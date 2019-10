Fernando de Mendonça: cientista desenvolveu no Brasil setores da ciência como meteorologia

Cientista Fernando de Mendonça Foto: Fabiane de Paula

O cientista Fernando de Mendonça nasceu em Guaramiranga, mas se mudou para a Capital aos seis anos. Estudou no Liceu do Ceará e cursou aviação civil no Aeroclube. Após receber a licença para pilotar, iniciou o curso de instrutor de aviação. Anos depois, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde atuou na Base Aérea do Galeão.

Concluiu o curso de engenharia eletrônica no Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA). Fez, ainda, doutorado na Universidade de Stanford. Fernando foi diretor científico do Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais, embrião do que viria a se tornar o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), do qual foi o primeiro diretor-geral.

Atualmente, aos 94 anos, é empresário no setor privado, na área de telecomunicações via satélites. Apesar da trajetória de sucesso, confessa que recebeu com surpresa a notícia de que seria agraciado com o Troféu Sereia de Ouro. “Gosto de pensar nisso como algo que deve servir de exemplo para alguns jovens, especialmente para os do meu Ceará. Parece piegas falar em pátria, mas sou muito vinculado ao sentido de pátria, e o reconhecimento traz essa ideia de conjunto, de pessoas me prestigiando porque reconheceram alguma característica que valeu a pena ser expressa”, disse.

