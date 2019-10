Gratuita, exposição 'Unifor Plástica' reúne 25 artistas e tem a 'palavra' como tema

A palavra, erguida nos dizeres de um povo e nas consequentes mutações da língua, é ferramenta poderosa à reflexão de uma sociedade. A oralidade crivada nas trocas comunicativas e cotidianas é um acervo vivo e manancial de pesquisa incessante. Esmiuçar a história dos cearenses, originárias da comunhão e fruição das letras é uma das ambições da 20ª Unifor Plástica. A abertura oficial da mostra será na quinta-feira (10) e o período de apresentação acontece de 11 de outubro de 2019 a 1º de março de 2020.

Para contemplar uma edição considerada especial, o desafio foi atiçar o olhar profundo para as artes visuais do Ceará, unindo artistas que já brilharam no tradicional evento e nomes de destaque na nova geração, de diferentes faixas etárias e percursos. A exposição volta às suas origens, apresentando apenas artistas cearenses ou radicados no Estado. Assim, 25 convidados estão unidos por um precioso bem da cultura local. A palavra do Ceará se ergue como um afago precioso.

A carioca Julia Debasse adentra as complexidades das fronteiras orais em "No início era o verbo e no fim o mundo sem fim". Histórias e vivências são traçadas por meio dos recursos gráficos de um mapa imaginário Ares Soares

Empregada esporadicamente ao longo da história, a manifestação da "palavra" foi absorvida em pinturas, tapeçarias, sendo incorporada às artes plásticas no início do século XX, a partir das vanguardas modernistas, futurismo, cubismo, surrealismo e dadaísmo.

Tal arcabouço foi fundamental para as decisões da curadora Denise Mattar, responsável pela missão de unir tantas expressões e forças narrativas e visuais. Assim, acontece a "20ª Unifor Plástica: Simultaneidades - A Arte com a Palavra". Uma chance imperdível para compreender as muitas leituras e expressões de cearenses do passado, presente e futuro.

Para a presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha, adentrar os costumes, estilos e variações da palavra nas artes é uma das formas de se compreender quanto a oralidade é algo intrínseco nas relações sociais e culturais do Estado. Ainda que a tecnologia e as novas configurações sociais tenham redesenhado cenários diferentes, o cearense é, por natureza, um prosador.

Francisco D'Almeida e os detalhes de "O altar de San Juan I" Ares Soares

"A '20ª Unifor Plástica: Simultaneidades - A Arte com a Palavra' é uma ode a tudo aquilo que a cultura cearense é capaz de produzir com suas raízes fixadas em cordéis, contos e cânticos, lendas e bordados. Como tudo aquilo que nossos antepassados produziram e, de algum modo, influenciaram nossos artistas hoje. O legado está nas diversas texturas, cores, dobras e toda a plasticidade de vídeos, manuscritos, gravuras, pinturas, fotografias e outros meios em que a palavra impera, ainda que metamorfoseada", expressa a presidente.

Escolha das obras

A recorrência do uso da palavra na produção das artes visuais local, seja filmada, escrita, gravada ou meramente como suporte da obra, ergueu-se como fio condutor inicial para escolha das obras. Além das mentes presentes, o artista Francisco de Almeida terá uma sala especial. Para selecionar os artistas da Unifor Plástica, Denise Mattar contou com o suporte de Cecília Bedê, além de recorrer a outras pessoas da área como o curador Bitu Cassundé.

Entre os trabalhos selecionados, José Guedes explora um dos sentimentos mais universais do homem e reforça o caráter de união da palavra às vanguardas modernistas Ares Soares

Um dos artifícios iniciais da seleção foi o mergulho no portfólio e trajetória de cada criador. Tal cuidado foi preponderante à identificação de uma raiz ou incidência estética nas artes do Ceará. Entusiasmada com o trabalho, a poucos dias da abertura oficial, Denise divide um episódio que ilustra bem o crivo seletivo. Ao mostrar para pessoas próximas algumas das peças envolvidas escutou um "Isso se parece com o Leonilson". A comparação com a criatividade de José Leonilson Bezerra Dias (1957-1993), o Leonilson, foi seguida de uma correção pontual. "O Leonilson é que se parece com esse lugar", resgata a curadora.

Cada obra é comentada e referenciada pela organizadora com afeto e cuidado. "É daqui. Tem essa história da relação com o cordel, a fala cantada, expressões do Ceará que são superinteressantes, a poesia, a construção das frases", estipula a entrevistada. O acervo protagonizado pelos 25 artistas, mescla de obras inéditas e outras produzidas anteriormente. A relação entre curadoria e participantes foi demarcada pela contribuição mútua.

Peças de Henrique Viudez inspiradas na poesia "Pássaro Azul", de Charles Bukowski Ares Soares

Artistas que haviam realizado trabalhos em pequeno formato agora serão apresentados em um formato maior. Outros ampliaram séries já existentes, também estimulados pela proposta. Os visitantes da "20ª Unifor Plástica: Simultaneidades - A Arte com a Palavra" terão a oportunidade de visitar uma exposição poética, que discute assuntos da atualidade, como a inserção da mulher na sociedade, a presença indígena, a especulação imobiliária, além de questões eternas do ser humano como a dor, o amor, a perda, o isolamento e as expressões da religiosidade.

"Poemetos de Memórias e Sal", de Rian Fontenele Ares Soares

Denise Mattar fala sobre a importância da exposição para a arte local. "A Unifor Plástica é uma exposição tradicional, cujo formato foi se adaptando aos novos tempos, até chegar a ser uma mostra com curadoria. Fiquei bastante contente com o convite para fazer esse trabalho que me deu a oportunidade de conhecer melhor a cena artística da cidade. Pude ver que há artistas cuja obra tem fôlego para ter uma circulação maior. Embora no mundo todo o momento não seja dos mais propícios à produção artística, vejo vigor na produção cearense e um processo de evolução do seu circuito artístico local, que está ocorrendo vagarosamente, mas felizmente não está parado", declara.

Homenagem

A Sala Especial dedicada a Francisco Delalmeida também terá obras já realizadas e algumas criadas para a exposição. Delalmeida é um artista que usa a xilogravura, em grandes formatos, no qual Francisco encontra soluções inesperadas e criativas para continuar produzindo. A força visual do artista natural de Crateús reforça o poder da arte local.

Serviço

20ª Unifor Plástica: Simultaneidades - A Arte com a Palavra. De 11 de outubro de 2019 a 1º de março de 2020, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Horário: 9h às 19h (terça a sexta-feira) e de 10h às 18h (sábado e domingo). Gratuito. Contato: (85) 3477-3319