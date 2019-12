Festival une formação musical, exposições e show da banda My Magical Glowing Lens

Após as recentes e elogiadas passagens das bandas Rakta e Terno Rei por Fortaleza, 2019 ainda reserva outra merecida apresentação para quem é fã de uma sonoridade mais experimental. O My Magical Glowing Lens faz única apresentação no sábado (7), às 16h.

Cria da produtora musical, compositora, guitarrista e vocalista Gabriela Deptulski, o projeto aterrissa num novo e importante espaço cultural da Cidade, a Casa Pagu. Tornam ainda mais especial a noite os shows de Terceiro Olho de Marte, Vacilant, Aborígenes Viajantes e Tuusmyr.

O festival marca a primeira ação do Coletivo Psicodelícia. Além de lista "transfree", de entrada gratuita para pessoas trans, o evento convocou e ofereceu palco aberto para quem dança, performa, desenha, fotografa, enfim, movimenta a cena com arte. "A intenção da convocatória é conhecer novos trabalhos e produções, abrir espaço e dar visibilidade para artistas que destoam dos festivais convencionais de música", apontam em nota os organizadores.

A chamada garantiu programação diversa com performances de Roza_, Dolores García, PoreyOsa, exposições de Tatiana Tavares, Takobari e Levi Mota Muniz. Também rolam shows de Madame e Synestesya + DJ Perigo, projeção de Felipe Negreiros e vídeo mapping de Izabelle Montero, além de flashtatoo de Mairla Delfino e Renan Feitosa.

Lentes antenadas

O Psicodelícia traz proposta de difusão e tem como segmento principal a música. Abrange criação, formação, consumo e produção de produções psicodélicas e experimentais.

O grupo conta com os trabalhos conjuntos de Anie Barreto, Diego Fidelis, Nanda Loureiro e Reinaldo Ferreira no núcleo administrativo. O cast do coletivo reúne as bandas Jangada Pirata, a l i e n s .Wav, Caixão e Aborígenes Viajantes.

Outro atrativo do festival é a oficina de Produção Musical orientada por Gabriela Deptulski. As vagas são prioritárias para mulheres e trans, com cronograma de formações nas áreas de produção musical, cultural e artística para 2020. A formação desmistifica conceitos da técnica de som e produção musical e reserva foco nos processos de gravação e mixagem.

Serviço

Psicodelícia apresenta My Magical Glowing Lens. Com Terceiro Olho de Marte, Vacilant, Aborígenes Viajantes e Tuusmyr. Sábado (7/12), na Casa Pagu (Av. da Universidade, 2322, Benfica). R$10. Lista "transfree" (entrada gratuita para pessoas trans).

Oficina de Produção Musical Caseira com Gabriela Deptulski. Sexta-feira (6), às 14h. Inscrições aqui.