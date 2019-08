Gratuito e repleto de filmes premiados, começa a 29ª edição do Cine Ceará

Tudo pronto para mais uma realização do Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema. Em 2019, o evento completa 29 edições e entrega uma das programações mais aguardadas de sua jornada. Um dos principais festivais dedicados ao audiovisual brasileiro acontece num momento poderoso. Nas palavras do cineasta e diretor do festival, Wolney Oliveira, trata-se de um ano especial.

Muitos e felizes fatores explicam a observação pontual do organizador. Entre 30 de agosto e 6 de setembro, a Capital cearense será território de produções premiadas e reconhecidas em âmbito nacional e internacional. Literalmente, do primeiro ao último dia, a expectativa dos fãs da sétima arte será saciada com produções inéditas, que reforçam o poder do audiovisual nordestino e cearense.

Marcélia Cartaxo participa do festival com o elogiado e premiado "Pacarrete" Luiz Alves

Começa com Cannes e encerra com uma recente glória do cinema feito no Ceará. Melhor filme na mostra "Un Certain Regard", a ficção "A Vida Invisível", de Karim Aïnouz, será o filme de abertura na sexta-feira (30) e faz sua estreia nacional. Para completar o efervescente cenário, o filme, dirigido pelo cearense, acaba de ser indicado pela Academia Brasileira de Cinema como o representante brasileiro a uma vaga no Oscar 2020 de Melhor Filme Internacional.

"Greta", de Armando Praça, desembarca diretamente do Festival de Berlim Divulgação

Aïnouz será homenageado antes da exibição e receberá o troféu Eusélio Oliveira. A première contará com as presenças de Fernanda Montenegro, Julia Stockler e Carol Duarte. Atrizes do esperado filme. Horas depois de receber a notícia de que "A Vida Invisível" vai brigar por uma vaga no celebrado evento norte-americano, Aïnouz afirmou ser uma alegria sem precedentes participar do Oscar e num palco que para ele tem ares de sacro.

"Espero dividir com o público isso na sexta-feira. Para mim é muito especial. O primeiro filme que vi na vida foi lá. Então vai ser uma sexta-feira muito bonita. Para o Ceará também", costura o realizador.

Premiados

Diante de um instante tão precioso na carreira, Aïnouz reforça os benefícios de políticas voltadas ao setor audiovisual no Ceará e o ensino de cinema no Estado. "É indescritível a emoção que vai ser estar em Fortaleza com todo mundo. Acho muito importante falar do Porto Iracema, da UFC, dos esforços da Unifor, da formação de novos autores e autoras do audiovisual. Dedicar esse reconhecimento a essa nova geração que está sendo forjada no Ceará. O 'Pacarrete' começou isso na semana passada em Gramado e é importante que celebremos ainda mais. Que o Nordeste seja um farol para o cinema brasileiro", aponta.

Oscar, Cannes e Gramado. O 47° festival realizado entre os dias 16 e 24 de agosto na Serra Gaúcha consagrou o longa rodado em Russas. Ganhou oito prêmios (dos 15 distribuídos para a categoria "Longas-metragens Brasileiros"), incluindo os principais da competição como "Melhor Filme", "Melhor Direção" (Allan Deberton) e "Melhor Atriz" (Marcélia Cartaxo).

Na noite de premiação, o diretor Allan Deberton destacou que o feito da obra acompanhava uma grande ansiedade pela estreia na terra natal. "Desde já convido todo mundo para quando o filme estrear comercialmente", dividiu. A primeira exibição aconteceu no 22º Festival Internacional de Cinema de Xangai. Nacionalmente, foi Gramado. É a vez de Fortaleza. Dia 6 de setembro. Cineteatro São Luiz.

"Maria do Caritó" é inspirado na peça homônima do autor Newton Moreno Divulgação

Marcélia Cartaxo, que deu vida à protagonista, ressaltou o valor da exibição no Cine Ceará. A estrada de "Pacarrete" até chegar às salas de cinema do Brasil ainda terá o roteiro dos festivais. Até março de 2020, data prevista para exibição no mercado, o mapa da produção vai percorrer o 26º Festival de Cinema de Vitória (24 a 29 de setembro) e o Florianópolis Audiovisual Mercosul (FAM) realizado entre 26 de setembro e 2 de outubro.

Da Paraíba, a atriz explicou que um evento desse porte é importante para irradiar a mensagem da obra. Encontrar a sensação imediata do público. "Queremos agora ver e ver. Mostrar para as pessoas. Contagiar outras pessoas", conversa a premiada artista.

Cinema é trabalho

Outra expectativa envolve o curta "Marie", também laureado em Gramado. Concorre ao troféu Mucuripe na competitiva de curtas. O coordenador do Curso Básico de Audiovisual do Porto Iracema das Artes, Arthur Leite, fez a produção executiva da obra guiada pelo pernambucano Leo Tabosa (vencedor do festival em 2018 com o curta "Nova Iorque"). No Rio Grande do Sul, levou os prêmios da Crítica, de Melhor Ator, Prêmio Especial do Júri e Melhor Curta Canal Brasil.

“Marie”, protagonizado pela atriz transgênero Wallie Ruy, saiu com quatro prêmios do Festival de Gramado Divulgação

Wolney Oliveira aponta a força da curadoria. Se "A Vida Invisível" e "Pacarrete" constam como peças especiais na programação, o evento se destaca pela maciça participação dos trabalhos feitos no Ceará. A Mostra Olhar do Ceará apresentará 20 filmes cearenses, sendo 3 longas e 17 curtas. Um expressivo número nunca antes alcançado.

História brasileira em tela com o doc "Soldados da Borracha" Divulgação

"Em 2018, a indústria audiovisual brasileira empregou 340 mil pessoas (fixas). Mobiliza inúmeros profissionais por fora com empregos indiretos. Cresceu 8,5%. Mais do que a indústria farmacêutica e de celulose. Cresceu mais que PIB da China. Você sente esse reflexo também no Ceará quando você presencia 102 curtas cearenses inscritos e quase 10 longas. Vale destacar que isso acompanha a característica do Cine Ceará de investir no tripé formação, produção e difusão. Estamos colhendo isso", avalia.

Prestes a atingir a marca das 30 edições, 2019 para o Cine Ceará representa reafirmar a vitalidade do mercado de cinema brasileiro como um gerador de emprego e renda para inúmeras famílias. Wolney esteve em Gramado e participou do encontro de diretores e produtores dos principais festivais do País com o secretário do Audiovisual, da Secretaria Especial da Cultura Ricardo Rihan. O organizador divide o quanto o turismo cultural foi responsável pela evolução daquela cidade. Arte emprega e ajuda toda aquela população.

Fôlego nas telonas

"O Ceará precisa não somente vender praia. É vender Jericoacoara com o Jazz & Blues. Canoa Quebrada com o Cine Ceará. Temos um hub aéreo que é a menor distância entre Brasil e Europa. Insistimos para que o Estado venda eventos culturais", avaliou.

No sábado (31), o longa "Maria do Caritó", de João Paulo Jabur, terá sua première mundial, com a presença do diretor, do autor Newton Moreno, responsável pela peça homônima de sucesso, da produtora executiva Elisa Tolomelli e da atriz Lilia Cabral, que será a segunda homenageada do Cine Ceará. Na mesma noite, o primeiro dos sete longas que concorre ao troféu Mucuripe será exibido, "Canção Sem Nome" (Peru), de Melina León, que estreou no Festival de Cannes. A atriz Pamela Mendoza Arpi e a diretora estarão presentes.

O cineasta cearense Rosemberg Cariry leva mais um longa ao Cine Ceará, "Notícias do Fim do Mundo" fazendo sua estreia mundial. O festival terá sua terceira exibição "hors-concours" com o documentário "Soldados da Borracha", do já citado Wolney Oliveira. Foi premiado melhor longa-metragem nacional pelo júri da Associação Brasileira de Documentaristas e Curta Metragistas de São Paulo (ABD-SP), no festival "É Tudo Verdade".

"Notícias do Fim do Mundo" mostra a força narrativa de Rosemberg Cariry Divulgação

Outro destaque é "Greta", longa de Armando Praça que estreou no Festival de Berlim e é protagonizado por Marco Nanini. Trata-se da primeira sessão no Brasil e a estreia no Ceará contará com a presença do diretor e do elenco: Nanini, Démick Lopes, Greta Sttar e Denise Weinberg. O ator Matheus Nachtergaele será o terceiro realizador do audiovisual brasileiro homenageado pelo 29° festival. Uma verdadeira festa para o cinema, cinéfilos e para os trabalhadores da cultura.

Será uma semana intensa de filmes, entre longas, curtas e exibições especiais no 29° Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema. Além da grande festa do cinema, a programação do evento inclui ainda shows gratuitos na Praça do Ferreira, debates e lançamentos de livros. Para acompanhar cada detalhe do festival, o público poderá pegar os ingressos que estarão disponíveis na bilheteria, gratuitamente, uma hora antes do início de cada sessão.

Programação

Sexta (30)

19h30, no Cineteatro São Luiz

Exibição especial "A Vida Invisível", de Karim Aïnouz

A partir das 19h, na Praça do Ferreira

Intervenção artística com Pifarada Urbana (CE) seguida de Música na Praça com show de Marcos Lessa (CE).

Sábado (31)

14h30, no Cinema do Dragão, sala 2

Exibição de "Espavento", de Ana Francelino; Seguido de "Tremor iê", de Elena Meirelles e Lívia de Paiva.

19h, no Cineteatro São Luiz

Homenagem a Lilia Cabral, seguida de exibição especial de "Maria do Caritó", de João Paulo Jabur.

23h, na Praça do Ferreira

Show com a Superbanda (CE),

Domingo (1)

14h30, no Cinema do Dragão, sala 2 Mostra Olhar do Ceará com exibição de "A primeira foto", de Tiago Pedro. Em seguida, "Currais" de David Aguiar e Sabina Colares.

19h, no Cineteatro São Luiz

Mostra Competitiva ibero-americana de longa-metragem com exibição de "Ressaca", de Patrizia Landi e Vincent Rimbaux. Na sequência, "Notícias do Fim do Mundo", de Rosemberg Cariry.

23h, na Praça do Ferreira

DJ Priscila Delgado (CE).

Segunda (2)

14h, no Cinema do Dragão

Exibição especial de "Noite Estrelada", vídeo realizado pelos alunos do Curso Básico de Cinema da Casa Amarela Eusélio Oliveira.

14h30, no Cinema do Dragão

Mostra Olhar do Ceará. Exibição de "A Mulher da pele azul", de Esther Arruda e Pedro Ulee; "Onde a cidade é comida, saudade é fome", de William Ferreira; "Oceano", de Amanda Pontes e Michelline Helena; "Hoje, teci imagens que me habitam há muito tempo", de Nilo Rivas; "Iracema mon amour", de Cesar Teixeira; "Deusa Olímpica", de Emília Schramm, Jessika Barbosa, Pedro Luis Viana e Rafael Brasileiro; "O bando sagrado", de Breno Baptista.

19h30, no Cineteatro São Luiz

Mostra Competitiva Ibero-americana de longa-metragem. Exibição de "Vozes da Floresta", de Betse de Paula e "Luciérnagas", de Bani Khoshnoudi.

23h, na Praça do Ferreira

DJ Serginho Gouveia (CE)

Terça (3)

14h, no Cinema do Dragão

Mostra Melhor Idade. Exibição de "O colar de Coralina", de Reginaldo Gontijo. Classificação indicativa: Livre.

14h30, no Cinema do Dragão

Mostra Olhar do Ceará. Exibição de "Revoada", de Victor Costa Lopes e "Se arrependimento matasse", de Lília Moema Santana.

19h30, no Cineteatro São Luiz

Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem e Mostra Competitiva Ibero-Americana de Longa-metragem. Curta-metragem: "As Constituintes de 88", de Gregory Baltz. "Livro e meio", de Giu Nishiyama e Pedro Nishi. "Primeiro Ato", de Matheus Parizi. "Além da jornada", de Victor Furtado e Gabriel Silveira. Longa-metragem: "A viagem extraordinária de Celeste Garcia", de Arturo Infante.

23h, na Praça do Ferreira

DJ Estácio Facó (CE)

Quarta (4)

14h30, no Cinema do Dragão, sala 2

Mostra Olhar do Ceará. Exibição de "A família marrom", de Natal Portela. "Caretas", de Sara Parente. "Grilhões", de Lucas Inocêncio. "Icarus", de Vitor Rennan e Vitória Régia. "Onde a noite não adormece", de Paolla Martins e Rodrigo Ferreira. "Aqueles dois", de Émerson Maranhão. "Veias de fogo", de Carnaval no Inferno.

19h30, no Cineteatro São Luiz

Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem. Exibição de "Oração ao cadáver desconhecido", de Sávio Fernandes. "Marco", de Sara Benevenuto. "O tempo do olhar e o olhar no tempo", de Samuel Brasileiro. "Marie", de Leo Tabosa. Na sequência, exibição especial de "Soldados da Borracha", de Wolney Oliveira.

23h, na Praça do Ferreira

Las Tropicanas (CE)

Quinta (5)

19h30, no Cineteatro São Luiz

Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem e Mostra Competitiva Ibero-Americana de Longa-metragem. Curta-metragem: "Rua Augusta, 1029", de Mirrah Iañez. "O grande amor de um lobo", de Adrianderson Barbosa e Kennel Rógis. "Ilhas de calor", de Ulisses Arthur. "Pop ritual", de Mozart Freire. Longa-Metragem: "Greta", de Armando Praça.

23h, na Praça do Ferreira

Show de Pedro Falcão e a Sertônica (CE)

Sexta (6)

19h30, no Cineteatro São Luiz

Premiação e encerramento com homenagem a Matheus Nachtergaele. Exibição especial "Pacarrete", de Allan Deberton.

23h, na Praça do Ferreira

Show de Aldo & Os Transaldos.