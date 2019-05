Grupo Bagaceira (CE) e Clowns de Shakespeare (RN) passam por diferentes praças de Fortaleza e Natal

Faz tempo que o Grupo Bagaceira, do Ceará, e os Clowns de Shakespeare, do Rio Grande do Norte, se encontraram. Era 2004 e foi num festival de teatro em Guaramiranga que começaram a se estreitar os laços entre o coletivo fortalezense e o potiguar.

Desde então, os grupos consolidaram suas trajetórias no teatro, conquistaram seus públicos e fizeram muita história nos tablados Brasil afora. Em 2019, os caminhos dos coletivos voltam a se cruzar para ocupar as praças das duas capitais nordestinas.Com o espetáculo ".De_en.Con.Tro/ce.Rn" (Ponto de encontro), a ideia é interferir no cotidiano do espaço público e, ao mesmo tempo, abrir oportunidades para que os agentes externos influenciem a obra em questão.

Elenco do espetáculo durante ensaio na Praça Argentina Castelo Branco Foto: JL Rosa

O formato é novidade para as companhias, que não costumam desenvolver espetáculos do tipo: "é uma intervenção urbana, um tipo de trabalho que nem o Bagaceira, nem os Clowns estão acostumados a fazer. Esse já é o primeiro desafio para a gente", explica Diogo Spinelli, integrante dos Clowns de Shakespeare.

A temática que dá sustentação à obra conversa com esse lugar que vem a ser ocupado pela manifestação artística. "A gente traz um questionamento sobre como estarão as praças no futuro, fazendo uma ligação do que há de vir com o presente, olhando para o passado", explana Rogério Mesquita, membro do Grupo Bagaceira, sobre o enredo do espetáculo.

Aplauso simultâneo

Além deste, um outro desafio técnico vivido pelos grupos no processo de montagem é interligar o que acontece nas praças de Fortaleza a uma encenação que ocorre, ao mesmo tempo, em Natal.

"Estamos dividindo o espetáculo entre 'A' e 'B'. A parte 'A' é a principal, que conta com uma estrutura maior, e a 'B' acontece ao mesmo tempo. Nós conectamos, por celular, através de ligações de áudio, uma intervenção a outra", conta Diogo.

Além disso, como comenta Rogério, têm de ser levadas em consideração as intempéries que podem surgir em um palco que costuma ser local de passagem:

"a gente nunca sabe como vai ser o diálogo com o público flutuante de cada praça".

Arte na rua

O processo de escolha dos lugares que recebem os espetáculos passou pela reflexão acerca do que é central e do que é periférico.

"Desde o início do projeto, tínhamos a ideia de fazer apresentações no centro e na periferia. Aqui, em Fortaleza, a ideia de centro e margem é mais bem definida, mas em Natal é difícil delimitar. Nós tentamos, tanto aqui, quanto lá, estar em praças que estão no eixo e em praças mais de bairro ", comenta Diogo.

Em Fortaleza, os locais foram decididos em exercício de resgate à memória afetiva: "o Yuri passou um exercício em que cada ator deveria lembrar da praça da sua infância. Ele é da Gentilândia, eu sou do Passaré, a Tatiana é da Barra do Ceará e o Ricardo é aqui, da Jovita Feitosa. Então a gente percebeu que as praças eram bem espalhadas pela cidade e cada uma tinha características muito fortes", detalha Rogério.

Foto: JL Rosa

O resultado desse processo gerou um percurso que passa pelas praças do Ferreira, da Gentilândia, do Polar e Luíza Távora nos mesmos horários em que as apresentações preenchem espaços na capital do Rio Grande do Norte.

Proposta ativa

De acordo com Rogério, o trabalho artístico tem também a função de propor um diálogo sobre o ser e o estar no espaço público.

"A gente quer entender como as pessoas se aglutinam. Com essa questão da violência, se elas estão trancadas em casa, se estão ocupando as praças ou não", pontua, explicitando que a situação nas duas diferentes capitais é oposta. "Em Natal, as praças estão meio esvaziadas, enquanto aqui existem praças muito movimentadas, como é o caso das que recebem a peça".

Um dos objetivos da experiência é servir como forma de estudo que possa gerar melhorias em termos de políticas públicas, como conta Diogo:

"Queremos, depois de cada apresentação, nos reunir num fórum para, posteriormente, escrever um documento que possa ser entregue a cada uma das prefeituras, tanto de Fortaleza quanto de Natal, sobre nossas experiências de escuta da praça".

SERVIÇO

Grupos Bagaceira (CE) e Clowns de Shakespeare (RN) estreiam '.de_en.con.tro/ce.rn' (Ponto de encontro)

Maio - FORTALEZA



28/05: Praça do Ferreira, 16h

29/05: Praça Gentilândia, 16h

30/05: Praça do Polar, 17h

31/05: Praça Luíza Távora, 16h