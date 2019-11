Festival Gastronômico do Mercado Cultural dos Pinhões oferece polo vegano

Novidade do Mercado Cultural dos Pinhões, o polo vegano do Festival Gastronômico acompanha a tendência de mudança de hábitos de consumo. Já são 30 milhões de brasileiros adeptos da dieta vegetariana, conforme o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope). O local reúne, nos boxes, quatro restaurantes da Capital cearense que não usam ingredientes de origem animal para a produção dos seus cardápios, com funcionamento de quinta-feira a sábado. Além do atendimento local, há serviço de delivery diário.

Baíra Ponce, do Mercantil Vegano, foi a primeira a utilizar o espaço, mas convidou os outros três parceiros para acompanhá-la na nova aposta. O empreendimento, uma iniciativa do filho Thiago Ponce com a esposa Thays Fontenele, funciona há três anos com a produção de carnes e queijos veganos e surgiu a partir da dificuldade rapaz em encontrar diversidade de pratos veganos em Fortaleza.

No Mercado Gastronômico, Daíra fornece três acompanhamentos para o baião de dois: espetinho vegano com linguiça e filé de carne à base de seitan - tipo de glúten, soja graúda, legumes e frutas; filé trinchado ou a calabresa acebolada. Para os intolerantes ao glúten, a chef elaborou uma moqueca de banana.

O filé trinchado, além do baião, acompanha farofa de bacon vegano, feita com pedaços de soja torrada e óleo defumado para simular o cheiro e o sabor da proteína animal, e creme de castanha.

A carne vegetal também é vendida de forma temperada e pré-pronta. "Com esse filé, você pode fazer tudo o que faria com uma carne de origem animal. Tem a mesma textura e cor, e o sabor quem dá é o cozinheiro", explica Baíra.

Os pratos têm despertado a curiosidade daqueles que ainda consomem alimentos de origem animal e, para a chef, a novidade nos Pinhões é uma maneira de apresentar essa opção de gastronomia para outros públicos.

Versatilidade

Outro restaurante presente no polo é o TerrAna. Sob o comando de Ana Mota, tem como proposta promover maior diversidade para os veganos, ao oferecer feijoada e paella próprias para esse público, por exemplo. A chef é especialista ainda em culinária sustentável, integral e inclusiva. "Eu sempre busco fazer todos os tipos de prato vegano para as pessoas entenderem que a versatilidade e os temperos é que dão sabor à comida".

Após temporada na Espanha, Ana conta que teve muita dificuldade em encontrar restaurantes veganos. "Então, eu decidi oferecer comida de qualidade e saborosa aqui em Fortaleza, que era o que eu já fazia", explica.

Croquete de shitake, sem glúten, servido pela chef Ana Mota, do TerrAna Natinho Rodrigues

Um dos pratos vendidos no Mercado é o croquete de shitake, boa alternativa como petisco, que leva o cogumelo, shimeji, folhas de grão de bico, arroz negro, pimenta biquinho, calabresa e páprica. A iguaria é apropriada, inclusive, para os intolerantes a glúten, já que os ingredientes não contêm essa proteína. No preparo, a chef Ana suaviza o sabor do shitake, por ser muito marcante e característico, com um caldo de legumes quente.

Praticidade

O Pimenta Vegana, de Jéssica Sousa, começou como uma fonte de renda extra na época em que ela estava na faculdade. A farmacêutica preparava lanches, pizzas e doces para vender por delivery. O gosto pela culinária foi tanto que ela resolveu abandonar a carreira da graduação para se dedicar ao restaurante. "De certa forma, é um ativismo também, porque eu acho que o movimento começa no prato. Surgiu com a proposta de mostrar que comida vegana é comida boa e acessível", afirma sobre o veganismo.

Picadinho de carne vegetal com legumes, farofa e baião do Pimenta Vegana Natinho Rodrigues

No cardápio, o pratinho de picadinho de carne vegetal com legumes, acompanhado de baião de dois e farofa foi feito pensando em atrair pessoas que estão abertas a ver outros tipos de comida, explica Jéssica.

No restaurante, localizado no bairro Benfica, a chef serve ainda lanches, salgados e opções para almoço e jantar, além de doces, bolos. Diariamente, o cardápio é variado.

Para quem não dispensa uma boa sobremesa, há o box da Karlota Delícias Artesanais. Com toque e produção de Karla Farias, o menu do empreendimento oferece bolos, muffins, tortinhas salgadas e doces, croissants e os pães artesanais, que são o carro-chefe da casa.

"A culinária sempre esteve presente na minha vida de forma inventiva, não tenho treinamentos em grandes cozinhas. Minha mãe trabalhava, e eu tinha que fazer as coisas em casa. Ela nunca gostou da ideia de eu, quando criança, mexer em fogão, mas sempre tive essa aptidão", conta.

Bolo de chocolate com calda de frutas vermelhas da Karlota Delícias Artesanais Karla Farias

O bolo de chocolate com calda de geleia de frutas vermelhas é uma das sugestões servidas no Mercado pela Karlota. A massa é feita com castanhas e chia. A cobertura é produzida de forma caseira.

Fora do polo vegano, Karla vende seus quitutes pelas ruas de Fortaleza montada em sua bicicleta. Além de pensar no sofrimento animal, a chef adota práticas sustentáveis ao oferecer brinde para os clientes que levam suas próprias vasilhas e copos.