Filme revela história de vida e trajetória profissional de cantoras da noite fortalezense

A voz que embala a animação e boemia dos encontros em barzinhos da capital cearense também tem muito a contar. A trajetória de vida e a experiência profissional de cinco cantoras cearenses serão abordadas no documentário "Mulheres na Noite - Música em Fortaleza", que será lançado neste sábado (10), às 10h, no cinema do Shopping Benfica.

Com direção e roteiro de Pingo de Fortaleza, a produção apresenta entrevistas e imagens do cotidiano e de shows de Francy Castro, Goretti Almeida, Lupe Duailibe, Micaela Gomes e Silvana Elen.

"Fiz uma seleção procurando contemplar as diversidades sexual, étnica, do tempo de carreira, de repertório e a área de atuação, porque embora elas circulem por toda a cidade, mas existe uma área prioritária de atuação. Então contempla desde a periferia até a parte de Fortaleza com maior circulação em restaurantes e bares", explica Pingo.

Chegar aos cinco nomes foi um trabalho difícil, pontua ele, e que, para isso, contou com a ajuda de amigos também atuantes na noite. "No final, fiquei muito feliz porque acho que tive muita sorte, porque são bem diferentes as experiências, com suas singularidades. Espero que elas representem um conjunto bem maior de cantoras que se apresentam em Fortaleza", anseia.

Projeto

Pingo confidencia que a ideia do documentário partiu de um depoimento de Goretti Almeida sobre as vidas cantoras cearenses para o livro "O Feminino no Cancioneiro Cearense - Histórias e Relatos de Vida (1900-2017)". "O relato foi muito impactante em função das experiências que ela teve. Me fez refletir sobre a arte de forma geral", aprofunda.

Diante disto, Pingo traçou um paralelo próximo com reflexões do livro "Cartas a Um Jovem Poeta", de Rainer Maria Rilke. "É uma obra que discorre sobre a essência da arte. Para mim, 'Cartas', é um tratado de arte", conclui.

O documentário, que tem apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará (Secult), por meio da lei do Mecenato, contempla a continuação do projeto "Solo Feminino", formado por um livro e três CDs que abordam a temática do feminino no cancioneiro cearense.

Cena do documentário mostra encontro das cantoras e troca de experiências FOTO: DIVULGAÇÃO

"Mulheres na Noite - Música em Fortaleza" é o segundo filme de Pingo de Fortaleza, o primeiro foi "Pérolas do Centauro". O documentário tem ainda as participações das artistas Eliahne Brasileiro, na assistência de direção e edição, e Juliana Roza, na assistência de produção e edição.

Lançamento

Os convites para a primeira exibição do filme podem ser solicitados gratuitamente na sede da Associação Cultural Solidariedade e Arte (Solar), localizada na Avenida da Universidade, no bairro Benfica.

O resultado da produção poderá ser conferido ainda na XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará, que será realizada em Fortaleza, de 16 a 25 deste mês. Na ocasião, a exibição irá acompanhar o lançamento do livro que compõe o projeto, assim como os CDs.

Pingo de Fortaleza adianta também que negociações estão em curso para que o documentário faça parte da modalidade não competitiva da 29ª edição do Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema. Neste ano, o evento acontece a partir do dia 30 de agosto e se estende até 6 de setembro, na capital cearense.

Serviço

Lançamento do documentário "Mulheres na Noite - Música em Fortaleza"

Sábado (10), às 10h, no cinema do Shopping Benfica (Avenida Carapinima, 2200, Benfica).

Informações: (85) 3226.1189

Gratuito.