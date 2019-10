Fernanda Gentil apresenta a peça 'Sem Cerimônia' neste fim de semana, em Fortaleza

Entre os textos descontraídos nas redes sociais, nas quais mais de 5 milhões de pessoas a acompanham, até as câmeras da televisão no novo programa comandado por ela, o "Se Joga", Fernanda Gentil revela nunca ter experimentado a energia do teatro.

Definitivamente "Sem Cerimônia", expressão que dá nome ao espetáculo da jornalista, ela resolveu abrir pensamentos e mensagens atuais, nascidas em meio a reflexões próprias, para uma plateia até então nunca alcançada. Neste fim de semana, tanto no sábado (26) como no domingo (27) - ambos os dias com ingressos esgotados -, ela chega a Fortaleza para apresentar a montagem, resultado de tudo isso, no Theatro Via Sul.

No texto, uma abordagem bem próxima do público presente nas cadeiras do teatro e participações intensas. Dinâmicas e conversas são a aposta dela para fisgar a atenção em uma vertente na qual não possui o controle completo, diferente das coberturas realizadas na TV, por exemplo.

Nova experiência

Versátil, Fernanda já havia ganhado destaque pela leveza com a qual comandava matérias esportivas. De carreira, já acumula 12 anos, dos 32 completos de idade. Nesse caminho, subir ao palco não aconteceu por acaso para ela, como gosta de definir. Transformar em palavras os sentimentos diários se tornou hábito ainda cedo e falar sobre as experiências vividas nos últimos anos foi se apresentando, aos poucos, como algo urgente.

"Gosto muito de escrever, é algo meu desde sempre, e é um texto que fala de empatia, preconceito, respeito, identificação um com o outro e de paciência também", explica. De início, o desejo prático era transformar esse amontoado de mensagens em uma palestra, algo mais direto e focado em um público específico. Além, claro, de usar a visibilidade adquirida como um vetor para alcançar novos nichos.

No entanto, nas reviravoltas da vida, o caminho também ganhou outra vertente. Influências próximas a levaram a refletir sobre a oportunidade de explorar uma veia até então não cogitada: uma linha teatral.

"Eu me aproximei do teatro logo após conhecer o Léo Fuchs, produtor da minha peça. Já tinha esse texto pronto e ele me incentivou muito a levá-lo para o palco. Então, embarquei nessa aventura com ele e acabamos produzindo juntos o 'Sem Cerimônia'", relata.

No fim das contas, a palestra acabou acontecendo, mas se expandiu de fato para algo novo e se transformou. "O que mudou foram as dinâmicas, óbvio. Geralmente, as palestras são focadas no lado mais corporativo, são dadas em empresas. Já na peça, a gente tem um texto bem maior e essa relação com o público. Tem essa questão da interatividade, perguntas e respostas, além dessa troca com cada cidade que é bem diferente. É uma coisa mais ampla".

Histórias

Sentir o sabor dos palcos de teatro não é a única coisa nova no caminho de Fernanda. Recentemente, ela deu os primeiros passos no mundo do entretenimento ao estrear no "Se Joga", novo programa vespertino da TV Globo. Ao lado de Fabiana Karla e Érico Brás, ela descobriu uma nova abordagem dentro do trabalho.

No fim do ano passado, ocorreu o rompimento entre ela e o jornalismo esportivo. Nele, participou ativamente da cobertura da Copa do Mundo, além de apresentar o Esporte Espetacular durante alguns anos. Essa relação profissional, inclusive, é outro dos temas abordados na peça que será apresentada em Fortaleza.

"Conto histórias tanto da vida pessoal como da vida profissional, de como estavam os diferentes aspectos da minha vida durante os últimos tempos", comenta. Para Gentil, se tornar uma personalidade também veio com uma atenção maior ao que passou a ser público e privado.

"Falo também das grandes coberturas que já realizei, da minha relação com o esporte na televisão e também sobre as dores do âmbito pessoal. É uma história da minha vida com todos esses paralelos, mas eu acabo também fazendo essas dinâmicas no palco para repassar minhas mensagens e o grande objetivo é esse", expõe ela.

Sem máscara

Medo do novo não existe no vocabulário de Fernanda. Como ela faz questão de contar, a formação de atriz é realmente inexistente, mas nem por isso a privou de escolher a retratação de algo que domina.

Sentindo o "termômetro do público", ela abre mão de um roteiro fictício para repassar a história vivida. "Sou eu por mim mesma ali no palco. Não interpreto em nenhum momento durante a peça, até porque não sou atriz", reitera aos risos mais contidos.

Em uma conversa rápida com ela, a sensação é de um convite sem nada de acanho. A oportunidade talvez seja de conhecer um pouco além de Fernanda Gentil como profissional e mais dela mesma.

Serviço

Fernanda Gentil em "Sem Cerimônia"

Sábado (26), às 21h, e domingo (27), às 17h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335, Seis Bocas). Ingressos: R$ 60/R$ 30 (mezanino) e R$80/R$40 (plateia). (3099.1290)