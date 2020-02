Fotógrafo Sérgio Carvalho registra a religiosidade nordestina com a exposição "Santo Sertão"

A trajetória do fotógrafo piauiense Sérgio Carvalho reserva cuidadoso olhar aos muitos contextos sociais do Nordeste. Nestes 20 anos de profissão, as lentes do realizador também mergulharam nos povos, costumes e culturas do sertanejo. Hoje, a partir das 10h, na Imagem Brasil Galeria, um novo capítulo dessa trajetória será escrito com a mostra "Santo Sertão".

Em cartaz até abril, a exposição reúne a curadoria de Carlos Carvalho e produção de Vanessa Ramos. Contemplado pelo XI Edital Ceará de Incentivo às Artes da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará (Secult), o projeto destaca uma narrativa marcada pela presença (e proximidades) dos ensaios "Sala do Santo" e "Caminho de Pedra e Areia".

O conjunto fotográfico ilumina as expressões da religiosidade em torno de Padre Cícero (1844-1934). Fenômeno popular, o líder religioso prossegue alimentando e movendo a fé de milhares de devotos. Tamanha entrega transformou Juazeiro do Norte (CE) em um dos maiores centros de peregrinação religiosa do mundo.

O primeiro contato com esse universo aconteceu em 2007, por ocasião de visita à romaria de Nossa Senhora das Dores. Em meio aos instantes finais da montagem de "Santo Sertão", Sérgio detalha os caminhos responsáveis pela produção do acervo exposto em 2020. "É uma explosão de imagens, de cores de dramas, assim, na sua frente. Você fica paralisado com a quantidade de imagens que você recebe", descreve.

O projeto destaca uma narrativa marcada pela presença dos ensaios "Sala do Santo" e "Caminho de Pedra e Areia" FOTO: SÉRGIO CARVALHO

Para explorar a riqueza de temas e aspectos visuais da região, o fotógrafo adianta o quão foi necessário mergulhar e respeitar aquela realidade. A postura imersiva ao longo das visitas foi fundamental.

"É até bom e necessário que o fotógrafo esqueça do equipamento, em determinados momentos, para poder sentir aquela potência de imagens que você vai sendo bombardeado. Você precisa sentir e interagir. Absorver esse movimento, esse sentimento do romeiro, para depois focar no que realmente você quer e pretende mostrar", argumenta o entrevistado.

A calma foi imprescindível, nas tantas vezes que o realizador retornou ao Cariri cearense nos últimos 10 anos. Grande parte das viagens é fruto do trabalho desenvolvido por Sérgio na área dos direitos humanos, na qual denuncia o trabalho escravo e infantil.

Caminhos

O visitante tem à disposição duas propostas visuais específicas, porém, capazes de se autocompletarem. O ensaio "Sala do Santo" aborda o colorido e a intimidade das salas das casas da Ladeira do Horto, rua que dá acesso à estátua do Padre Cícero. Sérgio captura a entrega dos moradores ao sagrado. Aqui, as salas destas humildes moradas concentram altares feitos a partir das imagens dos santos preferidos e fotos de parentes (vivos ou mortos), e outras alegrias daquela família. Toda uma fé traduzida em cores de fértil expressividade.

As cores recriam o imaginário popular e o processo de entrega dos fiéis ao sagrado nas salas das casas FOTO: SÉRGIO CARVALHO

Já em "Caminho de Pedra e Areia", Sérgio optou por exprimir a jornada dos romeiros entre o alto do Horto ao Santo Sepulcro. A captura entrega o devastador sol de novembro, marcado pela luz dura e intermitente. As pedras penduradas pelos romeiros nas árvores representam a escolha de sacrifício daqueles nordestinos.

Os ensaios adentram as memórias do piauiense natural de Simplicio Mendes. "'Santo Sertão' é viajar de volta ao meu tempo de criança. São coisas muito ligadas. Sou filho de pais sertanejos, mãe católica, pai lavrador. Vi os dramas do nordestino, da fé, da seca, da chegada do inverno. Dessa dureza diária de acreditar que as coisas vão sempre melhorar", conclui Sérgio Carvalho.

Serviço

Exposição "Santo Sertão" por Sérgio Carvalho

De hoje até 14 de abril, na Imagem Brasil Galeria (Rua Rocha Lima, 1707, Aldeota). Visitação de segundas a sexta-feira, de 8h30 às 12h, e de 14h às 18h.

Contato: (85) 3244.4625