulheres”, história “dançada” contada pela atriz, sobre si mesma e outras mulheres FOTO: ARTHUR AMARAL

No sábado (29) é a vez do solo “Dissolva-me” de Renato Ferracini, às 19h, também na Sala de Teatro. A esquizofrenia (CID 10 F 20) é o ponto de partida para o solo de teatro-dança- performance do ator Renato Ferracini com direção e composição do coreógrafo Luis Ferron. O trabalho é composto de movimentos cadenciados intercalados pelo texto e o tempo e propõe um jogo de poesia e criatividade entre o artista, o público e o momento.

“Dissolva-me” é o ponto de partida para o solo de teatro-dança-performance do ator Renato Ferracini com direção e composição do coreógrafo Luis Ferron FOTO: ARTHUR AMARAL

Dia (30), o palco principal recebe o aclamado trabalho “Café com Queijo” às 19h. As conversas e histórias, entremeadas por canções e versos, as vozes e vidas encontradas pelos atores em suas andanças pelo Brasil são compartilhadas com o público. No aconchego de uma colcha de retalhos, fala-se um pouco de tudo: de curas para males de saúde e do coração, das artes da conquista, de comida, festa, morte, trabalho, solidão, aculturação. Neste espetáculo delicado, tudo tem cheiro e sabor, e não apenas de café com queijo ralado.

“Café com Queijo”. As conversas e histórias, entremeadas por canções e versos, as vozes e vidas encontradas pelos atores em suas andanças pelo Brasil são compartilhadas com o público FOTO: ARTUR AMARAL

Em todas as apresentações as entradas são gratuitas e limitadas, mediante a retirada de ficha, que serão distribuídas 1 hora antes do início de cada espetáculo. A classificação indicativa dos espetáculos é 12 anos.

Já o workshop “A presença do ator” com Carlos Simioni, acontece de 26 a 28 de junho. O processo de seleção será feito pelo grupo Lume Teatro e divulgado pelo TJA.

FOTO: ARTHUR AMARAL

Por fim, na segunda-feira (1º) de julho, acontece a demonstração técnica “Prisão para liberdade”, com Carlos Simioni, às 19h, na Sala de Teatro Nadir Papi Saboya. O ator aborda a própria trajetória junto do Lume e revela que a técnica pode ser tanto uma prisão quanto um trampolim para o ator.

Em sua demonstração técnica, Carlos Simioni fala sobre o percurso desde a fundação do Lume, em 1985, seu encontro com os mestres de teatro, as técnicas desenvolvidas junto do grupo, como o treinamento físico cotidiano, a construção de técnicas de expansão e dilatação do corpo no espaço e no tempo, métodos de manipulação de diferentes qualidades de energias e sua distribuição no espaço, além do treinamento vocal e para a elaboração de personagens e construção de cenas. A entrada é limitada e serão distribuídas senhas de acessos 1 hora antes do início da atividade.

O Theatro José de Alencar constantemente realiza atividades complementares ao Curso Princípios Básicos de Teatro - CPBT. Neste sentido, os alunos de todas se reúnem com o ator Carlos Simioni, nesta quarta-feira (26) FOTO: ARTHUR AMARAL

Curso

O Theatro José de Alencar constantemente realiza atividades complementares ao Curso Princípios Básicos de Teatro - CPBT. Neste sentido, os alunos do CPBT se reúnem com o ator Carlos Simioni, nesta quarta-feira (26), para uma roda de conversa sobre os processos criativos do grupo Lume Teatro.

