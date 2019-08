Geração consciente

Um encontro para desmistificar a maternidade. Essa é a proposta da 1ª edição do "Cuidar e Crescer", que será realizada na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, no Dia da Gestante, na próxima quinta-feira (15), a partir das 16h. O evento compõe a série de ações do projeto "Vida Saudável", do Diário do Nordeste.

A ação contará com oficinas e rodas de conversa voltadas para tirar dúvidas, cuidar da saúde e troca de experiências entre mulheres em diversas fases da gestação ou daquelas que ainda planejam ser mães.

Uma das apresentações abordará os cuidados com a amamentação e a higiene oral do bebê. A responsável pelo tópico, Morgana Gradvohl, professora do curso de Odontologia da Unifor, sinaliza que o ideal é a mulher realizar uma série de exames odontológico antes mesmo de engravidar. "Para fazer uma radiografia, checagem completa. Porque durante a gestação fica difícil de fazer algumas intervenções mais invasivas".

O cuidado pode aparecer exagero, mas é justificado diante de casos que surgem nos consultórios, explica a professora. "Tudo que a mãe come já está formando a fase de alimentação do bebê. Muita gente pode pensar: 'Por que tão cedo?' Mas alguns bebês já chegam pra gente com cáries amplas porque ela evolui de forma muito rápida quando o dentinho começa a nascer. Então é importante trabalhar a prevenção".

A programação inclui também rodas de conversa sobre parto humanizado, exercícios e orientações gerais de fisioterapia e leite materno humano. Os pais poderão ainda aprofundar os conhecimentos no curso de "Primeiros cuidados do bebê", que apresentará modos de limpar o umbigo, banho de banheira e de balde. Haverá ainda workshops com técnicas de massagem indiana para recém-nascidos.

Ao mesmo tempo, as gestantes também poderão usufruir de atendimentos de terapias alternativas, dentre elas aromaterapia, auriculoterapia, escalda pés e reflexologia, um método que libera dores físicas ou mentais em várias partes do corpo ao atingir determinados pontos dos pés.

O "Cuidar e Crescer" é uma realização do Diário do Nordeste, com patrocínio da Unifor e Sistema Fiec e apoio do Governo do Ceará, Prefeitura de Fortaleza e Indaiá.