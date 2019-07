Gratuita, programação prévia do Sana 2019 acontece a partir desta segunda-feira (1)

O Sana já é velho conhecido do público "nerd" em Fortaleza. Realizado desde 2001, o festival de cultura pop e "geek" ultrapassa a maioridade e consolida, também, uma programação paralela ao megaevento: o preview. Desta segunda (1º) até domingo (7), o Sana Preview 2019 acontece no Shopping Iguatemi (Edson Queiroz), de 10 às 22h. O acesso é gratuito.

O público poderá conferir atrações como a réplica do Trono de Ferro da série Game of Thrones, o Just Dance e a exposição de escultura do personagem Charizard, do Pokemón.

Durante o Preview, uma equipe do evento estará à disposição do público para tirar dúvidas sobre a programação e o acesso ao Sana 2019. O megaevento acontecerá de 12 a 14 de julho, no Centro de Eventos do Ceará (Edson Queiroz).

Participantes do Sana se divertem com fantasias variadas no evento Foto: Fabiane de Paula

Como novidade, a programação antecipada traz um cockpit simulando uma corrida de verdade, uma exposição de "action figure", uma área de desenvolvedor com mostra de jogo independente, dentre outras atrações. Ricardo Busgaib, um dos organizadores do Sana, recapitula que o Preview já acontece desde 2017.

"O evento já é esperado. Quando o público começa a entrar de férias (no fim de junho), e percebe que o Sana está chegando, cobra da gente. Virou uma tradição", situa.

A organização enfatiza que a semana no Iguatemi reforça o apelo de grandes atrações do Sana 2019. A presença da réplica do trono de Game of Thrones dá uma prévia da programação que se voltará para a série no megaevento, com a participação do ator Kristian Nair (o personagem "Hodor") envolvido em um bate-papo e na discotecagem da "Rave of Thrones" no sábado (13), no Centro de Eventos.

Segundo Ricardo Busgaib, uma arena temática da série - "a maior da história do evento" - é um dos destaques do festival este ano. Para o organizador, as ações em torno de Game of Thrones são um exemplo de como o Sana pode agregar novos participantes.

"O público da série não se vê, necessariamente, como público do Sana. Mas quando as pessoas passam pelo espaço no Iguatemi, veem que o evento é pra elas também", sugere.

"Esse esquenta já é bem aguardado. E o mais bacana de tudo: é de graça, democrático", complementa o organizador.

Serviço

Sana Preview 2019

De 1 a 7 de julho, de 10h às 22h, em frente à entrada da loja Riachuelo e da praça de alimentação mais antiga do Shopping Iguatemi (Avenida Washington Soares, 85, Edson Queiroz). Acesso gratuito. Contato pelo site do evento