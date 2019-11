Festival Fartura chega a Fortaleza com pratos típicos de várias regiões do País

Em mais uma passagem por Fortaleza, o Festival Fartura reúne chefs de vários estados do Brasil para enaltecer a gastronomia e as tradições das mais variadas partes do País. Hoje (23) e amanhã, a Praça das Flores recebe o evento. Na programação, uma completa experiência que vai desde a origem dos ingredientes ao resultado dos pratos, com atrações musicais e apresentações cênicas.

Entre os chefs presentes estará o cearense estreante Eduardo Campelo, do Mar de Rosas, que apresenta o 'Tempurá de Amor', uma couve-flor empanada acompanhada de um molho à base de shoyu, balsâmico e pimenta de cheiro. O prato faz parte do menu executivo do restaurante, uma ótima pedida como petisco.

Além do Tempurá, Eduardo também sugere a Concha Marinha, composta de peixes e camarões empanados com maionese de limão siciliano, e o Maria Bonita, um sanduíche no pão chapati de abóbora, que leva carne de sol, queijo coalho e picles de cebola com maionese de coentro. A proposta foi idealizada especialmente para o Fartura.

A gastronomia para Eduardo, no entanto, não foi a primeira opção de profissão. Não contente com o exercício do jornalismo, viu o empreendedorismo como uma oportunidade e apostou em um bar. "Eu não gostava muito do que eu escrevia, mas eu gosto muito do que eu cozinho", diz. A partir daí veio a ideia de fazer um curso de culinária, conheceu um chef francês e foi convidado para estagiar na cidade de São Paulo.

De volta a Fortaleza, Eduardo recebeu o convite para chefiar a cozinha do Mar de Rosas. Por se tratar de uma cozinha mais afetuosa e caseira, aceitou. Onde está desde então.

Outro cearense que vai apresentar pratos no festival é o chef Neto Teixeira, do Verdelima. Um deles é o Camarão Acocado (proposta que ilustra a nossa capa), composto de camarão empanado no coco, acompanhado de macarrão de abobrinha e cenoura puxada no agridoce de goiabada com purê de abóbora assada. A iguaria apresentada venceu o concurso "O Quilo é Nosso", em 2019.

Camarões acocado com macarrão de abobrinha e cenoura do chef Neto Teixeira Divulgação

Natural de Icapuí, o chef atua no ramo da gastronomia há três anos. Sob o comando da cozinha do Verdelima, Neto aposta em uma culinária mais saudável e natural.

Intercâmbio

Para quem quer experimentar ou matar a saudade do gostinho da comida mineira, pode apostar nos pratos do chef Caetano Sobrinho. Um dos escolhidos por ele tem como protagonista o feijão: Tropeiro de Feijão Andu. Essa espécie tem um tamanho menor e é bem comum na região norte de Minas Gerais. Para acompanhar, ovo frito, couve e linguiça suína.

Tropeiro de Feijão Andu Verde do chef Caetano Sobrinho Guilherme Sidrim

Além do feijão, Caetano também apresenta ao público o preparo de arroz de polvo. "Espero levar um pouco do que a gente come em Minas Gerais, levar um gostinho para aí", afirmou. Veterano no Fartura e amante da culinária brasileira, a experiência, para ele, é única, já que promove o contato entre chefs de todo o País.

"Meu pai é médico, minha mãe é bioquímica, foi um choque pra eles quando eu resolvi mexer com a cozinha, pois 20 anos atrás não era uma coisa muito usual", relembra.

Já Diogo Sabião traz o sabor adocicado da região Norte com mousse de chocolate com geleia de cupuaçu e merengue de cumaru. "A ideia é mostrar que a gente pode fazer um chocolate de qualidade aqui, sem precisar sair do País para ter um bom produto", explica. A mousse é produzida com chocolate 63% de cacau originário de Rondônia, cidade natural do chef. De sabor e aroma marcantes, é indicado para apurar mais a receita.

Mousse de chocolate com geleia de cupuaçu e merengue de cumaru do chef Diogo Sabião Lobo Silva

A relação com a gastronomia veio desde o nascimento, já que os pais eram donos de um restaurante. No entanto, foi somente depois de desistir de outros cursos acadêmicos que ele resolveu apostar. "Na época, eu trabalhava em um hotel na Bahia. Um dia, a cozinheira faltou e eu tive que fazer o café da manhã e elogiaram bastante. Aí eu pensei: será que eu vou ter que acabar na cozinha?", conta.

Atualmente, Diogo divide os trabalhos entre Rondônia e Acre, realizando oficinas de culinária, degustações e menu para eventos. Para ele, o que mais atrai na gastronomia são as histórias e, por isso, opta por ingredientes que trazem esses elementos e também, que saiba a procedência. "Sempre gosto de diversificar, eu não tenho uma preferência por pratos, mas sim por ingredientes".

Plataforma

O Fartura - Comidas do Brasil é um projeto que percorre diversas cidades e até mesmo outro país para mapear a cadeia produtiva da gastronomia. Fundado em 1998, as expedições da plataforma já percorreram mais de 77 mil km entre 264 cidades visitadas. Neste ano, o Fartura já passou por Belém, Brasília, São Paulo, Tiradentes, Belo Horizonte, Porto Alegre e Lisboa, e finaliza em terras alencarinas. Na edição de Portugal, a cearense Marina Araújo marcou presença como representante do Estado com pratos inspirados na cultura nordestina.