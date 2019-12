Focaccia de jerimum: uma sugestão de lanche para as festas de fim de ano

Focaccia de Jerimum é mais uma opção para compor o banquete das comemorações de fim de ano. A receita preparada pelos alunos da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco junta, em um único prato, dois dos ingredientes mais consumidos pelos nordestinos, o jerimum e a carne de sol. Confira a receita e se aventure no preparo da iguaria.

Focaccia de jerimum

Ingredientes

1000g de farinha sem fermento

10g de açúcar

20g de sal

20g de fermento biológico seco

30g de reforçador em pó

300g de água do cozimento

400g de jerimum

400g de carne de sol

400g de nata

100g de tomate cereja

Ingredientes da salmoura

Quanto basta de sal grosso

100g de azeite de oliva

100g de suco do jerimum

Modo de preparo

Separe todos os ingredientes. Cozinhe o jerimum, depois de esfriar, passe na peneira para extrair o suco. Misture os ingredientes secos na batedeira: farinha de trigo, açúcar, sal, fermento e reforçador. Adicione o jerimum e a água aos poucos, bata até atingir o ponto de véu. Descanse a massa por 5 minutos. Faça a salmoura com o sal grosso, o suco do jerimum e o azeite. Abra a massa utilizando a salmoura e fazendo dobras com intervalos de 5 minutos no total de 4 intervalos. Deixe fermentar por 40 minutos. Após a fermentação, asse em forno de lastro entre 200°C e 220°C com vapor, até dourar entre 15 a 20 minutos.