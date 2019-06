Festas personalizadas: eventos menores e únicos ganham mais adeptos em Fortaleza

Não é muito difícil buscar na memória os laços criados durante as festinhas da infância. Amigos reunidos, um bolo em uma mesa e a tarde extensa preparando os docinhos da celebração. Tudo isso remete a algumas das lembranças mais comuns entre as crianças nascidas décadas atrás. Com o tempo, porém, os buffets ganharam espaço e eclipsaram os eventos mais simples. Agora, no entanto, a nostalgia parece estar em alta, e vem surgindo propostas interessantes: festas personalizadas e em espaços menores ganham o apreço do público.

Em Fortaleza, Mara Araújo de Aguiar se tornou especialista no assunto e resolveu investir nessa linha. Formada em administração, ela resolveu apostar no próprio negócio após o nascimento do segundo filho, em 2013, e hoje já completa cinco anos no comando da Realiza Festas.

De acordo com Mara, a procura tem sido cada vez maior. "Hoje essa questão de personalizar está se misturando com o conceito de afetivo. Nesse tipo de festa, acontece uma coisa única, que ninguém vai ter igual", relata. Os sentimentos envolvidos e a proximidade fazem a diferença.

De perto

Pelo menos, é dessa forma que Emanuela Cardoso define a experiência. Cliente de Mara, ela realizou um casamento nos moldes que sonhou junto ao marido, mesmo morando na Espanha atualmente e resolvendo tudo à distância. "Queríamos algo íntimo, simples, mas com bom gosto e muita elegância, familiar, divertido e que tivesse a nossa cara", disse. Os parentes que ainda vivem em Fortaleza foram essenciais para ajudar em todo o processo.

Emanuela desejava um casamento único e que pudesse expressar os sentimentos dela e do então marido Foto: Leo Soares

A partir disso, também deixaram clara a intenção de fazer uma celebração sem o tom religioso. "A ideia era que em um primeiro momento meus irmãos e alguns amigos dissessem algumas palavras bonitas sobre o que significa compartilhar a vida com outra pessoa, sobre o que representa o nosso encontro".

Segundo Mara, são esses desejos que movem a montagem da festa. "A gente utiliza uma identidade visual relacionada ao tema e se baseia nos gostos pessoais do cliente para montar esse evento. Uma música que o cliente goste, um docinho que ele prefira", conta. Ou seja, a preparação começa muito antes do dia e vai das conversas com a organizadora até a escolha das cores e pequenos detalhes.

Experiências

Enquanto Emanuela planejou um evento específico, o casamento na praia, também existem pessoas optando por levar esse estilo de festa a outras celebrações ao longo dos anos. Esse é o caso de Maryna Landim. A médica confiou na Realize Festas para uma data especial.

Cada detalhe da festa, desde as flores ao material utilizado na mesa principal, é escolhido de acordo com os gostos pessoais do cliente Foto: Ceci Simas

"A Mara já fazia essas celebrações para pessoas que eu conheço e desde o meu jantar de noivado ela me acompanha", comenta. O diferencial, explica, foi a relação mantida no contato com a organizadora. "No meu caso, eu prefiro as coisas mais neutras, e acredito muito na frase que diz 'menos é mais'. O mais legal foi que a Mara soube identificar tudo isso nessas etapas".

Desde então, a relação entre as duas tem sido de confiança mútua: tanto a empresária considera Maryna uma cliente importante, como a médica já a escolheu para outros eventos, a exemplo do aniversário da primeira filha.

Segundo Mara, a conversa para entender mais sobre quem está contratando o evento é feita logo no primeiro contato Foto: Davi Távora

Sobre o ambiente de realização da festa, Maryna faz parte dos que preferem lugares mais aconchegantes e representativos. "Eu acho que utilizar espaços mais comuns como o salão de festas, a casa ou o próprio apartamento, por exemplo, são ideias geniais e isso se encaixa exatamente no que acredito. Os convidados se sentem especiais por estarem fazendo parte disso, por compartilhar dessa vivência", reitera.

A sensação, de acordo com ela, passa a ser de carinho por cada pequeno espaço desenvolvido. Igualmente, Emanuela também define a questão como algo "a se guardar no coração".

Para Mara, o que prevalece, no fim das contas, é entregar algo além do único. "A gente abraça a festa como um todo", finaliza, ao expressar em palavras o que, de fato, realiza.