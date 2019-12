Geleias artesanais agregam sabor especial aos alimentos

A mistura de frutas naturais com diferentes especiarias utilizadas na composição das geleias artesanais garante um sabor inusitado. Com textura leve, gosto adocicado, cítrico ou apimentado, as geleias caseiras vão bem em qualquer ocasião, a começar pelo café da manhã, nos lanches até nas principais refeições do dia.

A geleia de tomate fabricada pela portuguesa Berta Lopes é uma combinação perfeita quando servida com o sorvete de creme

Para os apreciadores da iguaria, mas que não têm a menor habilidade no fazer culinário, a melhor opção é se render às delícias produzidas por especialistas, a exemplo da chef Berta Lopes, que há anos segue uma receita de família, ou se aventurar nas inovações propostas por Júnior Lima, Kerla Alencar e Adriane Mendes, os quais também decidiram apostar na fabricação de geleias artesanais.

No doce com textura de geleia feito pela chef Berta Lopes, quem comanda a receita é o tomate. "É uma especialidade de família, que aprendi com a minha mãe, em Portugal. É bom para comer com torradas, bolachas de água e sal e todos os tipos de queijo", recomenda a chef.

Kerla Alencar valoriza o uso das frutas regionais, a exemplo do caju, maracujá, manga, cajá e murici

A receita integra o cardápio de sobremesas do restaurante Marquês da Varjota, onde a mesma é servida como calda deliciosa sobre o sorvete de creme. A geleia pode ser comprada nos tamanhos médio e pequeno, nos valores de R$ 22,50 e R$ 30, cada.

O paraense e estudante de química Júnior Lima, 24 anos, já tem experiência na área da gastronomia. A ideia de investir na fabricação de geleia artesanal surgiu por conta da paixão da namorada, Priscila Holanda, pela versão de manga com maracujá.

"Comecei a fazer despretensiosamente para consumo próprio, mas com o incentivo dela e dos amigos fiz a primeira remessa de trinta potes. E em uma semana vendi tudo", confessa Júnior que, desde quando começou, em 2018, chega a participar de até três feiras de produtos naturais e veganos por dia.

A seleção das frutas garante a qualidade da produção

Com mais de 14 rótulos fixos, os sabores de tomate com manjericão, manga com maracujá e cebola roxa com cabernet sauvignon, todos doces, são os eleitos como carro-chefe. As geleias de manga, abacaxi com gengibre, tamarindo, cajá umbu, amora e framboesa também ocupam o topo das mais pedidas.

A de morango com glitter biodegradável à base de alga marinha é a que dita a preferência da criançada. "Já ouvi muitos relatos de mães sobre os filhos que não se alimentavam com frutas e agora não dispensam a geleia", revela. Os produtos estão disponíveis no potinho de 260g a partir de R$ 20 e, em caixinhas de 30g, com 6 sabores ao custo de R$ 35.

Combinações

Outra variedade de geleias é apresentada pela jornalista Kerla Alencar que trocou as redações pela fabricação de pães e, em seguida, descobriu a vocação na elaboração desta iguaria. A produção de Kerla inclui as versões integral e light. A chef e padeira diz que toda semana tem uma sugestão nova, e costuma usá-la em pratos salgados e quentes, especialmente no preparo de carnes brancas.

Das especialidades produzidas por Adriane Mendes, as de frutas vermelhas, bem como framboesa e jambo, são as mais procuradas

"A de laranja, por exemplo, harmoniza muito bem com carne de porco. Costumo colocar as iguarias nos molhos, elas podem acompanhar as carnes vermelhas ", indica.

As de tomate com ervas e a de bacon defumado com cebola são excelentes combinações para os sanduíches ou pratos com carne vermelha. Morango, uva, laranja e limão siciliano são os ingredientes mais usados por Kerla.

Geleias integrais são produzidas com o completo aproveitamento da fruta, o que aumenta o valor nutricional da iguaria. "A de murici é sazonal, não me preocupo em fazer as tradicionais, e sim de valorizar nossa cultura alimentar", destaca a chef que não usa nada artificial na confecção de seus produtos.

Kerla Alencar investe nas frutas regionais como caju, maracujá e manga. A padeira também é uma defensora na preservação do meio ambiente. Por isso, está sempre lembrando os clientes que, ao invés de descartar os potinhos, devem ser devolvidos para reutilização. As geleias de Kerla podem ser adquiridas na quantidade de 200g, no custo médio de R$ 15 cada.

A ex-barista Adriane Mendes, 25, há dois anos se dedica à fabricação dos doces caseiros. Ela é responsável pela demanda servida em badalada cafeteria da cidade e, para complementar a renda, Adriane comercializa os produtos em sua casa.

A primeira experiência de Júnior foi com a produção de manga com maracujá. Apesar da diversidade de sabores, continua sendo carro-chefe

O menu apresentado por ela conta com as versões de pimenta, maçã-verde, morango, amora, framboesa e jambo. A de frutas vermelhas é a mais procurada. "As geleias são exclusivas para cada prato. A de pimenta é recomendada para ser consumida com parmesão, quiche de ricota ou torradas. Essa combinação é a mais inusitada", confessa. As especiarias produzidas por Adriane Mendes podem ser adquiridas nos tamanhos de 250g e de 500g nos valores de R$ 25 e R$ 50, respectivamente.

Serviço

Restaurante Marquês da Varjota

Rua Frederico Borges, 426 - Meireles, Tel: (85) 3025. 5120.

@pequenapadariacaseiradakerla

WhatsApp: (85) 99151.7919

@natuleia_

WhatsApp: (85) 99605.0387

Adriane Mendes

WhatsApp: (85) 99761.7247