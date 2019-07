ForCaos completa 20 anos de resistência e apresenta 30 bandas em 2019

A cada ano, o ForCaos resiste e dissemina a cultura musical em Fortaleza. Completa duas décadas de existência e carrega a conquista de divulgar diferentes segmentos do rock. Foi território do som extremo, abrigando do black ao heavy metal clássico. É também abrigo do hardcore, punk, indie e pop. Essa história acompanha o trajeto escrito pela Associação Cultural Cearense do Rock (ACR).

Flyer da primeira edição do ForCaos no Casarão Cultural (1999) Divulgação

Além da música, o evento é sinônimo de colaboração em outras esferas do entretenimento. Agilizou frentes de trabalho para técnicos de som, produtores, roadies e comunicadores. Edições foram feitas na rua, outras em equipamentos consolidados do Ceará como Theatro José de Alencar e Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC). Falta de grana e apoio do poder público foram realidade muitas vezes. Nada de entregar os pontos.

Retomada

Outro capítulo se ergue no sábado (13). A primeira das cinco datas anunciadas para 2019 acontece no Pirata Bar, às 15h. Chega com o reforço do coletivo feminista Girls to The Front e apresenta ao público as bandas Ouse, Corja, Coldwish, Land of Lemuria, Hell Lotus (RN) e Menstruação Anarquika (SP).

Bandas de 2019

ForCaos 20 anosDivulgação OuseRafael Félix CorjaDivulgação ConturboDivulgação Land of LamuriaDivulgação ColdwishDivulgação Hell Lotus (RN)Divulgação Menstruação Anarquika (SP)Divulgação Void TripperDivulgação AderivaDivulgação ThrundaGhandi Guimarães LavageDivulgação Bull ControlDivulgação The Good GardenDivulgação RematteDivulgação RoadsiderDivulgação OráculoDivulgação MusavenalDivulgação AnkerkeriaDivulgação Netuno DoomDivulgação DiagnoseDivulgação Réu PodreDivulgação BetrayalDivulgação AsmodeusDivulgação Damn YouthDivulgação Act Of Revenge Divulgação

Pensado inicialmente como crítica direta ao circuito de micaretas, o evento também denunciava a falta de opções culturais para a juventude da Capital. "O ForCaos colocou o rock e o metal na agenda da cidade. Pautou o gênero nas Políticas Públicas de Juventude. Tornou-se objeto de estudo de monografias, dissertações e teses de doutorado sobre juventude, rock e produção cultural", afirma o presidente da ACR, Amaudson Ximenes.

Vinte anos de labuta demonstram a ação coletiva de músicos e organizadores. Apesar dos perrengues na captação de recursos, o festival denuncia o quanto os amantes do rock, grupos e coletivos culturais respeitam essa iniciativa. "Algumas pessoas imaginaram: com a redução do apoio dos Governos municipais e estadual, o evento não vai acontecer, imaginavam. Não lembraram que é na adversidade que aflora a imaginação e a solidariedade", completa Ximenes.

O ForCaos 2019 contou com ajuda de uma vaquinha online para assumir os custos dos locais onde o festival acontece com cobrança de ingressos. Ao todo, 30 bandas locais e nacionais farão a festa de 20 anos. Prossegue durante julho nos dias 14 (Theatro José de Alencar), 19 (Vila das Artes), 21 e 28 (Havanna 1884).

Programação:

Sábado (13), 16h no Pirata Bar

Ouse

Conturbo

Corja

Coldwish

Land of Lemuria

Hell Lotus (RN)

Menstruação Anarquika (SP)

Domingo (14), 16h no TJA

Void Tripper

Aderiva

Thrunda

Lavage

Bull Control

The Good Garden

Sexta-feira (19), 18h na Vila das Artes

Rematte

Roadsider

Oráculo

Musavenal

Ankerkeria

Netuno Doom

Domingo (21), 16H no Havanna 1884

Diagnose

Réu Podre

Betrayal

Asmodeus

Damn Youth

Act Of Revenge (BA)

Domingo (21), 16H no Havanna 1884

As seis bandas ainda serão confirmadas pelos organizadores

Serviço:

ForCaos 20 anos

Pirata Bar (Rua dos Tabajaras, 325, Praia de Iracema). Ingresso: R$ 15.

Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro) Gratuito.

Vila das Artes (Rua 24 de Maio, 1221, Centro). Gratuito.

Havanna 1884 (Av. Carapinima, 1884, Benfica). Ingresso: R$ 15.