Grupo 5 a Seco apresenta em Fortaleza show de comemoração e "até logo"

Vinícius Calderoni era amigo de Tó Brandileone, que, por sua vez, conhecia Dani Black. Este último apresentou os garotos a Pedro Altério e Pedro Viáfora. Foi questão de tempo até os cinco começarem a frequentar os mesmos lugares, formar juntos rodas de violão e trocar ideias musicais. Daí não foi preciso muito mais que essa afinidade e sincronia para que da amizade surgisse uma parceria profissional. No ano de 2009, Vinícius, Tó, os Pedros e Dani (que pouco tempo depois alçou voos solo, dando lugar a Leo Bianchini) viraram 5 a Seco.

Nascido com a proposta de uma musicalidade horizontal, o grupo paulista foi ganhando os palcos do Brasil com espetáculos em que todos os integrantes dividiam vocais e instrumental.

"O nome 5 a seco veio com a ideia de não ser uma banda comum, mas um projeto em que todo mundo se desdobrasse para variar as formações. A cada momento, um de nós é o líder", explica Vinícius Calderoni, em entrevista ao Verso.

Os dez anos de estrada renderam três discos, muitos shows pelo Brasil e outros no exterior. A harmonia que existe entre os parceiros de palco transparece no trabalho e fora dele, como podem acompanhar os seguidores mais fiéis pelas redes sociais. Talvez tamanha amizade tenha sido um dos motivos que deixou tantos desses fãs surpresos quando, no último dia onze de abril, a banda anunciou a turnê comemorativa de dez anos e, ao mesmo tempo, uma pausa posterior, por tempo indeterminado.

No texto que comunicou o hiato vindouro, a banda deixou claro que "nada disso tem a ver com qualquer tipo de desgaste", mas, ao contrário, com amor e respeito coletivo, que fizeram os membros perceberem a necessidade de um tempo para dedicarem-se a outros projetos.

Com bom humor e simpatia, Calderoni confirmou a versão: "na verdade, isso é uma volta às origens, porque o 5 a Seco foi pensado para ser um projeto que caminhasse em paralelo com nossas vidas. Eu acho que vai ser muito estruturante e muito forte pra todo mundo". Deixando claro que a escolha pela nova fase foi envolvida pelo amor e respeito que os integrantes têm uns pelos outros, o artista pontua:

"é a decisão mais longe de uma briga que eu já vi".

A turnê que traz o tom de "até logo" tem rendido aos músicos boas experiências pelos estados brasileiros. "Está sendo muito gostoso porque a gente tá num momento muito feliz. A gente nunca teve uma sequência tão grande, de tantas datas, e estamos muito contentes com isso".

Em Fortaleza, a banda chega pela segunda vez amanhã (18) - a primeira foi no ano passado, na turnê do álbum "Síntese". O público alencarino, segundo Vinícius, não poderia deixar de compor esse momento de festa.