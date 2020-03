Grupo local apresenta o "Circo do K'Os" neste sábado (14), no Centro Cultural Banco do Nordeste

O circo do grupo cearense K'Os Coletivo envolve três palhaços com perfis "aparentemente" bem definidos. Pinguelão tem "1,95m de pura leseira", Tramela é a "mandona que sabe tudo" e Pipiu seria "o causador de confusão". Entre números tradicionais da palhaçaria e surpresas, porém, a comédia é conduzida pelos atores Aldrey Rocha, Aline Campêlo e João Machado; e reúne o público em clima de improvisação.

Neste sábado (14), às 15h, o grupo volta a apresentar o espetáculo "Circo do K'Os - Os Clássicos da Palhaçaria" no Centro Cultural Banco do Nordeste (Centro). Antes, às 14h, Aldrey e Aline recebem pequenos a partir de 6 anos para a oficina "Comédia para Crianças", no mesmo local. Toda a programação é gratuita.

Aline recapitula que o K'Os Coletivo já esteve com a oficina em escolas e outros espaços. A atividade estimula a criançada a participar de jogos teatrais e exercícios de improvisação. "As crianças se divertem muito e aprendem um pouco mais sobre o fazer da comédia. Entendem como os atores cômicos fazem rir e quais ferramentas utilizam", observa a atriz.

O "Circo do K'Os" já assentou seu espaço na programação cultural de Fortaleza. Aline, Aldrey e João apostam no improviso, a fim de transmitir ao público uma sensação de "frescor" em cena. O perfil da plateia, destaca Aline, faz toda a diferença no andamento da encenação. Com o trabalho, o trio conquistou três prêmios, em 2018, na quarta edição do Festival Nacional de Teatro do Piauí.

Nosso desafio é apresentar um espetáculo por tanto tempo, mas deixá-lo livre para se transformar, caso precise. No sentido de moldar-se às diferentes plateias. Cada público que nos recebe tem sua característica e a eles nos moldamos e interagimos de uma forma diferente", reflete a atriz.

Infantis

Vale ressaltar que esta não é a única montagem do K'Os Coletivo para o público infantil. "Dona Menina", montado sem falas, é uma das raras peças da cena local feita para bebês. "Guerra de Cup & Cake", por sua vez, também envolve a turma de palhaços criada pelos atores do grupo teatral cearense.

Em suma, o grupo se inspira na realização de um teatro lúdico, reflexo ainda de memórias e vivências desde a infância. “Quando criança, recordo muito bem um circo que chegou na frente da minha casa e passou uns meses. Era fantástico ver aquele palhaço de perna de pau e com um megafone na mão, gritando e divulgando o espetáculo do dia”, lembra Aldrey.

O ator coloca que fazer arte circense hoje é desafiante por conta da velocidade com a qual a sociedade se modifica. O público recebe muita informação o tempo inteiro, e os artistas precisam acompanhar esse ritmo.

“Isso não é problema para o circo, que sempre se moldou ao período que está vivendo, sem perder a essência, e sim, ganhando mais desenvoltura para que essa arte permaneça viva. É a nossa tradição”, observa Aldrey Rocha.

Serviço

K`Os Coletivo

Exibição do espetáculo “Circo do K`Os – Os Clássicos da Palhaçaria” neste sábado (14), às 15h, no Centro Cultural Banco do Nordeste (Rua Conde d'Eu, 560, Centro). Acesso gratuito. Contato: (85) 3209.3500