Fortaleza recebe versão pocket do Festival Mulheres do Mundo com 12h de programação gratuita

Quantas mulheres-fortalezas habitam uma cidade como a nossa? Da periferia ao Centro, diferentes iniciativas femininas - de produção cultural e empreendedorismo -, chamaram a atenção de um evento internacional, cuja organização escolheu a capital cearense para sediar uma versão pocket, nesta sexta-feira (29).

O Esquenta WoW #6 teve outras cinco edições neste ano, todas no Rio de Janeiro, e somente hoje ocupa o Dragão do Mar com 12h de programação gratuita. Debates, shows, oficinas e feiras dedicadas a construir pontes para novos projetos femininos guiam a atividade. Inspirada no WOW - Women of the World Festival -, ela tem realização e curadoria da Redes da Maré com a Fundação WOW e cria as bases para a 2ª edição do Festival Mulheres do Mundo, que acontece no Rio, em novembro de 2020.

Reunião de mulheres do projeto no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro

"Temos uma característica de valorização da produção local. O que as mulheres estão produzindo no lugar em que elas vivem? O que está sendo feito em Fortaleza, que é potente, e numa perspectiva global deve ser olhado?", provoca Eliana Sousa Silva, diretora da Redes da Maré e curadora do Esquenta WOW e do Festival Mulheres do Mundo no Brasil.

Foi ela quem primeiro teve contato com essa proposta de evento, que nasceu na Inglaterra, em 2010, e já alcançou 23 países da Europa, Ásia e África, tendo apenas a nossa nação como representante da América Latina. "Passei dois anos indo para Londres, onde conheci o festival e a fundadora, Jude Kelly, que inclusive estará em Fortaleza. Eu a convidei pra vir ao Rio em 2016 e conhecer a Redes da Maré, criada dentro da Favela da Maré, para pessoas que cresceram e nasceram aqui", introduz.

MC Martina, MC Dall Farra e Brenda Lima no Esquenta WOW do Rio de Janeiro

"Temos um trabalho focado em melhorar a condição de vida feminina, e o festival tem tudo a ver com isso que a gente faz. O Wow vai se expandindo por meio da descoberta de mulheres que já fazem projetos para mulheres", contextualiza Eliana.

Nordeste

Por aqui, a curadoria mapeou trabalhos como o das artistas visuais Terroristas del Amor, das percussionistas dos grupos Tambores de Safo e Tambatuque das Marias, das jovens comunicadoras da Rede Cuca, além de trabalhos solos, como o da cantora Luiza Nobel. Todas compõem a programação que segue de 9h30 até 20h, no Dragão do Mar.

Isabela Gomes tem 21 anos, fez cursos de audiovisual no Cuca Jangurussu e participou, junto aos colegas do centro cultural, da produção do filme "Fortalezas - Mulheres que Mudam a cidade". Ele será exibido logo mais, às 15h30, e reflete a busca do Esquenta WOW: mobilizar o público feminino e suas demandas em torno de uma plataforma comum.

Personagens do filme "Fortalezas - Mulheres que mudam a cidade", da Rede Cuca FOTO: WELLY SOARES

"Foi incrível poder fazer esse filme com a turma do projeto Repórter Cuca. A gente conseguiu conhecer histórias de várias mulheres que, mesmo com pouco, conseguem transformar muito mais ao redor delas. É muito bom saber que outras pessoas vão ver este trabalho", avalia Isabela.

A cearense Luiza Nobel, por sua vez, fará um show autoral, às 19h, antes da participação das DJs Women of Reggae e da apresentação de Larissa Luz cantando Elza Soares. Até receber o convite, Luiza não conhecia a iniciativa do Festival internacional, e, após uma breve pesquisa, entendeu a escolha da capital cearense para sediar este esquenta.

A cantora Luiza Nobel é voz cearense garantida no Esquenta WOW #6 FOTO: CAMILA LIMA

Local

"Fortaleza tem um cenário musical feminino muito ativo, muito forte, desde coletivos a artistas solos. Além disso, mostramos para o Brasil inteiro como a gente quer uma nova política, não compactuamos com o que está aí. O Nordeste, em geral, é um lugar especial para ser escolhido enquanto sede. Nós não queremos mais reforçar a questão de patriarcado, do machismo. É um trabalho feminino muito forte o que acontece aqui", defende Luiza.

Para Eliana, a curadora do Esquenta WOW, a vinda à Fortaleza indica um leque maior de possibilidades para a realização do Festival em novembro do ano que vem. "Há a intenção de levar alguns desses grupos para o Rio de Janeiro no ano que vem", sinaliza. Sem dúvidas, o que acontecerá nesta sexta-feira será embrionário para o desenvolvimento de projetos maiores.

Serviço:

Esquenta WOW #6. Hoje (29), de 9h às 21h, no Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema). Entrada gratuita. Vagas limitadas. Inscrições por ordem de chegada. Mais informações: www.festivalmulheresdomundo.com.br

Programação:

9h30: Oficina de Dança Intuitiva com Inaê Moreira

10h00: Abertura Feira Delas com empreendedoras locais

10h30: Território de Partilha - Mulheres em luta pelos seus territórios de vida, com Sidneia da Silva, Izabel Lima e Cacique Irê - Juliana Alves

12h: Panorama de Mulheres Mobilizadas no mundo pela Fundação WOW, com Jude Kelly

12h30: Almoço

13h: Oficina Brincando e Criando pela Igualdade de Gênero (8 a 13 anos) Oficina com Terroristas del Amor Oficina com Tambores de Safo e Tambatuque de Marias

14h: Roda de conversa - Artistas pensando gênero, violência e poder, com Marília Oliveira, Inaê Moreira, Isadora Ravena, Larissa Luz e mediação de Cecília Bedê

15h30: Filme-reportagem "Fortalezas: Mulheres que Mudam a Cidade", seguido de bate-papo com os jovens realizadores da Rede Cuca

17h30: Performance com Tambatuque Das Marias

18h: DJs Women of Reggae

19h: Show de Luiza Nobel

19h40: DJs Women of Reggae

20h: Show Larissa Luz canta Elza Soares