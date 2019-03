Festival de churrasco traz 20 chefs de cozinha para apresentar o suprassumo da carne

É sublime sentir toda a explosão de um saboroso pedaço de carne bem temperado e assado. Cada mastigar convida para conhecer as diferentes texturas da fibra e apreciar o sumo dessa alquimia gastronômica.

Neste domingo (24), os fortalezenses poderão ter prazer semelhante com a primeira edição do festival Viva La Carne na capital cearense, que proporcionará oito horas de open bar e open food, além de programação formativa e musical.

Renomados chefs de cozinha apresentarão ao público todo o potencial que as carnes nobres e cortes especiais têm para oferecer. Além de preparar acompanhamentos e técnicas artesanais de churrasco.

No total, serão 20 profissionais, divididos em estações. Entre eles estão Roberto Ravioli (SP), famoso por participar do programa "É de Casa", da TV Globo; Jimmy Ogro (SP), integrante do matinal "Mais Você", também da emissora carioca; Paula Labaki (SP), chef que já teve entre os clientes as bandas Iron Maiden, The Cranberries e o cantor Julio Iglesias; e Ednardo Alencar (PI), experiente assador de carne e organizador do evento.

Exímia assadora, a chef paulista Paula Labaki já cozinhou para o cantor Julio Iglesias e para as bandas internacionais Iron Maiden e The Cranberries FOTO: DIVULGAÇÃO

O idealizador do Viva La Carne conta que decidiu trazer o festival para a cidade alencarina devido ao grande número de pedidos que recebeu do público cearense. "Essa interação nos motivou e aliamos a oportunidade ao nosso projeto de fazer uma tour do Viva La Carne pelo Norte/Nordeste, iniciando por Fortaleza, que está entre as maiores capitais do Brasil". Essa é a primeira vez que o evento sai de Teresina, onde foram realizadas as três edições anteriores.

Ednardo Alencar adianta que para esta edição do evento serão apresentadas iguarias como "Boi inteiro assado no rolete, varal, fogo de chão, defumação com mais de 12 horas e o legítimo Brisket defumado em Pit Smoker, seguindo todo o processo do verdadeiro BBQ americano, dentre outros", elenca.

Segredos dos chefs

A experiência gastronômica preparada por Paula Labaki, revela ela, será um prato que leva a sua assinatura. "Vai ser uma fraldinha com Black Rub Paula Labaki, defumado no varal e depois finalizado numa parrilha. Depois, vou servi-la num formato de tortilha no estilo TexMex e eu espero surpreender", almeja.

Já na estação de Roberto Ravioli, os amantes de churrasco irão saborear as delícias da carne suína criadas ao estilo romano. "Vai ser assado à Porchetta: lateral do porco, lombo, costela e barriga marinada com especiarias, entre elas a semente de funcho, aceto balsâmico e cachaça para hidratar", conta e confidencia uma das etapas do modo de preparo: "É amarrada e assada por duas a três horas dependendo do tamanho". De acompanhamento, será servido Fusilli alla Gricia, uma massa feita com bacon e parmesão e emulsionada com a água do cozimento. O toque final do chef será a pimenta moída na hora e mais uma porção de parmesão.

Para Paula Labaki e Roberto Ravioli, não há grandes segredos para fazer um churrasco apetitoso. "É sem dúvida a qualidade da carne", define ele. "É um bom fogo, uma boa carne e amigos", conclui ela.

Chef Ednardo Alencar traz o festival pela primeira vez para Fortaleza FOTO: DIVULGAÇÃO

Para aprender e festejar

Ao longo do dia, workshops serão ministrados com temas variados de corte, defumação e preparo de carnes em geral. Além de técnicas de charcutaria, a culinária oriental coreana de churrasco. "Sem dúvida, o 'Espaço Sebrae' dentro do evento será uma excelente oportunidade para tratar sobre empreendedorismo e as experiências gastronômicas que transformaram os assadores presentes no Viva La Carne em referências nacionais, presentes nos maiores eventos do Brasil e exterior", diz Ednardo.

O evento terá ainda um espaço infantil e shows com a dupla sertaneja Fran e Diego, dona do hit "Só Ilusão", e o ritmo dos cantores Mano Braz e David Correa.

Mercado

A cultura de promover festivais de carne se popularizou no Brasil há cerca de seis anos em estados do Sudeste. De lá pra cá, o segmento tem mostrado que pode agregar um público cada vez maior e mais interessado nas novidades, além de movimentar outras áreas do setor.

"Muito além do entretenimento, um evento desse porte provoca todo um aquecimento de mercado porque favorece a geração de negócios e fomenta novas práticas em frigoríficos e restaurantes do ramo que passam a fugir do trivial e a investir mais em diferenciais para os seus cardápios", reconhece Ednardo Alencar. "É um mercado que está ensinando nosso público a comer melhor a carne, a comer carne de qualidade e a valorizar os preparos e os assadores brasileiros", complementa a chef Paula Labaki.

Serviço

Festival Viva La Carne

Data: Domingo (24)

Horário; 12h

Local: Iate Clube (Av. Vicente de Castro, 4813, Cais do Porto)

Ingressos: a partir de R$ 200

Ponto de Venda: Restaurante Cabaña Del Primo (Shopping Rio Mar) e online pelo site

Crianças de até 12 anos acompanhados dos pais não pagam.

Mais informações: (85) 9 8101.2188