Festival de Música de Ibiapaba presta homenagem a Jackson do Pandeiro

O MI - Festival Música da Ibiapaba chega a sua 15ª edição em 2019 com novo tom de voz. O evento que acontece de 20 a 27 de julho na cidade de Viçosa do Ceará, celebra os 100 anos de Jackson do Pandeiro, realiza 90 oficinas e ações de formação musical, trazendo novidades dos roteiros turísticos culturais e uma nova luz sobre as riquezas da Região.

festival Música da Ibiapaba celebra os 100 anos do cantor e compositor Jackson do Pandeiro

A abertura do evento contará com shows de Fausto Nilo e Marcus Caffe, que farão homenagem a Humberto Teixeira, além de outros nomes importantes que animam os 7 dias de festival. Na ocasião aontecerá ainda a participação da Nação Tabajara, movimento de coletivos da região da Ibiapaba que ativam a cultura no território e do paraense Felipe Cordeiro, que apresentará sua sonoridade pop tropical que une a guitarrada do Pará, o carimbó, a cumbia e a música eletrônica.

Além de celebrar os 100 anos de Jackson do Pandeiro,o Zé Músico, artista que faz parte da história de Viçosa do Ceará também será homenageado pelo festival, que traz novos ares ao preparar um roteiro turístico cultural para quem deseja explorar as riquezas da Ibiapaba, a exemplo da boa música, visitas aos pontos turísticos, patrimoniais, destacando a beleza dos famosos casarões de Viçosa.

Ao longo da programação, o MI idealizado pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult) ocupará diferentes espaços de Viçosa do Ceará, com shows, oficinas, rodas com mestres da cultura e encontro de bandas de música.

Em seu debute de 15 anos, o Mi vem com novo tom e pretende usar a música como fio condutor desta união entre as riquezas da Ibiapaba: a cultura local, o empreendedorismo, a cidade e o patrimônio histórico, unindo riquezas materiais e imateriais FOTO: MAÍRA SUSPIRO

Programação Musical

Shows, encontros de bandas e apresentações de professores, alunos e Mestres da Cultura são esperados na edição. A programação está sendo montada dando voz e luz a artistas que passaram pelo Porto Iracema das Artes, Porto Dragão, Vila da Música, Ceará Música, SEBAM, Mestres da Cultura, shows de professores além de artistas convidados.

Oficinas

Com coordenação pedagógica de Heriberto Porto, os alunos e alunas selecionados participarão de 89 oficinais. Uma novidade especial para esta edição, parte da contínua política de inclusão e acessibilidade do evento, são duas oficinas pensadas para este público: Musicografia em Braile e Estratégias de ensino de música para crianças surdas, além de um atendimento especial de Musicalização para pessoas com Paralisia Cerebral.

Mestres da cultura

O Mi celebra, como em outras edições, a interação da música com a cultura popular tradicional e convida, para compor sua programação formativa, três mestres e mestras da cultura do Ceará, tesouros vivos reconhecidos pela Secult: Mestra Ana Maria (Tianguá – CE), Mestra Cacique Pequena (Aquiraz – CE) e Mestre Expedito Caboco (Juazeiro do Norte – CE).

Serviço:

15 º Mi – Festival Música da Ibiapaba

Data: 20 a 27 de julho

Local: Viçosa do Ceará