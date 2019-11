Filho de Portinari realiza vivência com estudantes da Escola de Aplicação Yolanda Queiroz

Uma das atividades integrantes da programação do Projeto Portinari é a vivência que João Candido realiza junto a crianças e adolescentes em instituições de ensino de todo o Brasil.

Em Fortaleza, ela acontecerá na quarta-feira (13), a partir das 16h, na Escola de Aplicação Yolanda Queiroz, compondo o projeto Curumim das Artes.

A presença do professor marca a culminância de uma ação ocorrida durante o mês de outubro, em que os estudantes conheceram a face poética de Portinari por meio de oficinas.

As atividades consistiram em pesquisas, visando imersão nas obras do pintor, e, a partir delas, a criação de poesias baseadas no legado do artista. Os versos serão recitados para João, junto à apresentação da Orquestra Sanfônica da instituição.

"Após os primeiros 25 anos do Projeto Portinari, dedicados a um trabalho técnico de localização e catalogação de obras e documentos, nossa missão adquiriu como foco o contato com crianças e jovens", explica João Candido.

"Se olharmos para a obra de Portinari, vemos que é profundamente comprometida com valores. Queremos, então, provocar nos pequenos o desenvolvimento de um espírito crítico e olhar atento sobre a realidade. Eles respondem lindamente", conclui.