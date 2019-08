Festival MadaRock celebra a cultura do Sertão Central cearense

O bem-estar coletivo ainda é uma das prioridades de quem vive e produz no cenário da música alternativa. Tal característica é ainda mais evidente quando um projeto da área é desenvolvido longe dos grandes centros culturais e sem o mesmo aparato técnico ou financeiro. Completando seis edições em 2019, o MadaRock se firma na agenda cultural cearense pela resistência e cuidado na troca de saberes e difusão da arte.

Realizado em Madalena (162 km da Capital), município cravado no Sertão Central do Estado, entre os dias 2 e 3 de agosto, o festival consolida um projeto que vem a cada ano ganhando notoriedade naquele contexto social. Organizado por meio da força e apoio de parcerias, o MadaRock conquista cada vez mais o público ao propiciar um espaço para os artistas e incentivar o contato do público com as atrações culturais, históricas e naturais da região.

Marcados pela sonoridade eletrônica e pop, Rocca participa pela segunda vez do festival. Quinteto promete para 2019 o lançamento do disco “Liquído” Divulgação

O cronograma de atividades preza pela diversidade. Inclui apresentações musicais nas escolas públicas e particulares de Madalena, palestras, passeio ecológico, visita ao Museu Luiz Gonzaga e homenagem ao Mestre Luiz, importante nome e personalidade da cultura regional da cidade.

Encontro de sons

Completa a concorrida agenda o tradicional show de encerramento. No sábado, às 20h, no Chicks Club, sobem ao palco Rocca (Fortaleza), Neto Inácio (Quixadá), Daniel Groove (Fortaleza), Tirolês (Quixadá), No Side (Pedra Branca), Rayná Rodrigues (Madalena) e um dos grandes nomes da música cearense, Rodger Rogério.

Aos 75 anos, a fera celebra um ano iluminado na carreira. Na área sonora, acaba de entregar o EP "Velho Menino", munido de canções inéditas feitas por ele em parceria com os compositores Dalwton Moura e Rogério Franco, irmão do intérprete.

"Levante" é o nome do novo disco de Daniel Groove Gustavo Portela

No território audiovisual ganhou notoriedade por trabalhar em "Bacurau" (2019), filme dos pernambucanos Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, vencedor do Prêmio do Júri no Festival de Cannes. O multiartista também pode ser visto no longa cearense "Pacarrete". O filme de Allan Deberton concorre ao prêmio de "Melhor Filme" na Mostra Competitiva do 47º Festival de Cinema de Gramado, que acontece de 16 a 24 de agosto no Rio Grande do Sul.

Sobre a noite inédita em Madalena, Rodger transmite boas expectativas por meio da voz suave. "Acho uma maravilha conhecer essa turma nova. Tem muita gente boa. O Ceará é uma coisa séria nessa coisa de música, tanto instrumentista quanto compositor, cantor e cantora. Vou conhecendo o pessoal mais novo e fico espantado. O Brasil tem muita gente, mas o Ceará exagera. Fico feliz de conhecer um pouco mais. É uma alegria poder me apresentar numa cidade que não conheço", comenta.

Resistência

Para o idealizador e organizador do MadaRock, Adauto Barros, construir um evento dessa natureza por seis anos consecutivos, em um município com pouco mais de três décadas de fundação, representa todo um cuidado com a coletividade.

"Realizar nesses seis anos é resistência. É ir na contramão. É luta, aprendizado e amizade. Em seis anos o que fez o evento foi o companheirismo. Se não fossem as parcerias não teríamos evento. É isso que faz a parada caminhar, o amor e ver a coisa acontecer", detalha o produtor.

Rayná Rodrigues representando Madalena Divulgação

O grupo Rocca esteve em Madalena na edição 2017. Por conta de demandas particulares, o guitarrista Igor Dantas não esteve presente naquele show. Dois anos depois, o músico divide que esse retorno da banda será muito importante para desenvolver o novo repertório.

Voltam, explica, com fase nova, com outras músicas e um set inédito. "Sempre é um prazer tocar em festivais e acho muito importante eventos assim. Além de expandir para outras regiões do Ceará mostra outros trabalhos que por algum motivo tiveram alguma dificuldade de se divulgar", ressalta.

Falando pelos amigos de palco, Igor detalha que o Rocca foi super bem recebido. A organização foi outro item elogiado. "Valoriza muito a cena desse estilo de música. O Ceará tem muita banda massa, crescendo muito. Tem gente muito boa. O MadaRock permite se conectar com os músicos, conhecer e partilhar", arremata.

Programação

Sexta-feira (2/08)

8h: Homenagem ao Mestre Luiz

Local: CRAS de Madalena

Gratuito

Sábado (3/08)

7h : Passeio turístico à Casa de Pedra

Local: Saída da Praça Salviano de Pinho

Vagas limitadas

11h: Bate-papo com os músicos Rodger Rogério e Daniel Groove

Local: Restaurante Panela de Barro (Av. Antônio Costa Vieira, Pinhos, Madalena)

Gratuito

14h: Visita ao Museu Luiz Gonzaga e o Sertão

Local: saída do Restaurante Panela De Barro

Vagas limitadas

Serviço

Festival MadaRock, com Rodger Rogério, Rocca, Daniel Groove, Neto Inácio, Tirolês, No Side e Rayná Rodrigues.

Sábado (3), 20h, no Chicks Club de Madalena (Av. Antônio Costa Vieira, 809, Centro). Entrada R$ 10.

Contato: (88) 99238.4104