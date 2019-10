Fortaleza e mais cinco cidades cearenses serão palco da XII Bienal Internacional de Dança do Ceará

O cenário de ataques à cultura brasileira exige movimento. Demanda de artistas, pesquisadoras e produtoras o encontro, a troca de saberes e a consequente união de forças. Tal generosidade é uma das muitas contribuições da 12ª Bienal Internacional de Dança. De 16 a 27 de outubro, Fortaleza e mais cinco municípios colocam o Estado no mapa mundial desta manifestação artística tão intensa, inspiradora e necessária.

Realizada em solo cearense há 22 anos, o desafio em 2019 é ampliar a força do evento como território de fruição do dançar. As atrações confirmadas reafirmam a eficiência desta expressão enquanto transformação social e projeta um atento panorama aos muitos sentidos, técnicas e formas de se produzir a dança no momento contemporâneo.

Toda a programação tem acesso gratuito. 25 espetáculos protagonizados por cearenses se unem a outras 11 produções de mais seis estados. Sete atrações internacionais oriundas de cinco países contribuem para a festa. Descentralizada, a Bienal atua em diferentes espaços da Capital e se estende por Trairi (18 e 19/10), Quixadá (24 e 25/10), Pacatuba (25/10), Itapipoca (25 e 26/10) e Paracuru (25 e 26/10).

Destaques

Alguns marcos são destaques na concorrida agenda. Acontecimentos relevantes para a dança mundial e local estão presentes. O legado de Pina Bausch (1940-2009) e o centenário de Merce Cunningham (1919-2009), por exemplo, se unem às comemorações dos 20 anos do Colégio de Dança do Ceará e os 30 anos da Cia da Arte Andanças.

As cortinas se abrem na quinta-feira (17) e o Theatro José de Alencar (TJA) recebe Lia Rodrigues Cia de Danças, do Rio de Janeiro, apresentando "Fúria". Criação de Lia Rodrigues, com dramaturgia de Silvia Soter, o espetáculo estreou em 2018 na França e dispara questionamentos preciosos. Como lidar com o tempo fincado em um mundo repleto de fúria e onde estão a visibilidade e voz daqueles que vivem à margem?

Na esteira do primeiro dia de atividades, Mc Tha demonstra o caráter multicultural da iniciativa. A paulistana une funk e umbanda, pista e fé, e apresenta o primeiro álbum "Rito de passá" em Fortaleza. Outras forças musicais como Carlos Gallo, banda Lascaux, Luiza Nobel e Forró Drag marcam presença e história.

Com direção e concepção de Fauller, "Como você se sente agora?" resgata a importante trajetória do Colégio de Dança do Ceará. Ex-integrantes retornam para uma reflexão sobre passado e presente, evidenciando quanto à formação, uma conquista da articulação dos profissionais da dança da cidade, ainda reverbera na vida de professores, bailarinos e coreógrafos locais. O resultado de árduos ensaios ao longo de 10 meses estará no palco e reúne Wilemara Barros, Marcelo Hortêncio, Socorro Timbó, Cláudia Pires, entre outras sumidades da área.

"Fala sobre o tempo de cada um, como viveram esses 20 anos. Alguns se distanciaram da dança, passaram só a dar aulas. É uma possibilidade de reencontros, de criar uma ação tanto artística quanto política, de estarmos vivos, de 20 anos depois ainda trabalharmos com dança, movendo a cultura do Ceará", reflete Fauller.

Linguagens

Música, teatro, vídeo, instalações e artes plásticas também farão parte destes 11 dias de trabalho. Periferias, sertão e os muitos desejos dos corpos dançantes se unem no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, Porto Dragão, Cena 15, Cineteatro São Luiz, Vila das Artes, Galpão da Vila, Centro Cultural Bom Jardim, Cuca Mondubim, Órbita e Poço da Draga.

Companhias e bailarinos de Colômbia, Alemanha, Itália, Reino Unido e França fincam bandeira. Alguns são inéditos em Fortaleza, casos da imPerfect Dancers Company (ITA), com "Empty Floor" e Filipe Lourenço (POR) com "Pulse(s)". O colombiano Mauricio Florez entrega dois trabalhos, "Bolero" e "UM".

Nacional

No dia 25 de outubro (sexta-feira), a São Paulo Companhia de Dança realiza no Theatro José de Alencar "Petrichor" (do brasileiro Thiago Bordin), "A Morte do Cisne" (do belga Lars Van Cauwenbergh), e "Vai", de Shamel Pitts (EUA).

A Curitiba Cia de Dança (PR) retorna à Bienal com "Relações" (TJA, dia 23) e "Lenda das Cataratas", no Teatro Marcus Miranda, no Centro Cultural Bom Jardim. Do mesmo Estado, a G2 Cia. De Dança Teatro Guaíra mostra "Blow Elliot Benjamin" e "La Cena", respectivamente nos dias 26 e 27, data de encerramento.

Para o diretor da Bienal, David Linhares, o evento estabelece um porto de resistência da dança no País. Mesmo com as dificuldades orçamentárias, explica, é preciso dar mérito ao Estado do Ceará e instituições culturais locais por propiciar uma atividade tão afirmativa.

"Esse encontro da Bienal, dialoga com outras linguagens e aciona a transversalidade. Espaço onde a música, teatro, vídeo e cinema reivindicam presença. A plurilinguagem mostra um Ceará muito forte", descreve. E completa: "É um momento importante de sermos felizes, de nos encontrarmos e não ter esse olhar pessimista e submisso. Podemos lutar e estar juntos", finaliza.