Festival de arte urbana Além da Rua ocupa as praias de Iracema e do Pecém com ações gratuitas

Caso você veja velas coloridas entrando no mar essa semana, é sinal de que o Festival "Além da Rua" começou. Com o objetivo de discutir a arte urbana a partir de uma percepção litorânea, o evento oferecerá oficinas, workshops, ações performáticas e shows gratuitos com DJ's e cantores locais. As atividades estão distribuídas entre Fortaleza e Pecém, e acontecem de 11 a 22 de setembro, incluindo a participação de moradores e frequentadores das comunidades pesqueiras das praias envolvidas.

O festival, cuja primeira edição aconteceu em 2010, tem assinatura artística do casal Tereza Dequinta e Robézio Marqs, do Acidum Project, e, este ano, conta com a curadoria do Instagrafite, plataforma independente de Marina Bortoluzzi e Marcelo Pimentel, que carrega experiências em diversos eventos de arte de rua realizados pelo mundo.

Velas pintadas com a identidade do Festival sairão da Praia de Iracema durante a abertura das atividades Munira Rocha

"Eles já estão em contato com a gente há mais de um ano para definir os rumos do Festival, inclusive, no começo de 2019, vieram fazer vivência nos lugares que sediarão o Além da Rua. Nos conhecemos há muito tempo. Eles paqueravam com a cidade de Fortaleza e com o Ceará, e agora estamos viabilizando este sonho. O Instagrafite é a maior rede de divulgação de arte urbana do mundo, com mais de um milhão de seguidores, e tudo foi pensado com muito diálogo", destaca Robézio.

A decisão de desenvolver as atividades nos arredores do mar foi acordada por ambas as partes. "A gente tem essa tradição; somos conhecidos pelas praias. Nascemos do mar, porque os primeiros contatos vieram de lá. Podemos dizer que esse é um dos principais motivos de termos crescido urbanamente", avalia Robézio, tecendo as relações do festival com os locais que foram selecionados para ele acontecer.

Trabalho do cearense Nódoa, revelação local

Marina Bortoluzzi, por sua vez, destaca o diferencial dessa escolha em relação aos outros eventos da área realizados no mundo.

Geralmente, nós lidamos com grandes centros, grandes prédios, mas essa relação com a praia e a arte urbana é o novo", pontua.

As pinturas de velas que "desfilarão" no mar de Iracema e do Pecém, no início e no fim do Festival, respectivamente, destacam-se nesse sentido. Enquanto as primeiras contemplam as cores do evento, as últimas serão trabalhadas pelos artistas, a partir da vivência deles com as comunidades litorâneas. Nos dois casos, os pescadores do Poço da Draga e de São Gonçalo do Amarante ganharão as velas.

Line-up

Um total de 18 convidados - cinco artistas locais, seis nacionais e sete internacionais - integram o line-up definido pela dupla do Instagrafite. A curadoria também levou em consideração um equilíbrio em relação à presença de homens e mulheres nas atividades. Daqui, por exemplo, figuram Nódoa, artista urbano fortalezense que pinta a partir de fotografias tiradas ou encontradas por ele, e ainda a jovem Brreux, de estilo mais figurativo.

Já entre os perfis internacionais estão Elio Mercado, popularmente conhecido como Evoca (República Dominicana) e a mexicana Hilda Palafox, mais referenciada como Poni, cujas obras apresentam uma equanimidade lúdica entre formas e cores.

Obra da mexicana Poni, uma das convidadas

Dos representantes nacionais, destacam-se o artista Wes Gama (GO), com obras que valorizam a preservação da natureza e a valorização do povo simples que vive nas roças e vilarejos do Brasil; e a paulista Estela Miazzi, que cria aquarelas, baleias e silêncios.

"A ideia é que todos eles experimentem, vivenciem a programação e tratem isso nos trabalhos, seja nos muros ou nas velas", pontua a curadora Mariana, ressaltando o caráter autoral esperado de cada obra, independentemente do tema e dos patrocinadores do evento. "A gente só pede bom senso, para eles não incitarem a violência, essas coisas de praxe, mas duvido que façam isso", garante.

Mais convidados

Além dos nomes já citados, participam da programação do Festival, com oficinas e intervenções urbanas, nomes como Ever (Argentina), Martha Cooper (EUA); os brasileiros Bozó Bacamarte (Recife), Camila Siren (Brasília), Serifa (São Paulo), e, de Fortaleza, Luci Sacoleira e Auxi.

Para reunir todos esses nomes, o evento contou com inúmeras parcerias. Na capital, uma parte será financiada com a captação via Lei Estadual de Incentivo à Cultura, por meio da Secult. Já no Pecém, o Além da Rua ocorre apoiado na Lei Federal de Incentivo à Cultura. Alguns patrocinadores somam forças na empreitada. "Desenvolvemos ainda parcerias com casas de show, restaurantes, tudo! E ainda estamos fechando", explica Robézio.

A fotógrafa norte-americana Martha Cooper é uma das atrações internacionais mais esperadas do evento. Na imagem acima, clique dela em Senegal FOTO: MARTHA COOPER

Em relação aos shows de Fortaleza, outro atrativo do Festival, estão confirmados na programação os músicos David Ávila, Caike Falcão, Camila Marieta, Flora Matos e os DJ's da Tertúlia Black Vândala.

Todo esse investimento tem um só propósito: "potencializar nossa capacidade de sermos universais", defende Robézio Marqs, certo das pontes que um evento internacional como este ainda podem criar.

Serviço

Além da Rua - Festival Internacional de Artes e Conexões. De 11 a 15 de setembro em Fortaleza e de 16 a 22 de setembro no Distrito do Pecém, em São Gonçalo do Amarante. Gratuito. Programação completa em facebook.com/alemdaruafestival/