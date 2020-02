Francisco de Almeida fala sobre seu processo criativo neste sábado (29), no Espaço Cultural Unifor

A obra do cearense Francisco de Almeida, hoje com 57 anos, ganhou uma sala especial na 20ª Unifor Plástica: Simultaneidades - A Arte com a Palavra, em cartaz desde outubro do ano passado.

Neste sábado (29), ele estará no Espaço Cultural da Universidade Fortaleza para participar do projeto "Conversa com Artistas".

O crateuense, símbolo de grandes obras em xilogravura, vai falar sobre o seu processo de criatividade no desenvolvimento das peças de arte que produz, especialmente aquelas expostas no evento promovido pela instituição de ensino.

"Vai ser um diálogo importantíssimo. Digo que vamos trabalhar dois pensamentos tidos por mim durante essa 'criação' do meu trabalho. O primeiro deles é o da luminosidade divina, algo que coloco bastante nas minhas obras, e o outro é a necessidade de dedicação", explicou o artista em entrevista ao Verso.

Segundo ele, a possibilidade de debater o assunto é essencial na formação de novos artistas. "Eu acho formidável tudo isso. Vamos poder analisar juntos esses detalhes e vai ser possível uma divulgação para que o meu método também possa servir para outras pessoas", opina.

História

A bagagem para falar do assunto vem de muito tempo. Desde os 15 anos Francisco entregou-se à arte. Deixou Crateús e chegou em Fortaleza, onde estudou xilogravura com Sebastião de Paula, outro artista do Ceará.

Já pela Capital, frequentou cursos de pintura na Universidade Federal do Ceará e na Universidade de Fortaleza.

No começo, ele relata, as peças eram diferentes. "Quando saí de Crateús, trabalhava com uma xilogravura de arquitetura e ainda fui para uma repartição pública. Só quando eu fui estudar dentro da universidade, as coisas começaram a mudar".

Francisco de Almeida é o único artista com uma sala especial na 20ª Unifor Plástica

O início dos estudos em Fortaleza também não foi algo que ocorreu de forma simples. Ao chegar ao Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, Francisco soube que a vaga de estudante que tanto buscava tinha sido preenchida.

No entanto, ao mostrar trabalhos que já havia desenvolvido, ganhou espaço e abertura para um mundo diversificado de técnicas.

"Sempre falo muito que esse encontro de tudo que aprendi, de todas essas vertentes, facilitou de alguma forma o meu trabalho na xilogravura até os dias de hoje", reitera ele.

Na exposição

Francisco conta ter disponibilizado ao acervo da 20ª Unifor Plástica uma parte importante das obras produzidas em meio a esse processo de autoconhecimento e de descoberta do modo de fazer a própria arte.

"Praticamente, todas as peças na exposição são referentes a uma época mais antiga, na qual eu era bem mais jovem. Inclusive, olhar para ela traz a sensação de uma claridade, nuances diferenciadas, ainda iniciais. Os formatos e os coloridos, que eu desenvolvo há bastante tempo, já estão presentes nessas obras", diz ao relatar que a preocupação com a cor sempre foi algo existente.

Para Adriana Helena Santos Moreira, gestora do Espaço Cultural Unifor e uma das organizadoras do "Conversa com Artistas", a presença de Francisco para debater essas obras colocadas à mostra é essencial.

Pensado para ocorrer no mês de fevereiro deste ano, ela explica que o projeto reuniu três artistas a cada fim de semana e, neste último, o xilogravurista foi escolhido como o representante do momento.

"A intenção era, desde o início, aproximar esses artistas do público frequentador dessa exposição. No geral, a ideia sempre foi debater esse processo criativo, tornar a obra de arte uma realidade, e trazer essas pessoas para dentro do Espaço Cultural Unifor para entender tudo isso", revela a professora.

Sem inscrições prévias, ela acredita, o bate-papo se torna democrático diante de quem faz a visitação. "Queremos os que desejam uma relação com arte, possibilitando a circulação de todos por aqui", finaliza.

Para Francisco, a oportunidade é também de se perder diante dos conceitos artísticos, além de conhecer como a própria arte se manifesta na criatividade de cada um.

Serviço

Projeto "Conversa com Artistas", na 20ª Unifor Plástica

Neste sábado (29), das 16h30 às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Avenida Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Entrada gratuita. Contato: (85) 3477-3319