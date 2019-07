Fortal 2019 reunirá atrações do forró, sertanejo, eletrônico e do axé até domingo (28)

Manter-se relevante no cenário dos eventos em uma cidade efervescente como Fortaleza, ao longo dos anos, não é tarefa fácil. Mesmo assim, o Fortal continua como um dos destaques no calendário local, e não tem dado sinal de encerrar as atividades.

Em transformação desde o surgimento, ele chega à 28ª edição e se firma como um festival de música, deixando de vez o status de micareta. Agora, a aposta da festa, que se inicia na quinta (25) e segue até domingo (28), é renovar o público apostando em nomes de diferentes estilos.

Segundo Colombo Cialdini, diretor e um dos fundadores do Fortal, a estratégia para isso é estar atento às tendências, além de atender aos pedidos do público jovem. "Uma das medidas foi trazê-lo para esse formato Indoor. Saímos da via pública e não focamos 100% no axé. Também temos representantes de outros estilos, mesmo que os tradicionais ainda continuem fixos na nossa programação", explica em entrevista ao Verso.

Ivete Sangalo comanda o trio em dois dias de apresentação no Fortal 2019

Neste ano, nomes como Bell Marques e Ivete Sangalo, grandes destaques com mais de uma apresentação, continuam no leque de opções para os foliões. Já para o público que acompanha as tendências musicais no País, entram na lista de atrações os artistas Gustavo Mioto, Léo Santana e Alinne Rosa. Além disso, também sobem ao trio Wesley Safadão, Harmonia do Samba, Saulo Fernandes, Saia Rodada e Rafa e Pipo Marques.

Segundo os números da organização, 12 blocos passam pelo corredor seguindo a programação oficial. Enquanto isso, 22 atrações devem comandar a festa nos camarotes, conhecidos pela estrutura diferenciada.

Grandiosidade

Anos atrás, a festa do axé desfilava pela beira-mar de Fortaleza, embalando corações ansiosos por um pedaço de Carnaval. Na época, conta o diretor, tudo ainda era uma brincadeira para aqueles que adoravam o Carnaval da Bahia, marcado pelo axé.

Léo Santana chega ao evento pela primeira vez Foto: Thiago Gadelha

Atualmente na Cidade Fortal, a folia ganhou um endereço específico, onde as preparações iniciam-se bem antes da passagem pelo corredor principal. Profissionalização típica de um grande do evento. "A montagem já começou há três meses. Montamos uma estrutura muito segura, com camarotes, palco, ambulatório, estacionamento. É algo bem grandioso", relata Cialdini.

Ao todo, ele comenta, são esperadas 400 mil pessoas no espaço montado durante os quatro dias de festival. Reforça que o número pode aumentar, já que a quantidade de turistas em Fortaleza cresce neste período do ano. "O evento foi se profissionalizando desde o começo e se tornando importante até socioeconomicamente falando".

Festa preparada

Para os que correm atrás do trio, toda uma preparação física parece ser essencial, afinal de contas, são mais de três horas, nas duas voltas comuns em cada bloco. Entretanto, não só do público é exigida toda essa energia.

Desta vez em apresentação no camarote, a Banda Eva deve animar o domingo, último dia marcado para as apresentações deste ano. Nesse meio tempo, preparação física, escolha de repertório e, claro, elaboração das surpresas no palco fazem parte da organização antecedente.

Gustavo Mioto traz o sertanejo para o novo público da festa Foto: divulgação

Para Felipe Pezzoni, vocalista do grupo, a participação já não é uma novidade e eles estão habituados a toda energia recebida dos que circulam pelo espaço. Além disso, também ressalta a importância de estarem na programação.

"Sem dúvidas, é um evento que funciona como uma vitrine. É o encontro de uma nação, da galera que curte a música baiana, do Carnaval. Chega a ser uma prévia do que vai vir no começo do próximo ano novamente. Eu sou muito fã do Fortal e fico grato de poder estar me apresentando no camarote, fechando essa festa toda mais uma vez", relata.

Outra banda com nome consagrado na história do axé, o Harmonia do Samba comanda o Bloco Bagunça, o que, para o vocalista Xanddy Harmonia, não poderia ser um nome mais significativo.

"Acredito que vai ser muito bom, porque ano passado já foi incrível. O fato de ser uma apresentação extensa é legal demais para a gente. No trio, podemos passear por toda a história do Harmonia, com nossas músicas novas e antigas, além de apostar um pouco nas músicas dos colegas, por exemplo", explica.

Enquanto isso, os foliões ansiosos, com ingressos garantidos ou não, esperam pela quinta-feira (25), data inicial. No dia, milhares deles, sejam cearenses ou vindos de fora da terrinha, vestem os abadás para marcar uma nova edição de um dos maiores festejos do Estado.