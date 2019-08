Filme cearense "Pacarrete" é eleito "Melhor Filme" e ganha 8 prêmios no Festival de Gramado

Na noite de sábado (24), foram anunciados os vencedores do 47º Festival de Cinema de Gramado. O audiovisual feito no Ceará está em festa pois "Pacarrete", do diretor cearense Allan Deberton, foi o grande vencedor desta edição. A obra rodada em Russas (165 km de Fortaleza) disputou com outras seis produções ao grande prêmio de um dos maiores eventos da sétima arte brasileira.

Ganhou um total de oito prêmios (dos 15 distribuídos para a categoria "Longas-metragens Brasileiros"), incluindo os principais da competição como "Melhor Filme", "Melhor Direção" (Allan Deberton) e "Melhor Atriz" (Marcélia Cartaxo). Completa a lista gloriosa de "Pacarrete" as vitórias por "Melhor Roteiro" (Allan Deberton, André Araújo, Natália Maia e Samuel Brasileiro), "Melhor Atriz Coadjuvante" (Soia Lira), "Melhor Ator Coadjuvante" (João Miguel), "Melhor Desenho de Som" (Cauê Custódio e Rodrigo Ferrante) e ainda "Júri Popular".

A personagem Pacarrete é encarnada brilhantemente por Marcélia Cartaxo ("A Hora da Estrela", "O Céu de Suely"). A obra é baseada em fatos reais e apresenta a vida de uma icônica moradora do município. Ela ama as artes, em especial o balé. Na véspera da festa de 200 anos da cidade, ela decide fazer uma apresentação de dança, como presente "para o povo". Mas, nem tudo será fácil para esta senhora tão valente.

Diretor Allan Deberton e atriz Marcélia Cartaxo com os Kikitos recebidos pelo filme

"Agradeço ao festival de Gramado e toda sua equipe, vi em Pacarrete um exemplo de resistência. Todo artista precisa resistir. A gente resiste, a gente é forte, a gente é Pacarrete. Viva o Nordeste!", comentou a paraibana ao Caderno Verso minutos depois da premiação.

Deberton, por sua vez, ressaltou toda a comoção da equipe e afirmou que a expectativa agora é a estreia do filme no Ceará. O menino que aos 10 anos de idade brincava de fazer filmes na vizinhança agora é premiado num dos principais palcos do audiovisual brasileiro. "Estamos muito felizes aqui. É uma realização", descreve o cineasta.

O filme será exibido no dia 6 de setembro, às 19h30, no Cineteatro São Luiz, durante o encerramento do festival Cine Ceará. Trata-se de uma sessão imperdível e a chance de o público local conferir uma obra audiovisual realizada totalmente no Estado. A entrada é gratuita e os ingressos serão distribuídos uma hora antes do evento. "Desde já, fica o convite também ao público para quando o filme estrear em circuito nacional", compartilhou o filho de Russas.

Ovacionado pelo público

O feito de "Pacarrete" em um dos maiores festivais de cultura do Brasil só refletiu a excelente recepção do público quando o filme foi exibido na última terça-feira (20). Diretor, elenco e arte da equipe foram aplaudidos de pé. A plateia, mesmo minutos depois do fim da projeção, encarou o frio de quase 0º da Serra Gaúcha para ovacionar os artistas. A estreia em solo brasileiro foi marcada pela emoção e reafirmação da batalha vivida pelos trabalhadores do audiovisual nordestino.

Segundo o produtor de "Pacarrete", César Teixeira, a brilhante passagem da obra por Gramado revela a força do cinema nacional, nordestino e especialmente o cearense. Produção de baixo orçamento, o filme foi concluído na raça. Trata de um trabalho aprovado no Edital Longa BO 2016 do hoje extinto Ministério da Cultura. O Edital já contemplou 38 filmes com recursos financeiros para que estas produções pudessem ser realizadas.

"É um momento único. Momento para termos uma noção de que é um filme de BO feito com muita garra, com equipe engajada, com sentimentos que transbordaram desde o roteiro até a formação de equipe, até o que vimos na tela. Foi tudo intenso desde início", comenta o realizador.

"Pacarrete" foi premiado nas categorias:

Melhor filme

Melhor filme do júri popular

Melhor diretor: Allan Deberton

Melhor roteiro: Allan Deberton, André Araújo, Natália Maia e Samuel Brasileiro

Melhor atriz: Marcélia Cartaxo

Melhor atriz coadjuvante: Soia Lira (empate com Carol Castro em "Veneza")

Melhor ator coadjuvante: João Miguel

Melhor desenho de som: Rodrigo Ferrante e Cauê Custódio

* O repórter viajou a convite do Festival de Cinema de Gramado